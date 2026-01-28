ETV Bharat / entertainment

अजित पवार प्लेन क्रैश: डिप्टी CM की मौत से सेलेब्स को लगा सदमा, कंगना रनौत समेत इन स्टार्स ने जताया शोक

पुणे में विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई. उनके निधन पर फिल्मी सितारों ने शोक जताया है.

हैदराबाद: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का आज सुबह (28 जनवरी) अपने होमटाउन बारामती में एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया. वह 66 साल के थे. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अजीत पवार अपने सहयोगियों के साथ यात्रा कर रहे थे, जिनकी भी इस दुर्घटना में मौत हो गई है. एक राजनीतिक नेता की इस दुखद घटना की खबर ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है. फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है.

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया है. कंगना रनौत, संजय दत्त, अजय देवगन, रितेश देशमुख, स्मृति ईरानी, ​​मधुर भंडारकर, विवेक ओबरॉय, निम्रत कौर, शिल्पा शेट्टी, और अन्य कई हस्तियों ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी है.

कंगना रनौत
एक्ट्रेस-बीजेपी सांसद कंगना रनौत अजीत पवार की मौत की खबर सुनकर हैरान रह गईं. पार्लियामेंट पहुंचने पर उन्हें पत्रकारों से प्लेन क्रैश के बारे में पता चला. कंगना रनौत ने कहा, 'हे भगवान, यह बहुत ही बुरी खबर है. इसे बताने के लिए शब्द नहीं हैं. मुझे बहुत दुख है. अभी सब कुछ बहुत अचानक हुआ. ये सुबह-सुबह की घटनाएं हैं, और हम सब बहुत जल्दी में थे. इसे पूरी तरह से बताने के लिए सच में कोई शब्द नहीं हैं. मैं पहले अपनी भावनाओं को ठीक से समझना चाहती हूं और फिर एक डिटेल में बयान दूंगी.'

रवि किशन
एक्टर-बीजेपी के लोकसभा सांसद रवि किशन ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर दुख जताया. वि किशन ने पत्रकारों से कहा, भारतीय में इससे बड़ी क्षति नही हो सकती. बड़े जिंदा दिल इंसान. बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. मैं उन्हें पर्सनली जानता था, और उन्हें 'बारामती का राजा' कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे. आज एक राजा चले गए. बहुत ही दुखद.'

अरुण गोविल
रामायण फेम एक्टर-बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने अजीत पवार की दुखद मौत पर शोक व्यक्त किय और मीडिया से बात करते हुए कहा, 'उनका हमारे बीच से चले जाना वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. औकर महाराष्ट्र के राजनीति में तो वह बहुत अग्रणी रहे हैं. उनका योगदान बहुत रहा है राजनीति में तो वाकई यह बहुत दुख की बात है. हमने एक ऐसे अच्छे नेता को खो दिया है.' गोविल ने कहा, 'इस दुखद घटना के कारण को समझने के लिए जांच होना बहुत जरूरी है.'

शिल्पा शेट्टी
शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर राजनेता की तस्वीर शेयर करते हुए उनके निधन पर शोक जताया है. उन्होंने हाथ जोड़ने वाली इमोजी के साथ लिखा है, पवार परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना. अजीत दादा, आपकी आत्मा को शांति मिले. हमने एक डायनामिक और साहसी नेता खो दिया. ओम शांति.'

Nimrat Kaur
रितेश देशमुख

रितेश ने एक्स हैंडल पर अजीत पवार की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, 'यह जानकर मुझे गहरा सदमा लगा है और मेरा दिल टूट गया है कि हमने एक दुखद दुर्घटना में अजीत दादा को खो दिया है. महाराष्ट्र के सबसे डायनामिक नेताओं में से एक, उन्हें खराब परफॉर्मेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और वह अपने आस-पास के लोगों को लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित करते थे.'

एक्टर ने आगे लिखा है, 'वह कभी भी अपनी बात कहने में हिचकिचाते नहीं थे, उनकी हाजिरजवाबी बेमिसाल थी, और पूरे राज्य में उन्हें बहुत प्यार किया जाता था. उनकी असमय मौत से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक ऐसी कमी आई है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता. मुझे उनके साथ कई बार बातचीत करने का मौका मिला, मैं हमेशा उनकी उस दयालुता को याद रखूंगा जो उन्होंने मुझ पर दिखाई. पवार परिवार, उनके प्रियजनों और लाखों समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.'

पवन कल्याण

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण ने एक्स हैंडल पर लिखा है, 'महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, महा एनसीपी के अध्यक्ष और एनटीए गठबंधन के नेता, अजीत दादा पवार जी के आज एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन की खबर से गहरा सदमा लगा है.'

उनके कार्यों को याद करते हुए उन्होंने आगे लिखा है, 'उनकी समर्पित जनसेवा और महाराष्ट्र के लोगों के कल्याण और विकास के लिए उनके अपार योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, और लोगों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को सम्मान के साथ याद किया जाएगा. मैं उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के सदस्यों, प्रशंसकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करता हूं.'

प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार, अपने सह-यात्रियों के साथ बुधवार, 28 जनवरी सुबह बारामती एयरपोर्ट के लैंडिंग रनवे के पास चार्टर्ड विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से मारे गए. घटनास्थल से मिले विजुअल्स में विमान आग की लपटों में घिरा हुआ और उसमें से धुआं निकलता दिख रहा था. पवार के साथ दो अन्य लोग (एक पीएसओ और एक अटेंडेंट) और दो क्रू मेंबर भी विमान में सवार थे.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पवार जिला परिषद चुनावों के लिए एक जनसभा में शामिल होने बारामती जा रहे थे. वह मंगलवार को मुंबई में थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक में हिस्सा लिया था. महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे.

