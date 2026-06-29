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गौरव खन्ना से तलाक का एलान करने के बाद आकांक्षा चमोला बोलीं- 10 साल बिताने के बाद मेरे...

टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना से तलाक का एलान करने के बाद अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की है.

Akanksha Chamola
आकांक्षा चमोला (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 3:55 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने हाल ही में खुलासा किया कि वे और उनके पति-एक्टर गौरव खन्ना तलाक लेने का फैसला किया है. इस खुलासे के बाद रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में आकांक्षा ने अपनी पर्सनल लाइफ और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात की. उन्होंने अपने रिलेशनशिप स्टेटस और आगे की जिंदगी को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब दिए.

'लॉक अप' के हालिया एपिसोड से श्रेया कालरा और आकांक्षा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें श्रेया आकांक्षा से उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें पूछती हैं. श्रेया ने आकांक्षा से पूछा कि क्या वह तलाक के बाद फिर से प्यार में पड़ना चाहती हैं, जिस पर उन्होंने मना कर दिया. अपनी पर्सनल जिंदगी की खास बातों में जाए बिना, उन्होंने कहा कि वह अभी ऐसे दौर में हैं जहां वह खुद को बेहतर ढंग से समझना चाहती हैं और अपनी आजादी का आनंद लेना चाहती हैं.

उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपना फ्रीडम एंजॉय करना चाहती हूं. मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, 24 साल की उम्र में ही. इसलिए, मैंने सच में उतना कुछ एक्सप्लोर या एन्जॉय नहीं किया है. अब, एक अच्छे रिश्ते में 10 साल बिताने के बाद, मेरे पास चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए अपना खाली समय है, इसलिए मैं किसी और चीज में नहीं पड़ना चाहती.' शो का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कई फैंस ने उनके खुलकर बात करने की तारीफ की.

इससे पहले आकांक्षा चमोला ने शो के इंट्रोडक्शन राउंड के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की थी. 'एक्सपोज' कार्ड टास्क में उन्होंने खुलासा किया कि वे और गौरव एक साल से अलग रह रहे हैं और वे दोनों तलाक लेने वाले हैं. इस खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया. वहीं, गौरव खन्ना ने 'लॉक अप' में आकांक्षा चमोला की तलाक के एलान के बारे में कोई बयान नहीं दिया है और न ही कोई प्रतिक्रिया दी है.

बता दें गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया. इसके बाद आकांक्षा और गौरव 24 नवंबर, 2016 को शादी के बंधन में बंधे. यह शादी गौरव के होमटाउन कानपुर में तीन दिन तक चले शानदार समारोह में हुई थी.

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