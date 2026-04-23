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अक्षय कुमार ने विद्या बालन संग चौथी फिल्म करने का किया एलान, इस फिल्ममेकर की फिल्म में एक साथ आएंगे नजर

अक्षय कुमार ने आज विद्या बालन संग चौथी फिल्म करने का एलान किया है. यह जोड़ी अनीस बज्मी के अगले प्रोजेक्ट में नजर आएगी.

Akshay Kumar Vidya Balan
अक्षय कुमार और विद्या बालन (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 23, 2026 at 6:46 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 7:21 PM IST

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हैदराबाद: अक्षय कुमार और विद्या बालन कई बॉलीवुड फिल्मों में एक साथ नजर आ चुके हैं. अब यह जोड़ी नई कॉमेडी-ड्रामा फिल्म के लिए फिर से साथ काम करने की तैयारी कर रही है. अक्षय ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस प्रोजेक्ट की पुष्टि की है.

अक्षय कुमार और विद्या बालन अपनी आने वाली फिल्म के अगले प्रोजेक्ट के लिए केरलम रवाना हो गए हैं. 23 अप्रैल को खिलाड़ी कुमार ने विद्या बालन के साथ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, 'अगला स्टॉप: ईश्वर का अपना देश, जादुई केरलम. अनीस बज्मी की अगली फिल्म. विद्या बालन के साथ मेरी चौथी फिल्म है, और मुझे उम्मीद है कि हमारी जोड़ी का यह 'गुड लक चार्म' आगे भी बना रहेगा.'

इस पोस्ट ने तुरंत फैंस का ध्यान खींचा, और कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा उम्मीद जताई है. एक यूजर ने कैप्शन में लिखा है, 'भूल भुलैया के डॉ. आदित्य श्रीवास्तव के साथ ओजी मंजुलिका.' एक ने लिखा है, 'मंजुलिका और डॉ. आदित्य श्रीवास्तव, ओजी भूल भुलैया कास्ट.' एक दूसरे फैन ने एक्टर को शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, 'मैं अक्षय कुमार को आने वाली सभी फिल्मों के लिए शुभकामनाएं देता हूं, वेलकम टू द जंगल, हैवान, भागम भाग 2, अनीस बज्मी की अगली फिल्में सुपरहिट होंगी. भूत बंगला तो हो गई हिट.'

अक्षय और विद्या ने 'हे ​​बेबी', 'भूल भुलैया' और 'मिशन मंगल' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है, और ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थीं. इसलिए, दर्शकों को भी उम्मीद है कि उनकी यह हिट जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपना जादू बिखेरेगी. हालांकि उनकी इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

हाल ही में अक्षय कुमार की एक नई फिल्म भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथे वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है, और इसे अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने प्रोड्यूस किया है. 'भूत बंगला' का पेड प्रीव्यू 16 अप्रैल, 2026 को रात 9 बजे से शुरू हुई और अभी तक सिनेमाघरों में चल रही है.

अक्षय कुमार और विद्या बालन का वर्क फ्रंट
अक्षय के पास 'वेलकम टू द जंगल', 'हैवान' जैसी फिल्में भी लाइन में हैं. वहीं दूसरी ओर, विद्या के पास 'राजा शिवाजी' फिल्म है, जिसमें वह 'बड़ी बेगम' का किरदार निभाती नजर आएंगी.

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Last Updated : April 23, 2026 at 7:21 PM IST

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