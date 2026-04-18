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'मेरा बेटा महीने के 4500 रु कमाता है, बॉलीवुड में आने का कोई शौक नहीं', अक्षय कुमार का बेटे पर शॉकिंग खुलासा

मेरा बेटा महीने के 4500 रु कमाता है ( ANI )

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने खुलासा किया है कि उनके बेटे आरव को फिल्म इंडस्ट्री में आने में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसके बजाय वह फैशन में अपना करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. एक पॉडकास्ट में बात करते हुए अक्षय ने कहा कि आरव में उनसे कई समानताएं हैं, लेकिन उन्होंने अपने पेशे के लिए बिल्कुल अलग रास्ता चुना है. एक्टर ने कहा, 'हम दोनों में बहुत समानताएं हैं. उन्हें हेल्थ में रुचि है, और मुझे भी. वह लंबा है और बहुत ही केंद्रित है. उसे काम करना पसंद है, लेकिन वह फिल्मों में नहीं आना चाहता. उसका ऐसा कोई प्लान नहीं है. वह फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहता है. अक्षय ने आरव के सीखने की प्रक्रिया के बारे में भी बात की और उनके काम के बारे में बताया. उन्होंने कहा, 'वो बेचारा आज भी 4500 रुपये की नौकरी कर रहा है. अच्छी बात है, क्यों नहीं? उन्होंने आगे बताया कि आरव यात्रा करके और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करके फैशन की बुनियादी बातें सीख रहा है. अक्षय ने कहा, 'वह गांवों में जाकर वहां से फैशन, अलग-अलग तरह के प्रिंट और सब कुछ सीख रहा है. मैं उसे ज्यादा उपदेश नहीं देता, लेकिन मैंने उसे हिदायत दी है कि वह किसी को नुकसान न पहुंचाए'.