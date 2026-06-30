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आकांक्षा चमोला-गौरव खन्ना: टॉप टीवी स्टार कपल्स, जो हो चुके हैं अलग, जानें तलाक की क्या-क्या रही वजह

आकांक्षा चमोला-गौरव खन्ना ( POSTER/IANS )

हैदराबाद: टीवी का स्टार कपल आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना तलाक लेने जा रहे हैं. कपल की शादी को 10 साल हो चुके हैं. आकांक्षा ने खुद बताया है कि वह अपने पति गौरव से तलाक लेने जा रही हैं. इन दिनों आकांक्षा रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं. यहां वह अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बता रही हैं. इस दौरान उन्होंने पति गौरव के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की और यह भी बताया कि वह गौरव से तलाक क्यों लेने जा रही हैं. इससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीते कुछ सालों में इन सेलेब्स कपल ने किन कारणों से अपने पार्टनर से तलाक किया या अलग हुए. आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना कई पॉपुलर टीवी सीरियल में काम कर चुकीं आकांक्षा ने शो लॉकअप सीजन 2 में अपनी को-कंटेस्टेट्स को बताया कि उनके पति गौरव उनके बच्चा चाहते हैं, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हैं. वहीं, लोगों ने मान लिया है कि आकांक्षा और गौरव के बीच अनबन की यही सबसे बड़ी वजह है. श्वेता तिवारी और राजा चौधरी टीवी की स्टार एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने दो शादियां रचाईं और उनकी दोनों ही शादियां लंबे समय तक नहीं चल पाईं. पहली शादी (1998-2007) उनकी राजा चौधरी से हुई थी और में दोनों का तलाक हो गया. श्वेता ने राजा पर डोमेस्टिक वॉयलेंस के आरोप लगाए और उनसे अलग हो गईं. इसके बाद श्वेता ने दूसरी शादी (2013-2019) अभिनव कोहली से की और कुछ ही सालों बाद दोनों का रिश्ता टॉक्सिक होने लगा. श्वेता ने अभिनव पर भी डोमेस्टिक वॉयलेंस के आरोप लगाए थे. आज श्वेता सिंगल मदर अपने बच्चों को पाल रही हैं. एक्ट्रेस पर दोनों शादी से एक-एक बेटा-बेटी है.