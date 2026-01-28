ETV Bharat / entertainment

अजित पवार प्लेन क्रैश: डिप्टी CM की मौत से सेलेब्स को लगा सदमा, कंगना रनौत समेत इन स्टार्स ने जताया शोक

कंगना रनौत/अजीत पवार ( ANI/IANS )

हैदराबाद: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का आज सुबह (28 जनवरी) अपने होमटाउन बारामती में एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया. वह 66 साल के थे. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अजीत पवार अपने सहयोगियों के साथ यात्रा कर रहे थे, जिनकी भी इस दुर्घटना में मौत हो गई है. एक राजनीतिक नेता की इस दुखद घटना की खबर ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है. फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया है. कंगना रनौत, संजय दत्त, अजय देवगन, रितेश देशमुख, स्मृति ईरानी, ​​मधुर भंडारकर, विवेक ओबरॉय, निम्रत कौर, शिल्पा शेट्टी, और अन्य कई हस्तियों ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी है. कंगना रनौत

एक्ट्रेस-बीजेपी सांसद कंगना रनौत अजीत पवार की मौत की खबर सुनकर हैरान रह गईं. पार्लियामेंट पहुंचने पर उन्हें पत्रकारों से प्लेन क्रैश के बारे में पता चला. कंगना रनौत ने कहा, 'हे भगवान, यह बहुत ही बुरी खबर है. इसे बताने के लिए शब्द नहीं हैं. मुझे बहुत दुख है. अभी सब कुछ बहुत अचानक हुआ. ये सुबह-सुबह की घटनाएं हैं, और हम सब बहुत जल्दी में थे. इसे पूरी तरह से बताने के लिए सच में कोई शब्द नहीं हैं. मैं पहले अपनी भावनाओं को ठीक से समझना चाहती हूं और फिर एक डिटेल में बयान दूंगी.' सेलेब्स रिएक्शन (ANI) रवि किशन

एक्टर-बीजेपी के लोकसभा सांसद रवि किशन ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर दुख जताया. वि किशन ने पत्रकारों से कहा, भारतीय में इससे बड़ी क्षति नही हो सकती. बड़े जिंदा दिल इंसान. बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. मैं उन्हें पर्सनली जानता था, और उन्हें 'बारामती का राजा' कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे. आज एक राजा चले गए. बहुत ही दुखद.' अरुण गोविल

रामायण फेम एक्टर-बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने अजीत पवार की दुखद मौत पर शोक व्यक्त किय और मीडिया से बात करते हुए कहा, 'उनका हमारे बीच से चले जाना वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. औकर महाराष्ट्र के राजनीति में तो वह बहुत अग्रणी रहे हैं. उनका योगदान बहुत रहा है राजनीति में तो वाकई यह बहुत दुख की बात है. हमने एक ऐसे अच्छे नेता को खो दिया है.' गोविल ने कहा, 'इस दुखद घटना के कारण को समझने के लिए जांच होना बहुत जरूरी है.' शिल्पा शेट्टी

शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर राजनेता की तस्वीर शेयर करते हुए उनके निधन पर शोक जताया है. उन्होंने हाथ जोड़ने वाली इमोजी के साथ लिखा है, पवार परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना. अजीत दादा, आपकी आत्मा को शांति मिले. हमने एक डायनामिक और साहसी नेता खो दिया. ओम शांति.'