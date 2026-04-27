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'गोलमाल 5' में शरमन जोशी की वापसी, फंटूश टीम संग ऊटी पहुंचे रोहित शेट्टी, अजय देवगन ने दिखाई झलक

'गोलमाल 5' की टीम ( IANS )

हैदराबाद: 'गोलमाल 5' के अपडेट को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए गुड न्यूज है. मशहूर फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने इस कॉमेडी फ्रैंचाइजी की शूटिंग शुरू कर दी है. अजय देवगन ने 'गोलमाल 5' के शेड्यूल की एक झलक शेयर की है, जिसने फैंस की उत्सुकता को बढ़ा दी है. आज, 27 अप्रैल को बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर गोलमाल 5 के स्टार कास्ट के एक झलक शेयर की है और फैंस को बताया है कि 'गोलमाल 5' की अगली शूटिंग शुरू हो गई है. उन्होंने ऊटी से एक मजेदार वीडियो मोंटाज शेयर किया है, जिसमें अरशद वारसी, तुषार कपूर, शरमन जोशी, श्रेयस तलपड़े और कुणाल खेमू नजर आ रहे हैं. अजय ने अरशद, तुषार, शरमन, श्रेयस और कुणाल के साथ अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की है. इस तस्वीर में ये सभी एक्टर उस मशहूर पांच-सीटर बाइक के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं, जो इस फिल्म फ्रेंचाइजी का एक अहम हिस्सा रही है. अजय ने इंस्टाग्राम इस मजेदार वीडियो मोंटाज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'इस बार सवारी बड़ी है, और एंटरटेनमेंट उससे भी ज्यादा बड़ा होगा. गोलमाल 5 का ऊटी शेड्यूल, लड़कों के साथ.'