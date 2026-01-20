ETV Bharat / entertainment

अक्षय कुमार के काफिले की कार का एक्सीडेंट, ऑटोरिक्शा से हुई भिड़ंत, 2 लोग घायल, पीड़ित के भाई ने लगाई गुहार

यह घटना तब घटी जब एक कार ने पीछे से एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी. टक्कर के कारण रिक्शा पलट गया.

Akshay Kumar Car Accident
अक्षय कुमार कार एक्सीडेंट (POSTER)
हैदराबाद: बीती सोमवार रात मुंबई के जुहू इलाके में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की सुरक्षा गाड़ी एक भयंकर सड़क हादसे का शिकार हुई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय कुमार की काफिले की गाड़ी की कई गाड़ियों से टक्कर हुई, जिसमें दो लोग घायल हुए. घायलों में एक ऑटो रिक्शा चालक भी शामिल है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. दुर्घटना के समय अक्षय कुमार वाहन में सवार नहीं थे.

पुलिस अधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, 'जुहू में दो कारों और एक ऑटो-रिक्शा के बीच टक्कर हो गई. दो लोग घायल हो गए और उन्हें तत्काल इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया. आगे की जांच जारी है'.

पुलिस के अनुसार, यह घटना तब घटी जब एक कार ने पीछे से एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी. टक्कर के कारण रिक्शा पलट गया और अक्षय के साथ चल रहे वाहन से जा टकराया, जो उसी सड़क पर चल रहा था. अचानक हुई इस टक्कर से रिक्शा को भारी नुकसान पहुंचा और इलाके में कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा.

दुर्घटनास्थल के वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इन वीडियो में स्थानीय निवासी और पुलिस अधिकारी घायल यात्रियों को बचाने के लिए मिलकर काम करते हुए दिखाई दिए. एम्बुलेंस के आने से पहले ही लोग मदद के लिए दौड़ पड़े और एक घायल व्यक्ति को मलबे से सावधानीपूर्वक बाहर निकालते हुए देखा गया.

ऑटो-रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके भाई मोहम्मद समीर ने मीडिया से बात करते हुए घटना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया, 'यह घटना रात करीब 8 से 8:30 बजे के बीच हुई. मेरा भाई रिक्शा चला रहा था, तभी अक्षय कुमार की इनोवा और एक मर्सिडीज उसके पीछे आ रही थीं. मर्सिडीज ने इनोवा को टक्कर मारी, जिसके चलते इनोवा रिक्शा से टकरा गई. परिणामस्वरूप, मेरा भाई और एक सवारी रिक्शा के नीचे दब गए'.

उन्होंने आगे कहा, 'पूरा रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया और मेरे भाई की हालत बेहद गंभीर है. हमारी बस यही गुजारिश है कि मेरे भाई को उचित चिकित्सा उपचार, आवश्यक दवाइयां मिलें और क्षतिग्रस्त रिक्शा के लिए मुआवजा दिया जाए. हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए'.

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना में शामिल वाहन अक्षय की निजी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उस समय वाहन में प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी मौजूद थे. अभिनेता के परिवार का कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है.

