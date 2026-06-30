आकांक्षा चमोला-गौरव खन्ना: टॉप टीवी स्टार कपल्स, जो हो चुके हैं अलग, जानें तलाक की क्या-क्या रही वजह
बीते कुछ सालों से सेलेब्स और आम कपल के बीच तलाक के केस बहुत ज्यादा ही सामने आ रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 30, 2026 at 5:12 PM IST
हैदराबाद: टीवी का स्टार कपल आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना तलाक लेने जा रहे हैं. कपल की शादी को 10 साल हो चुके हैं. आकांक्षा ने खुद बताया है कि वह अपने पति गौरव से तलाक लेने जा रही हैं. इन दिनों आकांक्षा रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं. यहां वह अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बता रही हैं. इस दौरान उन्होंने पति गौरव के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की और यह भी बताया कि वह गौरव से तलाक क्यों लेने जा रही हैं. इससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीते कुछ सालों में इन सेलेब्स कपल ने किन कारणों से अपने पार्टनर से तलाक किया या अलग हुए.
She’s thousands time better from her husband. She is entertaining, at the same time she knows how to answer and tackle the situation. In love with her 🐇@AkankshaGKhanna #lockupp2 #akankshachamola pic.twitter.com/CiTC5Fnlfk— woomaaniyaa (@woomaaniyaa) June 29, 2026
आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना
कई पॉपुलर टीवी सीरियल में काम कर चुकीं आकांक्षा ने शो लॉकअप सीजन 2 में अपनी को-कंटेस्टेट्स को बताया कि उनके पति गौरव उनके बच्चा चाहते हैं, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हैं. वहीं, लोगों ने मान लिया है कि आकांक्षा और गौरव के बीच अनबन की यही सबसे बड़ी वजह है.
श्वेता तिवारी और राजा चौधरी
टीवी की स्टार एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने दो शादियां रचाईं और उनकी दोनों ही शादियां लंबे समय तक नहीं चल पाईं. पहली शादी (1998-2007) उनकी राजा चौधरी से हुई थी और में दोनों का तलाक हो गया. श्वेता ने राजा पर डोमेस्टिक वॉयलेंस के आरोप लगाए और उनसे अलग हो गईं. इसके बाद श्वेता ने दूसरी शादी (2013-2019) अभिनव कोहली से की और कुछ ही सालों बाद दोनों का रिश्ता टॉक्सिक होने लगा. श्वेता ने अभिनव पर भी डोमेस्टिक वॉयलेंस के आरोप लगाए थे. आज श्वेता सिंगल मदर अपने बच्चों को पाल रही हैं. एक्ट्रेस पर दोनों शादी से एक-एक बेटा-बेटी है.
चारु असोपा और राजीव सेन
एक्ट्रेस चारु असोपा और सुष्मिता सेन के एक्टर भाई राजीव सेन के बीच पब्लिकली खूब कलेश देखने को मिला. बार-बार भरोसे की कमी, आपसी तालमेल न होने और अक्सर सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे पर आरोप लगाने जैसी समस्याओं से इनका रिश्ता खूब चर्चा में रहा और जून 2023 में उनकी शादी खत्म हो गई.
वाहबिज दोराबजी और विवियन डीसेना
टीवी के मोस्ट हैंडसम एक्टर्स में से एक विवियन डीसेना साल 2013 में एक्ट्रेस वाहबिज दोराबजी से शादी रचाई और साल 2021 में दोनों आम सहमति से अलग हो गये. दोनों के बीच विचार मेल ना खाने के बाद अलग होने का फैसला लिया.
जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर
जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर कभी टीवी की स्टार जोड़ी कही जाती थी और दोनों की शादी महज 2 साल में ही टूट गई. पूर्व कपल ने साल 2012 में शादी रचाई और साल 2014 में अलग हो गए. दोनों के रिश्ते की वजह करण सिंह की बेवफाई को माना जाता रहा है और साथ ही और रिश्ते में कमिटमेंट की कमी भी दोनों को अलग कर गई.
माही विज और जय भानुशाली
टीवी का एक और स्टार कपल माही विज और जय भानुशाली ने मौजूदा साल 2026 की शुरुआत में ज्वाइंट स्टेटमेंट में अपने तलाक का एलान किया था. कपल ने रिश्ते में ड्रामा करने की बजाय एक-दूजे से शांति से पीछा छुड़ाया. दोनों अपने बयान में लिखा, नो विलेन और निगेटिविटी, दोनों एक-दूजे के सम्मान के साथ विदा ले रहे हैं और तीन बच्चों का पालन पोषण मिलकर करेंगे.
मौनी रॉय और सूरज नांबियार
टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने मौजूदा साल में आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया. दोनों ने अपनी-अपनी पर्सनल लाइफ को प्राथमिकता देते हुए अलग होने का फैसला लिया.