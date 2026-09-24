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'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के कंटेस्टेंट का शॉकिंग खुलासा, सच जानकर बोले एजाज खान- समय रैना का शो पूरा स्क्रिप्टेड है

'बिग बॉस' के पूर्व कंटेस्टेंट एजाज खान ने समय रैना के 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' शो को लेकर चौंकाने वाले दावे किए.

Ajaz Khan Samay Raina
एजाज खान/समय रैना (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 3:51 PM IST

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हैदराबाद: बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट एजाज खान ने स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना की आलोचना की. उन्होंने एक ऐसे कंटेस्टेंट से मुलाकात की थी, जिसने समय के शो 'इंडियंस गॉट लेटेंट 2' में परफॉर्म किया था, लेकिन दावा किया कि उनका एक्ट कभी किसी एपिसोड में नहीं दिखाया गया.

गुरुवार (24 सितंबर) को एजाज ने इंस्टाग्राम पर प्रयागराज के राजेश मिश्रा का एक वीडियो शेयर किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने समय के शो में लगभग 40 मिनट तक परफॉर्म किया था. राजेश के मुताबिक, उन्होंने शो में एक रैप परफॉर्म किया था, लेकिन उनका यह एक्ट किसी भी एपिसोड में नहीं दिखाया गया. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें प्राइज मनी तो मिली, लेकिन उन्हें विनर घोषित नहीं किया गया.

राजेश ने यह भी आरोप लगाया कि शो जीतने वाले कंटेस्टेंट को 1 लाख रुपये मिलने चाहिए, लेकिन उन्हें सिर्फ 35,000 रुपये के आस-पास ही दिए जाते हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर एक से ज्यादा विनर होते हैं, तो प्राइज की रकम उनके बीच बांट दी जाती है.

Ajaz Khan
एजाज खान का पोस्ट (IG)

वीडियो में, अजाज ने समय पर कंटेस्टेंट्स के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया और उभरते कलाकारों के साथ शो के व्यवहार पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, 'पब्लिक को दिखा रहा है 1 लाख तू गरीबों को दे रहा है, नए कॉमेडियन को दे रहा है और ब्रांड्स से इतना पैसा ले रहा है तू. समय रैना गाली देके सम्मान पा रहा है. ये शो स्क्रिप्टेड है, पूरा फिक्स है और ये शो में ओरिजिनल टैलेंट नहीं दिखेगा कभी भी.'एजाज ने अपनी आलोचना जारी रखते हुए कहा, 'तू समय है और हम प्रलय है.' एजाज ने वीडियो के अंत में कहा, 'समय रैना का एनकाउंटर करो.'

कैप्शन में लिखा है, 'प्रयागराज, यूपी से राजेश कुमार मिश्रा मेरे पास मदद के लिए आए. राजेश का कहना है कि उन्होंने समय रैना के शो में लगभाग 40 मिनट के स्टेज पर परफॉर्म किया.उन्हें इनाम की राशि मिली, लेकिन ना उन्हें विनर घोषित किया गया और ना ही उनका एपिसोड दिखाया गया.'

उन्होंने लिखा, 'समय रैना और शो की टीम से मेरा सवाल है: राजेश की परफॉर्मेंस का एपिसोड क्यों नहीं दिखाया गया? और इनाम देने के बाद उन्हें विनर क्यों नहीं घोषित किया गया? राजेश को सवालों का साफ जवाब मिलना चाहिए. यूपी के मुख्यमंत्री जी से भी मेरी गुजारिश है कि प्रयागराज के इस कलाकार की बात सुनी जाए. अगर उसके साथ ना-इंसाफी हुई है, तो उसे इंसाफ दिला दिया जाएगा.'

एजाज और राजेश के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, और इन दावों से यह साफ नहीं है कि क्या राजेश की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की गई थी, एडिट करके हटा दी गई थी या रिलीज हुए एपिसोड में उसे किसी और वजह से शामिल नहीं किया गया था. समय रैना और शो की टीम ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

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