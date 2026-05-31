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पंचतत्व में विलीन हुईं अजित कुमार की मां मोहिनी मणि, सहयोग करने के लिए एक्टर ने पुलिस का किया धन्यवाद

तमिल एक्टर अजित कुमार की मां मोहिनी मणि का अंतिम संस्कार बेसेंट नगर के इलेक्ट्रिक श्मशान घाट पर किया गया है.

Ajith Kumar
अजित कुमार की मां मोहिनी मणि का अंतिम संस्कार (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 31, 2026 at 3:47 PM IST

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हैदराबाद: तमिल एक्टर अजित कुमार की मां मोहिनी मणि का अंतिम संस्कार रविवार सुबह चेन्नई के बेसेंट नगर इलेक्ट्रिक श्मशान घाट में किया गया. यह अंतिम संस्कार परिवार के करीबी सदस्यों की मौजूदगी में संपन्न हुआ. इस मौके से अजित कुमार के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वह भावुक होते नजर आ रहे हैं.

तमिल एक्टर अजित कुमार की मां, मोहिनी मणि को रविवार, 31 मई को चेन्नई में परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में अंतिम विदाई दी गई. शनिवार को 89 वर्ष की आयु में, कुछ समय से खराब चल रही सेहत के बाद, उन्होंने अपनी नींद में ही शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली. अपनी मां के निधन की खबर सुनते ही, अजित, जो उस समय दुबई में थे, इस मुश्किल घड़ी में अपने परिवार के साथ रहने के लिए तुरंत चेन्नई लौट आए.

एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में अजित को अंतिम संस्कार के दौरान अपनी मां की अर्थी को कंधा देते हुए देखा गया. अंतिम संस्कार पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ. शोक की इस अवधि के दौरान परिवार की निजता बनाए रखने की गुजारिश के चलते, वहां न तो कोई पैपाराजी मौजूद था और न ही कोई मीडियाकर्मी.

एक वीडियो में, भावुक अजित अपनी पत्नी शालिनी के साथ नजर आए. एक अन्य क्लिप में, एक्टर को अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए चेन्नई पुलिस कर्मियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए देखा गया.

अजित कुमार के परिवार ने शनिवार को अनाउंस किया कि उनकी मां मोहिनी मणि का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. एक बयान में, परिवार ने बताया कि लंबे समय से बिगड़ते स्वास्थ्य के बाद, नींद में ही शांतिपूर्वक उनका निधन हो गया.

अजित की मां मोहिनी आखिरी बार इस साल 10 मई को सार्वजनिक रूप से नजर आई थीं, जब उन्होंने अपने छोटे बेटे अनिल के साथ घर पर मदर्स डे मनाया था. अजित कुमार के जीवन में उनकी मां का खास स्थान था. एक्टर के चैरिटी संगठन 'मोहिनी मणि फाउंडेशन' का नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया है. इस फाउंडेशन के जरिए से पिछले कई सालों में स्वच्छता, नागरिक जागरूकता और सामाजिक कल्याण से जुड़ी अनेक पहलों को सहयोग प्रदान किया गया है.

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