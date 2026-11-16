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अक्षय कुमार की नई फिल्म 'समुक' से फर्स्ट लुक आउट, जानें कब रिलीज होगी 'खिलाड़ी' की ये क्रिएचर थ्रिलर

अक्षय कुमार ( POSTER )

हैदराबाद: अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म समुक से बड़ा अपडेट आया है. अक्षय की इस फिल्म पर लंबे अरसे से चर्चा हो रही है. अक्षय बीते कुछ समय से फैंस को फिल्म के बारे में अपडेट कर रहे थे और आज 16 नवंबर को अक्षय के फैंस का इंतजार पूरी तरह से खत्म हो चुका है. पहला यह है फिल्म इस क्रिएचर थ्रिलर फिल्म से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है. दूसरा यह भी खुलासा हो चुका है समुक सिनेमाघरों में कब रिलीज होगी. अक्षय कुमार की यह फिल्म उनकी पिछली सभी फिल्मों से बिल्कुल अलग है. चलिए जानते हैं आखिर समुक के बारे में सबकुछ.

कब रिलीज होगी समुक?