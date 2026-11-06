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प्यार भरी नजरों से देख मुस्कुराईं फिर कंधे पर रखा सिर, दिवाली पार्टी में छाई ऐश्वर्या-अभिषेक की लव-केमिस्ट्री, फैंस बोले- ब्यूटीफुल

अभिषेक-ऐश्वर्या ( Etv Bharat )

हैदराबाद: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन बीती गुरुवार रात मुंबई में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​की दिवाली पार्टी में पुराने जमाने के रोमांस का तड़का लगाते नजर आए. एक साथ पहुंचते ही, स्टार कपल पोज देने के लिए रुके. ऐश्वर्या ने लाल और अभिषेक ने काले रंग के कपड़े पहने थे. दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बन रही थी.

इस सेलिब्रेशन में करीना कपूर खान, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, माधुरी दीक्षित, काजोल और करण जौहर समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे. यह आउटिंग ऐसे समय में हुई जब अभिषेक अपनी अगली फिल्म किंग की तैयारी कर रहे हैं, जबकि ऐश्वर्या ने अभी तक किसी नए प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है.

कपल का लुक बहुत अच्छा था, लेकिन उनके छोटे-छोटे पलों ने सबका ध्यान खींचा. जैसे ही अभिषेक ने ऐश्वर्या का हाथ पकड़ा, एक्टर शरमा गए. दोनों ने प्यार भरी नजरों से एक-दूसरे को देखा और फोटोग्राफरों के लिए पोज़ देते हुए प्यारी सी मुस्कान दी. सोशल मीडिया पर ऐश-अभिषेक का रोमांटिक मोमेंट जमकर वायरल हो रहा है. इस पर एक यूजर ने लिखा, 'उन्हें देखो!! बहुत खूबसूरत. एक और ने कमेंट किया, 'मैं उन्हें एक साथ ग्लो करते हुए देखकर खुश हूं. तीसरे ने लिखा, 'मैं अपनी आंखें नहीं हटा सकता. वह बहुत स्टनिंग है. एक और यूजर ने कहा, 'बहुत समय बाद ऐश्वर्या के चेहरे पर खुशी'. करीना, सैफ, अक्षय और अन्य लोग पार्टी में शामिल हुए करीना दिवाली सेलिब्रेशन में शिमरी गोल्ड-सिल्वर साड़ी में शामिल हुईं, जबकि सैफ ने ब्लैक कुर्ता पहना था. अक्षय अपनी पत्नी ट्विंकल और बेटे आरव के साथ पहुंचे। परिवार ने मैचिंग आइवरी आउटफिट पहने थे.