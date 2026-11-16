अक्षय कुमार की नई फिल्म 'समुक' से फर्स्ट लुक आउट, जानें कब रिलीज होगी 'खिलाड़ी' की ये क्रिएचर थ्रिलर
अक्षय कुमार की नई फिल्म उनकी पिछली बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग है. देखें मोशन पोस्टर.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 3:27 PM IST
हैदराबाद: अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म समुक से बड़ा अपडेट आया है. अक्षय की इस फिल्म पर लंबे अरसे से चर्चा हो रही है. अक्षय बीते कुछ समय से फैंस को फिल्म के बारे में अपडेट कर रहे थे और आज 16 नवंबर को अक्षय के फैंस का इंतजार पूरी तरह से खत्म हो चुका है. पहला यह है फिल्म इस क्रिएचर थ्रिलर फिल्म से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है. दूसरा यह भी खुलासा हो चुका है समुक सिनेमाघरों में कब रिलीज होगी. अक्षय कुमार की यह फिल्म उनकी पिछली सभी फिल्मों से बिल्कुल अलग है. चलिए जानते हैं आखिर समुक के बारे में सबकुछ.
कब रिलीज होगी समुक?
समुक एक खतरनाक, राक्षसी जीव के खिलाफ लड़ाई पर आधारित एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म है. फिल्म से आया फर्स्ट लुक दिल को छू लेने वाला और एक बड़े खतरे के साथ एक बड़ी लड़ाई का इशारा करता है. इसके साथ ही, मेकर्स ने कैप्शन भी दिया, 'दुश्मन इंसान नहीं है, लेकिन लड़ाई इंसानियत के लिए है., और पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं है'.
क्लिप में अक्षय कुमार एक डार्क सूट में धुंध भरे जंगल में एक पावरफुल बंदूक से निशाना साधते हुए दिख रहे हैं. फिर इसमें एक अजीब, खतरनाक जीव दिखता है, जिसका जबड़ा बहुत बड़ा है, दांत नुकीले और टेढ़े-मेढ़े हैं, और मुंह से गाढ़ा तरल पदार्थ टपक रहा है. फिल्म की कहानी और जीव के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है.
कब रिलीज होगी समुक?
फिल्म में एक्टर रुक्मिणी मैत्रा, विनीत कुमार सिंह, बनिता संधू और रजत कपूर भी हैं. फिल्म का निर्देशन कनिष्क वर्मा ने किया है. सनशाइन पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई, समुक 28 मई, 2027 को रिलीज होने वाली है.
अक्षय कुमार के बारे में बता दें उन्हें पिछली बार फिल्म हैवान में देखा गया था. फिल्म में उनके साथ सैफ अली खान लीड रोल में दिखे थे. समुक के अलावा अक्षय की झोली में मौजा ही मौजा और रोहित शेट्टी की कॉमेडी ड्रामा फिल्म गोलमाल 5 भी है.