ETV Bharat / entertainment

आकांक्षा चमोला ने बताई गौरव खन्ना से तलाक के एलान की असली वजह, बोलीं- उसे बच्चे चाहिए थे पर मुझे नहीं

हैदराबाद: लॉक अप सीजन 2 के प्रीमियर के दौरान टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया कि वह अपने स्टार हसबैंड गौरव खन्ना से तलाक क्यों ले रही हैं . एक्ट्रेस के इस खुलासे ने गौरव के फैंस को चौंका दिया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि यह पहली बार है, जब वह अपने निजी जीवन के बारे में ऐसी जानकारी साझा कर रही हैं. शो के तीसरे एपिसोड में आकांक्षा ने शो की को-कंटेस्टेंट्स श्रेया कालरा और सूफी मोतीवाला के साथ तलाक लेने के कारणों पर चर्चा की.

आकांक्षा ने गौरव के बारे में क्या कहा

आकांक्षा ने कहा, 'जब हम शादी करने के मूड में थे, तब मुझमें मातृत्व की भावना कभी नहीं थी, लेकिन मैं इसे जानने के लिए हमेशा तैयार थी और मैंने इसे कभी दबाया नहीं. धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूं और उन्हें भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ यह सोच बदल गई'.

'99% लोग शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि....

उन्होंने आगे कहा, 'अब, वह बच्चे पैदा करना चाहता है और मैं उसे वह नहीं दे सकती. मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, वो मैंने बहुत पहले बोल दिया था, जब मुझे एहसास हुआ कि मैं बनी ही नहीं, इस चीज के लिए मैंने तब ही बोल दिया था कि मैं नहीं करने वाली हूं. इसलिए हमारी चर्चा हुई, जहां मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो. ईमानदारी से कहूं तो लोग शादी करते हैं... 99% लोग शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप बच्चे और परिवार चाहते हैं, आगे बढ़ना है'.