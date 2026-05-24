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Cannes Film Festival 2026: व्हाइट प्लीटेड फ्लैप पैंटसूट में 'क्वीन ऑफ कान्स' ऐश्वर्या राय का ग्लैमरस अवतार, नमस्ते कर जीता सबका दिल

कान्स फिल्म फेस्टिवल के समापन में ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने ग्लैमरस अवतार से सभी को दीवाना कर दिया. देखें व्हाइट ड्रेस में उनका लुक...

Aishwarya Rai Bachchan
ऐश्वर्या राय बच्चन (Getty)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 24, 2026 at 10:34 AM IST

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हैदराबाद: कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने रेड-कार्पेट पर बिल्कुल अलग-अलग अंदाज में नजर आई. ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने सबसे बोल्ड फैशन मोमेंट्स में से एक को फिनाले के लिए बचाकर रखा था. 23 मई को जब मशहूर कान्स फिल्म फ़ेस्टिवल 2026 का समापन हुआ, तो बॉलीवुड की इस आइकॉन ने रेड कार्पेट पर एक बेहद शानदार लुक में एंट्री की, जिसने पूरे इंटरनेट को अपना दीवाना बना दिया.

कान्स के फाइनल में ऐश्वर्या राय बच्चन एक क्लासिक सफेद टक्सीडो पहनाना चाहती थीं, जिसमें एक्ट्रेस के कुछ सबसे यादगार ऑन-स्क्रीन लुक्स की झलक हो. इस इंटरनेशनल कान्स फिल्म फेस्टिवल के 79वें संस्करण की समापन सेरेमनी के लिए, 'क्वीन ऑफ कान्स' ने सबसे स्टाइलिश सफेद लुक चुना, एक लेयर्ड टक्सीडो जिसमें पंखों की डिटेलिंग थी, एक फ़ेदर बोआ.

हालांकि ऐश्वर्या ने कान्स रेड कार्पेट पर कई बार सफेद रंग के आउटफिट पहने हैं, लेकिन यह टक्सीडो अब तक के उनके सबसे बेहतरीन लुक्स में से एक है. यह आउटफिट चीनी डिजाइनर चेनी चान ने खास तौर पर डिजाइन किया है, और इसकी स्टाइलिंग भारतीय सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट मोहित राय और उनकी टीम ने की है. इंस्टाग्राम पेज 'बॉलीवुड वीमेन क्लोसेट' के अनुसार, उनके गहने यूके स्थित 'हसनजादेह ज्वेलरी' के हैं.

Aishwarya Rai Bachchan
रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन (Getty)

एक्ट्रेस ने एक बेहद स्टाइलिश सफेद ब्लेजर पहना था, जिस पर चारों ओर चमकते हुए सेक्विन का काम किया गया था. इसकी बनावट को उभरे हुए कंधों, परतदार नॉच लैपल्स और लेस की कारीगरी से और भी ज्यादा शानदार बना दिया गया था.

Aishwarya Rai Bachchan
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स लुक (Getty)
Aishwarya Rai Bachchan
नमस्ते कर ऐश्वर्या राय बच्चन ने जीता सबका दिल (Getty)

कमर पर फिटिंग वाली बनावट ने उनकी काया को बेहद खूबसूरती से तराशा, वहीं क्रिस्टल जड़े हुए सामने के क्लोजर ने इस स्ट्रक्चर्ड जैकेट को एक गहने जैसा आकर्षक रूप दिया. इसके नीचे, ऐश्वर्या ने ब्लेजर के साथ एक मैचिंग सफेद बस्टियर पहना था, जिस पर लेस की कढ़ाई की गई थी और जो ब्लेजर के नीचे से हल्की-हल्की झलक रही थी.

Aishwarya Rai Bachchan
फ्लाइंग किस करती ऐश्वर्या राय बच्चन (Getty)
Aishwarya Rai Bachchan
प्यार बरसाती ऐश्वर्या राय बच्चन (Getty)

अपने सिग्नेचर ब्राउन वेवी बालों को खुला छोड़कर, ऐश्वर्या ने अपने लुक को सटल और एलिगेंट मेकअप के साथ पूरा किया. कान्स के प्रतिष्ठित रेड स्टेप्स पर चलते हुए ली गई इस तस्वीर में वह आत्मविश्वास और गरिमा से भरपूर नजर आ रही है.

एक मीडिया से बात करते हुए चेनी ने ऐश्वर्या के इस खास लुक के पीछे की अपनी सोच बताई और कहा, 'मेरे लिए, सफेद रंग उन सबसे दमदार रंगों में से एक है जो मैंने उन पर (ऐश्वर्या पर) देखे हैं. यह रंग मुझे उनकी फिल्मों 'ताल', 'मोहब्बतें' और 'देवदास' के उनके मशहूर लुक्स की याद दिलाता है.'

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