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अक्षय कुमार बॉलीवुड से कब लेंगे रिटायरमेंट, 'खिलाड़ी' ने बताया पूरा प्लान, बोले- घर पर रहने से अच्छा...

अक्षय कुमार बॉलीवुड से कब लेंगे रिटायरमें ( POSTER )

हैदराबाद: अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का आज 11 जून को ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर काफी मजेदार और सस्पेंसिव है. फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ट्रेलर में नजर आ रही है. इस मल्टीस्टारर फिल्म का ट्रेलर एक इवेंट में लॉन्च किया गया है. वेलकम 3 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की आधी स्टारकास्ट पहुंची थी. इस मौके पर सभी ने बारी-बारी से फिल्म से जुड़े अपने अनुभव को साझा किया. इस दौरान अक्षय कुमार ने भी फैंस को बड़ी गुडन्यूज दी है. जब ट्रेलर लॉन्चिंग पर उनसे रिटायरमेंट के बारे में पूछा तो अक्षय कुमार ने अपने जवाब से वहां मौजूद सभी लोगों और अपने फैंस का दिल जीत लिया. अक्षय कुमार कब लेंगे रिटायरमेंट? बीते तीन दशक से भी ज्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव अक्षय कुमार ने अपने रिटायरमेंट पर अपना क्लियर स्टैंड रख दिया है. अक्षय कुमार ने साफ-साफ कह दिया है कि वह मरने से पांच सेकंड पहले ही रिटायरमेंट लेंगे. अक्षय ने कहा, मुझे रिटायरमेंट शब्द ही अच्छा नहीं लगता. अगर मैं रिटायरमेंट ले भी लूं तो घर का काम करना पड़ेगा. मैं गार्डनिंग का काम करूंगा. मैं घर के छोटे-छोटे काम करूंगा. इससे अच्छा है मैं काम पर चला जाऊं. मैं सुबह उठता हूं और मुझे 5 सेकंड में ध्यान आता है कि मुझे काम पर जाना है'.