तमिल स्टार अजित कुमार की मां का 89 की उम्र में निधन, राजनेता और सेलेब्स जता रहे शोक
अजित कुमार की पत्नी मोहिनी मणि अपने निधन से पहले से ही उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 30, 2026 at 1:30 PM IST
हैदराबाद: तमिल अभिनेता और रेसर अजित कुमार की मां मोहिनी मणि का शनिवार सुबह चेन्नई में निधन हो गया. वह 89 साल की थीं. इस खबर से एक्टर के फैंस, मशहूर हस्तियों और राजनीतिक नेताओं में गहरा दुख फैल गया है, और कई लोगों ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शोक व्यक्त किया है.
In memorium:— S. Anil Kumar (@aktxt) May 30, 2026
Mohini Mani, 1937–2026
Our mother, Mohini Mani, passed away early this morning, in her sleep, after a period of declining health. She was 89.
We are grateful for the care and support provided to her and our family by a number of medical professionals these last… pic.twitter.com/lGosJV4SoL
खबरों के मुताबिक, मोहिनी मणि अपने निधन से पहले से ही उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं. उनका निधन अजित कुमार के पिता पी. सुब्रमण्यम, जिन्हें पीएस मणि के नाम से जाना जाता था, के निधन के तीन साल बाद हुआ है. पी. सुब्रमण्यम का निधन मार्च 2023 में 85 वर्ष की आयु में हुआ था.
சகோதரர் திரு. அஜித்குமார் அவர்களின் தாயார் திருமதி. மோகினி மணி அவர்கள் மறைந்த செய்தி அறிந்து வருத்தமடைந்தேன்.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 30, 2026
அன்புத் தாயை இழந்து தவிக்கும் அஜித்குமாருக்கும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும் எனது மனமார்ந்த ஆறுதல்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
अंतिम संस्कार अजित कुमार के चेन्नई के पलावक्कम स्थित आवास पर किया जाएगा. खबरों के अनुसार, अभिनेता फिलहाल दुबई में हैं और अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चेन्नई लौटने की उम्मीद है.
அன்புச் சகோதரர் திரு. அஜித்குமார் அவர்களின் தாயார் திருமதி மோகினி மணி அவர்கள் மறைந்த செய்தியறிந்து வேதனையடைந்தேன்.— M.K.Stalin (@mkstalin) May 30, 2026
உயிர்கொடுத்து, தான் உயரங்கள் தொட்டதைப் பார்த்து மகிழ்ச்சி கொண்ட அன்னையினை இழந்து வாடும் திரு. அஜித்குமார் அவர்களைத் தேற்ற என்னிடம் வார்த்தைகள் இல்லை.
அன்னையுடனான…
हालांकि अजित कुमार और उनके परिवार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन कई जानी-मानी हस्तियों ने इस खबर की पुष्टि की है. अभिनेता और राजनीतिज्ञ कमल हासन ने एक्स हैंडल पर हार्दिक संवेदना संदेश साझा किया.
Heartfelt condolences to Ajith Kumar Sir for the irreplaceable loss of his mother. I Pray God to give him the strength to carry on. Rest in peace his mother’s soul. pic.twitter.com/X6irq2qL8m— G Dhananjheyan (@Dhananjayang) May 30, 2026
एक्टर ने लिखा है, 'अजित कुमार की माताजी, श्रीमती मोगिनी मणि के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ. मैं अजित कुमार और उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, जो अपनी प्रिय माताजी के निधन के शोक में डूबे हुए हैं'.
Neelankarai, Tamil Nadu: Actor Ajith Kumar’s mother passed away this morning at a private hospital due to ill health. Her body has been brought to Ajith’s residence on for the last rites— IANS (@ians_india) May 30, 2026
(Visuals outside Actor Ajith Kumar residence) pic.twitter.com/XWHlEUr2Iw
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी इस दुखद खबर पर शोक व्यक्त किया. अपने संदेश में उन्होंने लिखा, 'मेरे प्रिय भाई अजित कुमार की माता मोहिनी मणि के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है. अजित कुमार को सांत्वना देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. वे उस माता के खोने के गम से गहरे दुखी होंगे, जिन्होंने उन्हें जीवन दिया और उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचते देखकर प्रसन्न होती थीं.
स्टालिन ने आगे लिखा, 'उनकी मां के साथ बिताए गए खूबसूरत पल उन्हें इस दुख से उबरने में सहारा दें. अजित कुमार और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना और सांत्वना'.
Dear Mr. #AjithKumar,— KATHIR ANAND DURAIMURUGAN, கதிர்ஆனந்த் துரைமுருகன் (@dmkathiranand) May 30, 2026
I am profoundly saddened to learn of the passing of your respected mother, Smt. Mohini Mani.
Please accept my deepest and most sincere condolences on this sorrowful occasion. Her long and dignified life of 84 years has come to a peaceful end, and may the…
भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने भी मोहिनी मणि को श्रद्धांजलि अर्पित की और अभिनेत्री एवं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार को शक्ति प्रदान करने की कामना की.
अजित कुमार के वर्कफ्रंट की बात करें तो, उन्हें आखिरी बार 2025 में विदामुयार्ची और गुड बैड अगली फिल्मों में देखा गया था. अभिनय के अलावा, वह अपनी टीम, अजित कुमार रेसिंग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कार रेसिंग प्रतियोगिताओं में भी सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं.