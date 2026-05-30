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तमिल स्टार अजित कुमार की मां का 89 की उम्र में निधन, राजनेता और सेलेब्स जता रहे शोक

अजित कुमार की पत्नी मोहिनी मणि अपने निधन से पहले से ही उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं.

Ajith Kumar Mother Mohini Mani Passes Away
तमिल स्टार अजित कुमार की मां का 89 की उम्र में निधन (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 30, 2026 at 1:30 PM IST

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हैदराबाद: तमिल अभिनेता और रेसर अजित कुमार की मां मोहिनी मणि का शनिवार सुबह चेन्नई में निधन हो गया. वह 89 साल की थीं. इस खबर से एक्टर के फैंस, मशहूर हस्तियों और राजनीतिक नेताओं में गहरा दुख फैल गया है, और कई लोगों ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शोक व्यक्त किया है.

खबरों के मुताबिक, मोहिनी मणि अपने निधन से पहले से ही उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं. उनका निधन अजित कुमार के पिता पी. सुब्रमण्यम, जिन्हें पीएस मणि के नाम से जाना जाता था, के निधन के तीन साल बाद हुआ है. पी. सुब्रमण्यम का निधन मार्च 2023 में 85 वर्ष की आयु में हुआ था.

अंतिम संस्कार अजित कुमार के चेन्नई के पलावक्कम स्थित आवास पर किया जाएगा. खबरों के अनुसार, अभिनेता फिलहाल दुबई में हैं और अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चेन्नई लौटने की उम्मीद है.

हालांकि अजित कुमार और उनके परिवार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन कई जानी-मानी हस्तियों ने इस खबर की पुष्टि की है. अभिनेता और राजनीतिज्ञ कमल हासन ने एक्स हैंडल पर हार्दिक संवेदना संदेश साझा किया.

एक्टर ने लिखा है, 'अजित कुमार की माताजी, श्रीमती मोगिनी मणि के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ. मैं अजित कुमार और उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, जो अपनी प्रिय माताजी के निधन के शोक में डूबे हुए हैं'.

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी इस दुखद खबर पर शोक व्यक्त किया. अपने संदेश में उन्होंने लिखा, 'मेरे प्रिय भाई अजित कुमार की माता मोहिनी मणि के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है. अजित कुमार को सांत्वना देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. वे उस माता के खोने के गम से गहरे दुखी होंगे, जिन्होंने उन्हें जीवन दिया और उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचते देखकर प्रसन्न होती थीं.

स्टालिन ने आगे लिखा, 'उनकी मां के साथ बिताए गए खूबसूरत पल उन्हें इस दुख से उबरने में सहारा दें. अजित कुमार और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना और सांत्वना'.

भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने भी मोहिनी मणि को श्रद्धांजलि अर्पित की और अभिनेत्री एवं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार को शक्ति प्रदान करने की कामना की.

अजित कुमार के वर्कफ्रंट की बात करें तो, उन्हें आखिरी बार 2025 में विदामुयार्ची और गुड बैड अगली फिल्मों में देखा गया था. अभिनय के अलावा, वह अपनी टीम, अजित कुमार रेसिंग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कार रेसिंग प्रतियोगिताओं में भी सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं.

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