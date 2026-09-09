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अक्षय कुमार बर्थडे: 'हैवान' से पहले बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' ने किन-किन फिल्मों में किया नेगेटिव रोल, जानें

अक्षय कुमार ने अपनी कई फिल्मों में डबल रोल किया है, जिसमें एक किरदार में वह नेगेटिव किरदार में नजर आए.

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 3:22 PM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार आज 9 सितंबर को 59 साल के हो गये हैं. अक्षय फिल्म इंडस्ट्री में तीन दशक से भी ज्यादा समय से टिके हुए हैं और आज भी दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. बॉलीवुड के 'बॉस' ने बतौर लीड एक्टर फिल्म सौगंध (1991) से डेब्यू किया था. जब अक्षय ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था उस वक्त उनकी उम्र 24 साल थी. वहीं, अक्षय बीते 34 साल से बॉलीवुड में छाए हुए हैं और साल में तीन से चार फिल्में देते हैं. अब उनकी लेटेस्ट फिल्म 'हैवान' रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म दो मायने में खास है. पहला यह कि अक्षय कुमार 18 साल बाद सैफ अली खान के साथ काम करने जा रहे हैं. दूसरा यह कि 'खिलाड़ी' बड़े पर्दे पर एक बार फिर विलेन के अवतार में नजर आने वाले हैं. 'हैवान' आगामी 11 सितंबर को रिलीज होने जा रही है. हैवान की रिलीज से पहले जानेंगे कि 'खिलाड़ी' कब-कब किस फिल्म में नेगेटिव रोल में दिखे हैं.

अफलातून (1997)

अक्षय कुमार की पॉपुलर फिल्मों में से एक नाम 'अफलातून' का है, जिसका टाइटल सॉन्ग आज भी उनके फैंस गुनगुनाते हैं. फिल्म का निर्देशन गुड्डू धनोआ ने किया था. अक्षय ने इस फिल्म में डबल रोल किया था. एक रोल में हीरो और दूसरे रोल में वह विलेन बने थे. फिल्म में उनकी हीरोइन उर्मिला मातोंडकर थीं. फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन अक्षय का खलनायक अवतार उनके फैंस को याद रह गया.

Akshay Kumar Birthday
अक्षय कुमार बर्थडे (Film Poster)

खिलाड़ी 420 (2000)

फिल्म अफलातून के फ्लॉप होने के बाद भी अक्षय ने विलेन बनने का दोबारा रिस्क लिया. साल 2000 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी 420 में उन्हें खलनायक की भूमिका में देखा गया था. नीरज वोरा के निर्देशन में बनी फिल्म में अक्षय की हीरोइन महिमा चौधरी थीं. अक्षय की यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई. इस फिल्म में अक्षय का डबल रोल था. एक किरदार में वह नेगेटिव और दूसरे किरदार में वह हीरो थे.

अजनबी (2001)

खिलाड़ी 420 के फ्लॉप होने के अगले ही साल 2001 में अक्षय ने फिर खलनायक बनकर बड़े पर्दे पर एंट्री ली. अब्बास-मस्तान ने फिल्म अजनबी का निर्देशन किया था. फिल्म में बॉबी देओल, करीना कपूर और बिपाशा बसु भी अहम रोल में थे. बतौर विलेन अक्षय की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई, लेकिन 'खिलाड़ी' अवतार फैंस के साथ-साथ क्रिटिक्स को भी पसंद आया था.

8x10 तस्वीर (2009)

एक्शन-थ्रिलर फिल्म '8x10 तस्वीर' में भी अक्षय का विलेन अवतार दिखा था. इसका निर्देशन नागेश कुकुनूर ने किया था. फिल्म में आयशा टाकिया, शर्मिला टैगोर और जावेद जाफरी भी मुख्य भूमिकाओं में थे. इस फिल्म में भी अक्षय ने डबल रोल प्ले किया था. एक रोल में वह नेगेटिव किरदार में थे.

वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा (2013)

अक्षय कुमार ने हिट फिल्म वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई' के सीक्वल वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा में नेगेटिव किरदार किया था. फिल्म में इमरान खान और सोनाक्षी सिन्हा अहम भूमिका थे. फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन अक्षय का विलेन अवतार उनके फैंस को आज भी याद है. इस फिल्म का निर्देशन मिलन लूथरिया ने किया था.

2.0 (2018)

हिंदुस्तानी, नायक और अन्नियन जैसी हिट फिल्में देने वाले डायरेक्टर शंकर की 2.0 में अक्षय को विलेन के किरदार में देखा गया था. 2.0 साल 2010 में आई रोबोट का सीक्वल है. फिल्म में अक्षय ने 'पक्षीराजन' का रोल प्ले किया था. 2.0 में रजनीकांत और एमी जैक्शन लीड रोल में हैं. रोबोट की तरह यह फिल्म भी टेक्नोलॉजी से भरी पड़ी है.

भूत बंगला (2026)

मौजूदा साल के अप्रैल महीने में रिलीज हुई फिल्म भूत बंगला में भी अक्षय को डबल रोल में देखा गया. अक्षय अपने एक किरदार में वह नेगेटिव किरदार में दिखे थे. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, असरानी, राजपाल यादव, जीशु सेनगुप्ता और मिथिला पालकर भी अहम रोल में नजर आए. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

हैवान (2026)

अब अक्षय कुमार अपने खास निर्देशक दोस्त प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में भी नेगेटिव रोल में आ रहे हैं. इस फिल्म में अक्षय एक परशुराम नामक हत्यारे के रोल में दिखेंगे. अब देखना होगा कि तकरीबन फिल्मों में विलेन के रोल में फेल हुए अक्षय फिल्म हैवान में कुछ करिश्मा दिखा पाएंगे या नहीं.

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