अजित पवार का अंतिम संस्कार: आखिरी विदाई समारोह में शामिल हुए रितेश देशमुख, महाराष्ट्र के डिप्टी CM को दी श्रद्धांजलि

रितेश देशमुख ( ANI/IANS )

बारामती (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी, 2026 को प्लेन क्रैश में निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार गुरुवार, 29 जनवरी को पुणे क्षेत्र के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कई हस्तियां बारामती पहुंची. हालांकि, बॉलीवुड एक्टर और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे रितेश देशमुख भी दिवंगत नेता को अंतिम सम्मान देने के लिए अंतिम संस्कार में शामिल हुए. रितेश देशमुख को गुरुवार को बारामती में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए देखा गया. सोशल मीडिया पर रितेश के कई वीडियो सामने आए है, जिसमें वह दिवंगत नेता अजित पवार को श्रद्धांजलि देते हुए और उनके पार्थिव शरीर पर फूलों की माला चढ़ाते हुए देखा जा सकता है. बुधवार को एक्टर रितेश देशमुख ने अजित पवार के अचानक निधन पर गहरा दुख जताया था. रितेश ने उन्हें 'महाराष्ट्र के सबसे डायनामिक नेताओं में से एक' बताया. एक्स हैंडल पर दिवंगत नेता की तस्वीरें शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा था, 'यह जानकर बहुत गहरा सदमा लगा और दिल टूट गया कि हमने एक दुखद हादसे में अजित दादा को खो दिया है. महाराष्ट्र के सबसे डायनामिक नेताओं में से एक, उन्हें काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और वह अपने आस-पास के लोगों को लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित करते थे.'