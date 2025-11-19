ETV Bharat / entertainment

आज ही के दिन मिस वर्ल्ड बनी थीं ऐश्वर्या राय बच्चन, देखें टाइलेस ब्यूटी आइकन की जीत का 31 साल पुराना वीडियो

19 नवंबर 1994 को साउथ अफ्रीका में हुई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था.

Aishwarya Rai Bachchan Miss World 1994 Pageant Win Completed 31 years
आज ही के दिन मिस वर्ल्ड बनी थीं ऐश्वर्या राय बच्चन (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 19, 2025 at 3:01 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड हैं. आज ही के दिन 19 नवंबर 1994 को उन्हें मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था. ऐश के नाम हुए इस अचीवमेंट को आज पूरे 31 साल हो चुके हैं. इस मौके पर फेमिना मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने भारत देश को दूसरी बार गर्व महसूस कराने वाले इस क्षण को देश की जनता के साथ शेयर किया है. ऑर्गेनाइजेशन ने ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाने वाला और गौरवान्वित करने वाला वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में ऐश्वर्या राय की खुशी का ठिकाना नहीं है. बता दें, मिस वर्ल्ड 1994 ब्यूटी प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर-अप साउथ अफ्रीका की बेस्टेना कुमालो थीं.

ऐश्वर्या राय की जीत के 31 साल

इस वीडियो में आप देखेंगे कि जमैका की मिस वर्ल्ड (1993) लीसा हाना भारतीय सुंदरी ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाती दिख रही हैं. मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इस गर्व से भर देने वाले वीडियो को शेयर कर लिखा है, 'और 1994 की मिस वर्ल्ड हैं मिस इंडिया.. ऐश्वर्या राय, यह शब्द साउथ अफ्रीका की सन सिटी में उस वक्त गूंजे थे, जब 31 साल पहले ऐश्वर्या राय ने भारत की झोली में दूसरा मिस वर्ल्ड का ताज डाला था'. रीता फारिया भारत की ओर से पहली मिस वर्ल्ड बनी थीं. साथ ही एशिया की पहली महिला भी थी, जिन्होंने साल 1966 में मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया था.

ट्रू क्वीन और टाइमलेस आइकन

इसके बाद कैप्शन में आगे लिखा है, 'तीन दशक बाद उनकी विरासत आज भी चमक रही है, उद्देश्य, शालीनता और समर्पण से भरपूर एक सफर, उद्देश्यपूर्ण सौंदर्य की सच्ची भावना को साकार करते हुए, ऐश्वर्या ने अपने दिल के करीब कई उद्देश्यों के लिए खुद को समर्पित किया है, साथ ही भारत की सबसे फेमस अभिनेत्रियों में से एक के रूप में एक उल्लेखनीय राह बनाई है, एक टाइमलेस आइकन, एक ट्रू क्वीन, ​​और एक ऐसी महिला जिसका राज आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है, ऐश्वर्या राय बच्चन, क्राउन एनिवर्सरी की शुभकामनाए'.

भारत की अब तक की मिस वर्ल्ड

रीता फारिया (1966)

ऐश्वर्या राय (1994)

डायना हेडन (1997)

युक्ता मुखी (1999)

प्रियंका चोपड़ा (2000)

मानुषी छिल्लर (2017)

