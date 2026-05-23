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Cannes 2026: ऐश्वर्या राय बच्चन के कान्स में 24 साल, देखें पूर्व मिस वर्ल्ड के ड्रामेटिक लुक, इंटरनेट पर खूब हुए थे वायरल

ऐश्वर्या राय बच्चन के कान्स के ड्रामेटिक लुक ( GETTY )

ऐश्वर्या ने कान्स डेब्यू में पीली रंग की साड़ी पहनी थी. वहीं डेब्यू के दूसरे साल 2004 में ऐश को ग्रे सीक्वेंस कटआउट ड्रेस में देखा गया था. ऐश की यह ड्रेस बहुत रीविलिंग थी.

79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल से एक्ट्रेस का एक और शानदार लुक सामने आ चुका है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मौके पर बात करेंगे ऐश के ड्रामेटिक कान्स लुक, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई थी.

आराध्या बच्चन और ऐश्वर्या राय कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 (IMAGE/Getty)

हैदराबाद: पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या की खूबसूरती के क्या ही कहने. ऐश्वर्या राय बच्चन इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले रेड कार्पेट पर होने वाले फैशन इवेंट में कई बार अपना जलवा दिखा चुकी हैं. फिलहाल ऐश्वर्या राय 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा दिखा रही हैं. यहां एक्ट्रेस अपनी बेटी आराध्या बच्चन संग पहुंची हैं. आराध्या का यह डेब्यू हुआ है. वहीं, ऐश एक नहीं बल्कि कई बार कान्स के रेड कार्पेट पर खूबसूरत अंदाज में चल चुकी हैं. ऐश्वर्या राय ने साल 2002 में आई फिल्म देवदास के लिए प्रीमियर के चलते कान्स डेब्यू किया था. यहां उनके साथ फिल्म की लीड एक्टर शाहरुख खान और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली भी पहुंचे थे.

साल 2019 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या अपने दोनों ड्रामेटिक लुक से चर्चा में आई थीं. कान्स 2022 में ऐश्वर्या राय ने गौरव गुप्ता द्वारा डिजाइन ब्लश पिंक गाउन पहना था. यह 3500 हजार घंटों में तैयार हुआ था. यह स्क्लप्चरल के साथ वेव प्लीट्स से सजा था.

ऐश्वर्या राय कान्स फिल्म फेस्टिवल 2023 (IMAGE/Getty)

ऐश्वर्या राय कान्स फिल्म फेस्टिवल 2023 (IMAGE/Getty)

साल 2023

ऐश्वर्या राय ने कान्स 2023 में ऐश ने कुछ अलग ही ट्राई किया. एक्ट्रेस ने सोफी काउचर गाउन पहना था. सिल्वर रंग के हुडी वाले इस गाउन पर सीक्वेंस का काम किया गया था और इसे एक बड़े काले धनुषनुमा कपड़े से बांधा गया था. ऐश का यह लुक कान्स में खूब चर्चित हुआ था.

ऐश्वर्या राय कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 (IMAGE/Getty)

साल 2024

ऐश के कान्स 2024 में दोनों ही लुक बहुत ड्रामेटिक थे. एक्ट्रेस ने फाल्गुनी शेन पिकॉक का ब्लू सिल्वर गाउन पहना था, जिसमें फेदर लगा हुआ था. वहीं, अपने दूसरे लुक में उन्होंने कॉरसेट गाउन कैरी किया था, जिसे तैयार होने में 2 महीने का समय लगा था. कान्स 2024 का ऐश का लुक ट्रोलिंग का शिकार भी हुआ था.

ऐश्वर्या राय कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 (IMAGE/Getty)

साल 2025

साल 2025 में कान्स में ऐश ने पहले दिन मनीष मल्होत्रा डिजाइन वाइट और गोल्ड बनारसी साड़ी पहनी थी. ऐश ने साड़ी के साथ गले में रूबी नेकनेस और मांग में सिंदूर भरा हुआ था. भारत की संस्कृति को पेश करने वाले ऐश के इस देसी लुक की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई थी.

फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में आयोजित 79वां कान्स फिल्म फेस्टिवल का आज 23 मई को समापन होने जा रहा है. लगभग 12 से 13 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में दुनियाभर से चुनी गई फिल्मों का प्रीमियर होता है और समारोह को रंगीन बनाने के लिए हसीनाएं रेड कार्पेट पर अपना जलवा दिखाती हैं. कान्स और भारत का रिश्ता पुराना है. 1939 में शुरू हुए कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारत ने सोशल ड्रामा फिल्म नीचा नगर से साल 1946 में एंट्री की थी.

ऐश्वर्या राय कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 (IMAGE/Getty)

साल 2026

ऐश्वर्या राय को मौजूदा कान्स फिल्म फेस्टिवल में ब्लू और पिंक गाउन में बेहद ग्लैमरस अंदाज में देखा जा रहा है. इस बार एक्ट्रेस एक्ट्रेस अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ रेड कार्पेट पर पहुंची हैं.