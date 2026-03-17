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LPG की किल्लत के बीच अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल ने लगाया जुगाड़, स्टार कपल के घर ऐसे जल रहा चूल्हा

पत्नी ट्विंकल संग अक्षय कुमार/ एलपीजी ( IANS )

हैदराबाद: पूरे देश में बीते कुछ दिनों से एलपीजी सिलेंडर्स की कमी के कारण हाहाकार मचा हुआ है. इस समस्या ने कई लोगों को अपनी दुकानें और रेस्टोरेंट बंद करने पर मजबूर कर दिया है. वहीं, सिलेंडर्स की कालाबाजारी के कारण कीमतें आसमान छू रही हैं. वहीं, कुछ लोग अपने घरों में सिलेंडर जमा करके रख रहे हैं. इस बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने इस संकट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, और साथ ही अपने और अपनी पत्नी के घर की स्थिति के बारे में भी जानकारी साझा की है. मंगलवार, 17 मार्च को अक्षय कुमार मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम में मंच से लोगों को संबोधित करते हुए एलपीजी सिलेंडर की चल रही कमी पर अपनी प्रतिक्रिया दी. मीडिया से बातचीत के दौरान अक्षय से एलपीजी सिलेंडर की कमी पर अपने विचार साझा करने के लिए कहा गया. इस पर जवाब देते हुए खिलाड़ी कुमार ने कहा, 'अभी तक मेरे घर में गैस की कोई कमी नहीं है. अभी तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ ने कल ही 2 इंडक्शन ऑर्डर किए हैं.'