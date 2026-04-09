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अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का ट्रेलर देख फिदा हुए सितारे, सिद्धार्थ मल्होत्रा और टाइगर श्रॉफ ने बताया 'ब्लॉकबस्टर'!

​हाल ही में रिलीज हुए 'भूत बंगला' के ट्रेलर ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है, जिससे फिल्म का हाइप और भी बढ़ गया है.

Akshay Kumar Bhooth Bangla Trailer
अक्षय कुमार (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 9, 2026 at 5:18 PM IST

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Updated : April 9, 2026 at 5:26 PM IST

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हैदराबाद: भूत बंगला 2026 की सबसे मच-अवेटेड फिल्मों में से एक है और इसे लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है, क्योंकि यह 14 साल बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की शानदार जोड़ी को फिर से साथ ला रही है. बालाजी मोशन पिक्चर्स के सपोर्ट वाली इस फिल्म ने उन फैंस को बेहद एक्साइटेड कर दिया है जो इस आइकॉनिक जोड़ी द्वारा बनाए गए हॉरर-कॉमेडी के सुनहरे दौर को फिर से देखना चाहते हैं, जो अपनी कल्ट क्लासिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. पर्दे पर उनकी सिग्नेचर कहानी और कॉमेडी की वापसी के साथ, उम्मीदें सातवें आसमान पर हैं.

​हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है, जिससे फिल्म का हाइप और भी बढ़ गया है. दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स तक, हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है, और कई सेलेब्रिटीज ने भी इसे सराहा है. वे भूत बंगला को एक पक्की ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं.

​टाइगर श्रॉफ ने ट्रेलर की तारीफ करते हुए लिखा, “ब्लॉकबस्टर लोडिंग पाजी”🔥❤️️सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ट्रेलर की तारीफ करते हुए लिखा, ट्रेलर एकदम फैमिली ब्लॉकबस्टर लग रहा है! ❤️ @akshaykumar पाजी @priyadarshan.official @ektarkapoor!! #BhoothBangla का अब और इंतजाररनहीं हो रहा 🙌”

फिल्म का हाल ही में रिलीज हुआ टीज़र हर प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है, जो यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और इसे भारी व्यूज मिल रहे हैं. ट्रेलर ने पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं, जो शानदार विजुअल्स, कॉमेडी, पागलपन और हॉरर से भरपूर है. परेश रावल, असरानी और राजपाल यादव जैसे दिग्गज कलाकारों की वापसी इसे एक रोमांचक अनुभव बनाती है, वहीं वामिका गब्बी और अक्षय कुमार की नई जोड़ी भी काफी एक्साइटिंग लग रही है, जो इसे साल की सबसे बड़ी एंटरटेनर बनाती है.

केप ऑफ गुड फिल्म्स के सहयोग से बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की एक डिवीजन, बालाजी मोशन पिक्चर्स भूत बंगला पेश करती है, जिसमें अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव शामिल हैं. प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म के प्रोड्यूसर अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर हैं। भूत बंगला के पेड प्रिव्यूज सिनेमाघरों में 16 अप्रैल 2026 को रात 9 बजे से शुरू होंगे.

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Last Updated : April 9, 2026 at 5:26 PM IST

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