ETV Bharat / entertainment

टी20 वर्ल्ड कप 2026: वेस्टइंडीज को हरा सेमीफाइनल में भारत, जीत के हीरो संजू सैमसन पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने से पूरे सिनेमा जगत में खुशी की लहर दौड़ चुकी है.

Team India into the t20 world cup semifinal
टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 2, 2026 at 10:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत और श्रीलंका में हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इस सुपर 8 मुकाबले के हीरो टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन बने. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के सस्ते में निपट जाने के दौरान भी संजू ने पिच पर अपनी पकड़ बनाई रखी और 50 गेंदों में 97 रनों की तूफानी पारी खेल टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया.

अब चारों ओर संजू सैमसन की जमकर तारीफ हो रही है. क्योंकि अगर संजू क्रीज पर आखिर तक नहीं टिकते तो शायद भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल था. अब बॉलीवुड स्टार्स संजू सैमसन की इस ऐतिहासिक पारी पर सलाम ठोक उनकी तारीफ कर रहे हैं.

अजय देवगन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, जब बात बड़ी होती है, तो बॉयज शानदार गेम खेलते हैं, और संजू सैमसन ने क्या खेला है, वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच था. हम अब सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं.

साउथ सुपरस्टार मोहनलाल ने भी भारत की जीत के हीरो संजू सैमसन की जमकर तारीफ की है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भारत की जीत पर लिखा है, संजू सैमसन आपको इस फॉर्म में देखकर मजा ही आ गया. सच में यह एक मास्टरफुल परफॉर्मेंस है, जो आपको खेल और टैलेंट को बयां करती है. पूरी टीम इंडिया को दिल से बधाई, हमा सेमीफाइनल में पहुंच गए'.

एक और साउथ सुपरस्टार ममूटी ने भी बीती रात अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने पर उन्हें बधाई दी. एक्टर ने लिखा है, क्या कमाल का गेम खेला आपने संजू सैमसन, प्योर क्लास, प्योर डोमिनेंस, बड़े मैटर में निडर होकर खेले आप'.

Team India into the t20 world cup semifinal
विशाल मिश्रा का पोस्ट (Varun Dhawan IG Story)

सिंगर विशाल मिश्रा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर टीम इंडिया की जीत एक वीडियो शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की है और साथ ही पूरी टीम को बधाई भी दी है. एक्टर अंगद बेदी की भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच पर पूरी नजर रही और जीत के बाद उन्होंने लिखा है, क्या चैंपियन प्लेयर है. दुनिया आपके सामने झुकी, आपने अपनी मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दी है, टीम इंडिया को बधाई.

Team India into the t20 world cup semifinal
अंगद बेदी का पोस्ट (Angad Bedi IG Story)

बता दें, वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों 4 विकेट खोकर भारत को 196 रनों का टारगेट दिया था. जवाब में टीम इंडिया ने 5 विकेट गंवाकर 19.2 गेंदों में खेल खत्म कर सेमीफाइनल में जगह बना ली. अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा. वहीं, पहला सेमीफाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच 4 मार्च को खेला जाएगा. फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमें 8 मार्च को खिताब मुकाबला खेलेगी.

ये भी पढ़ें: शादी के बाद विजय-रश्मिका की 'राणाबली' का गाना रिलीज, रोमांस करता नजर आया न्यूली वेड कपल

TAGGED:

T20 WORLD CUP TEAM INDIA
T20 WORLD CUP INDIA SEMIFINAL
टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल भारत
T20 WORLD CUP MATCH
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.