टी20 वर्ल्ड कप 2026: वेस्टइंडीज को हरा सेमीफाइनल में भारत, जीत के हीरो संजू सैमसन पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने से पूरे सिनेमा जगत में खुशी की लहर दौड़ चुकी है.
हैदराबाद: भारत और श्रीलंका में हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इस सुपर 8 मुकाबले के हीरो टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन बने. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के सस्ते में निपट जाने के दौरान भी संजू ने पिच पर अपनी पकड़ बनाई रखी और 50 गेंदों में 97 रनों की तूफानी पारी खेल टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया.
Suryakumar Yadav - I've always said that good things happen to good people. I'm so happy for Saju, his wife and his family. ICC tournaments are won by courageous people and that was a courageous knock.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 2, 2026
अब चारों ओर संजू सैमसन की जमकर तारीफ हो रही है. क्योंकि अगर संजू क्रीज पर आखिर तक नहीं टिकते तो शायद भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल था. अब बॉलीवुड स्टार्स संजू सैमसन की इस ऐतिहासिक पारी पर सलाम ठोक उनकी तारीफ कर रहे हैं.
On to the semi finals now 🇮🇳💙
अजय देवगन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, जब बात बड़ी होती है, तो बॉयज शानदार गेम खेलते हैं, और संजू सैमसन ने क्या खेला है, वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच था. हम अब सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं.
साउथ सुपरस्टार मोहनलाल ने भी भारत की जीत के हीरो संजू सैमसन की जमकर तारीफ की है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भारत की जीत पर लिखा है, संजू सैमसन आपको इस फॉर्म में देखकर मजा ही आ गया. सच में यह एक मास्टरफुल परफॉर्मेंस है, जो आपको खेल और टैलेंट को बयां करती है. पूरी टीम इंडिया को दिल से बधाई, हमा सेमीफाइनल में पहुंच गए'.
Pure class. Pure dominance. A fearless statement on the biggest stage.
Congratulations to the Indian cricket team for marching into the #T20WorldCup2026 Semi Final. pic.twitter.com/j8Di5hYY7C
एक और साउथ सुपरस्टार ममूटी ने भी बीती रात अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने पर उन्हें बधाई दी. एक्टर ने लिखा है, क्या कमाल का गेम खेला आपने संजू सैमसन, प्योर क्लास, प्योर डोमिनेंस, बड़े मैटर में निडर होकर खेले आप'.
सिंगर विशाल मिश्रा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर टीम इंडिया की जीत एक वीडियो शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की है और साथ ही पूरी टीम को बधाई भी दी है. एक्टर अंगद बेदी की भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच पर पूरी नजर रही और जीत के बाद उन्होंने लिखा है, क्या चैंपियन प्लेयर है. दुनिया आपके सामने झुकी, आपने अपनी मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दी है, टीम इंडिया को बधाई.
बता दें, वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों 4 विकेट खोकर भारत को 196 रनों का टारगेट दिया था. जवाब में टीम इंडिया ने 5 विकेट गंवाकर 19.2 गेंदों में खेल खत्म कर सेमीफाइनल में जगह बना ली. अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा. वहीं, पहला सेमीफाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच 4 मार्च को खेला जाएगा. फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमें 8 मार्च को खिताब मुकाबला खेलेगी.