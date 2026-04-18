'मेरा बेटा महीने के 4500 रु कमाता है, बॉलीवुड में आने का कोई शौक नहीं', अक्षय कुमार का बेटे पर शॉकिंग खुलासा
अक्षय कुमार का कहना है कि उनके बेटे आरव को फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह फिलहाल 4500 रु कमा रही है
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 18, 2026 at 3:36 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने खुलासा किया है कि उनके बेटे आरव को फिल्म इंडस्ट्री में आने में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसके बजाय वह फैशन में अपना करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.
एक पॉडकास्ट में बात करते हुए अक्षय ने कहा कि आरव में उनसे कई समानताएं हैं, लेकिन उन्होंने अपने पेशे के लिए बिल्कुल अलग रास्ता चुना है. एक्टर ने कहा, 'हम दोनों में बहुत समानताएं हैं. उन्हें हेल्थ में रुचि है, और मुझे भी. वह लंबा है और बहुत ही केंद्रित है. उसे काम करना पसंद है, लेकिन वह फिल्मों में नहीं आना चाहता. उसका ऐसा कोई प्लान नहीं है. वह फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहता है.
अक्षय ने आरव के सीखने की प्रक्रिया के बारे में भी बात की और उनके काम के बारे में बताया. उन्होंने कहा, 'वो बेचारा आज भी 4500 रुपये की नौकरी कर रहा है. अच्छी बात है, क्यों नहीं?
उन्होंने आगे बताया कि आरव यात्रा करके और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करके फैशन की बुनियादी बातें सीख रहा है. अक्षय ने कहा, 'वह गांवों में जाकर वहां से फैशन, अलग-अलग तरह के प्रिंट और सब कुछ सीख रहा है. मैं उसे ज्यादा उपदेश नहीं देता, लेकिन मैंने उसे हिदायत दी है कि वह किसी को नुकसान न पहुंचाए'.
आरव का जन्म 2002 में हुआ था और वे अक्षय कुमार और लेखिका एवं पूर्व अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के बड़े बेटे हैं. उच्च शिक्षा के लिए वे 15 वर्ष की आयु में विदेश चले गए और वर्तमान में लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं. कई स्टार किड्स के विपरीत, आरव लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं. उनकी छोटी बहन नितारा कभी-कभी ट्विंकल खन्ना के सोशल मीडिया पोस्ट्स में नजर आती हैं.
अक्षय कुमार के पेशेवर करियर की बात करें तो, उन्हें फिलहाल फिल्म 'भूत बंगला' में अपने अभिनय के लिए सराहना मिल रही है. प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म में परेश रावल, तब्बू, वामिका गब्बी और राजपाल यादव भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत ठीक-ठाक रही.
वह अगली बार अहमद खान द्वारा निर्देशित फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगे, जिसमें जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन और दिशा पटानी सहित कई बड़े कलाकार शामिल हैं। यह फिल्म 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा, अक्षय की एक और फिल्म 'हैवान' भी पाइपलाइन में है, जिसमें सैफ अली खान उनके सह-कलाकार हैं और जिसका निर्देशन प्रियदर्शन कर रहे हैं.