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आकांक्षा चमोला ने 'लॉक अप 2' से आने के बाद गौरव खन्ना संग तलाक पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- प्रोसेस हो चुका है

गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया है कि तलाक का प्रोसेस चल रहा है और पेपर पर साइन हो चुके हैं.

Akanksha Chamola
आकांक्षा चमोला (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 2:45 PM IST

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हैदराबाद: टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला अपने स्टार हसबैंड गौरव खन्ना से तलाक लेने के एलान के बाद से चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने इस बात का खुलासा रियलिटी शो लॉक अप सीजन 2 में किया था. अब एक्ट्रेस लंबा गेम खेलने के बाद शो के फाइनल से बाहर हो चुकी हैं. बाहर आते ही पति गौरव खन्ना संग तलाक की बात पर अपना पहला रिएक्शन दिया है. आकांक्षा ने अपने जवाब से क्लियर कर दिया है कि उन्होंने ऐसा टीआरपी के लिए नहीं किया था और वह वाकई में गौरव खन्ना से तलाक ले रही हैं. चलिए लॉक अप 2 से बाहर निकलने के बाद आकांक्षा ने क्या-क्या कहा.

'टीआरपी के लिए नहीं किया है'

जब आकांक्षा से पूछा गया कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए तलाक वाली बात कही थी तो इस पर एक्ट्रेस ने क्लियर करते हुए कहा, देखिए, मैं इतने बड़े शो पर क्यों झूठ बोलूंगी कि मैं अपने पति से डिवोर्स ले रही हूं. मैंने वो कोई टीआरपी और पब्लिसिटी के लिए नहीं किया है. आप मेरे घर चलिए और मेरी लीगल टीम से मिलिए. अब जब मैं शो से बाहर आ गई हूं तो इसी पर बात कर रहे हैं. अपने पेपर पर साइन कर लिए हैं और यह प्रोसेस लगभग हो चुका है, यह कोई टीआरपी के लिए नहीं है.

तलाक के पेपर पर साइन

आकांक्षा ने आगे बताया, जब हम लोग शादी कर रहे थे, तो इन लोगों को लग रहा था कि हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं. हम एक्टर्स हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं'. आपको बता दें, गौरव खन्ना इन दिनों टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में बतौर कंटेस्टेंट दिख रहे हैं. शो में जाने से पहले वह लॉक अप 2 के सेट पर आए थे और अपनी पत्नी आकांक्षा से मिले थे.

कब हुई थी कपल की शादी?

बता दें, आकांक्षा और गौरव ने साल 2016 में शादी रचाई थी और इस शादी से दोनों को शादी के 10 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं है. दोनों लंबे समय से टीवी में काम कर रहे हैं और कई सीरियल में काम किया है.

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