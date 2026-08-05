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आकांक्षा चमोला ने 'लॉक अप 2' से आने के बाद गौरव खन्ना संग तलाक पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- प्रोसेस हो चुका है

हैदराबाद: टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला अपने स्टार हसबैंड गौरव खन्ना से तलाक लेने के एलान के बाद से चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने इस बात का खुलासा रियलिटी शो लॉक अप सीजन 2 में किया था. अब एक्ट्रेस लंबा गेम खेलने के बाद शो के फाइनल से बाहर हो चुकी हैं. बाहर आते ही पति गौरव खन्ना संग तलाक की बात पर अपना पहला रिएक्शन दिया है. आकांक्षा ने अपने जवाब से क्लियर कर दिया है कि उन्होंने ऐसा टीआरपी के लिए नहीं किया था और वह वाकई में गौरव खन्ना से तलाक ले रही हैं. चलिए लॉक अप 2 से बाहर निकलने के बाद आकांक्षा ने क्या-क्या कहा.

'टीआरपी के लिए नहीं किया है'

जब आकांक्षा से पूछा गया कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए तलाक वाली बात कही थी तो इस पर एक्ट्रेस ने क्लियर करते हुए कहा, देखिए, मैं इतने बड़े शो पर क्यों झूठ बोलूंगी कि मैं अपने पति से डिवोर्स ले रही हूं. मैंने वो कोई टीआरपी और पब्लिसिटी के लिए नहीं किया है. आप मेरे घर चलिए और मेरी लीगल टीम से मिलिए. अब जब मैं शो से बाहर आ गई हूं तो इसी पर बात कर रहे हैं. अपने पेपर पर साइन कर लिए हैं और यह प्रोसेस लगभग हो चुका है, यह कोई टीआरपी के लिए नहीं है.