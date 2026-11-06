प्यार भरी नजरों से देख मुस्कुराईं फिर कंधे पर रखा सिर, दिवाली पार्टी में छाई ऐश्वर्या-अभिषेक की लव-केमिस्ट्री, फैंस बोले- ब्यूटीफुल
लंबे अरसे बाद किसी पार्टी में अभिषेक और ऐश्वर्या का साथ में यह रोमांटिक अंदाज दिखा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 10:30 AM IST
हैदराबाद: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन बीती गुरुवार रात मुंबई में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में पुराने जमाने के रोमांस का तड़का लगाते नजर आए. एक साथ पहुंचते ही, स्टार कपल पोज देने के लिए रुके. ऐश्वर्या ने लाल और अभिषेक ने काले रंग के कपड़े पहने थे. दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बन रही थी.
इस सेलिब्रेशन में करीना कपूर खान, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, माधुरी दीक्षित, काजोल और करण जौहर समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे. यह आउटिंग ऐसे समय में हुई जब अभिषेक अपनी अगली फिल्म किंग की तैयारी कर रहे हैं, जबकि ऐश्वर्या ने अभी तक किसी नए प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है.
कपल का लुक बहुत अच्छा था, लेकिन उनके छोटे-छोटे पलों ने सबका ध्यान खींचा. जैसे ही अभिषेक ने ऐश्वर्या का हाथ पकड़ा, एक्टर शरमा गए. दोनों ने प्यार भरी नजरों से एक-दूसरे को देखा और फोटोग्राफरों के लिए पोज़ देते हुए प्यारी सी मुस्कान दी.
सोशल मीडिया पर ऐश-अभिषेक का रोमांटिक मोमेंट जमकर वायरल हो रहा है. इस पर एक यूजर ने लिखा, 'उन्हें देखो!! बहुत खूबसूरत. एक और ने कमेंट किया, 'मैं उन्हें एक साथ ग्लो करते हुए देखकर खुश हूं. तीसरे ने लिखा, 'मैं अपनी आंखें नहीं हटा सकता. वह बहुत स्टनिंग है. एक और यूजर ने कहा, 'बहुत समय बाद ऐश्वर्या के चेहरे पर खुशी'.
करीना, सैफ, अक्षय और अन्य लोग पार्टी में शामिल हुए
करीना दिवाली सेलिब्रेशन में शिमरी गोल्ड-सिल्वर साड़ी में शामिल हुईं, जबकि सैफ ने ब्लैक कुर्ता पहना था. अक्षय अपनी पत्नी ट्विंकल और बेटे आरव के साथ पहुंचे। परिवार ने मैचिंग आइवरी आउटफिट पहने थे.
माधुरी अपने पति डॉ. श्रीराम नेने के साथ आईं और उन्होंने गुलाबी साड़ी पहनी थी. काजोल अपनी बेटी न्यासा के साथ आईं। करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, करण जौहर और शालिनी पासी भी मेहमानों में शामिल थे.
कपल के बारे में और जानकारी
ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी को 19 साल हो गए हैं. वे पहली बार 2000 में ढाई अक्षर प्रेम के सेट पर मिले थे और 20 अप्रैल 2007 को शादी कर ली थी. उन्होंने कुछ ना कहो, उमराव जान, गुरु और धूम 2 जैसी फिल्मों में स्क्रीन शेयर की है . कपल ने 2011 में अपनी बेटी आराध्या का स्वागत किया.
उनकी शादी बॉलीवुड के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सेलिब्रिटी इवेंट्स में से एक थी, लेकिन, शादी के सेलिब्रेशन से पहले, अभिषेक के प्रपोज करने के कुछ ही समय बाद ऐश्वर्या अपने घर पर एक सरप्राइज़ रोका सेरेमनी से हैरान रह गईं.
फिल्मफेयर को दिए एक पुराने इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने कहा था कि उन्हें इस परंपरा के बारे में पता नहीं था. उन्होंने कहा, 'मुझे तो यह भी नहीं पता था कि 'रोका' नाम की कोई रस्म भी होती है. यह बताते हुए कि वह एक साउथ इंडियन परिवार से हैं, उन्होंने कहा, 'हम साउथ इंडियन हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि रोका क्या होता है, और अचानक उनके घर से हमारे घर पर यह कॉल आता है, 'हम आ रहे हैं'.
उन्हें याद आया कि अभिषेक ने उन्हें जल्दी में फोन करके बताया था कि उनका परिवार पहले से ही रास्ते में है. उन्होंने कहा,'हम सब आ रहे हैं, और मैं पापा को रोक नहीं सकता. हम आज शाम को रास्ते में हैं. हम आपके घर आ रहे हैं'. ऐश्वर्या को याद है कि उन्होंने जवाब दिया था, 'हे भगवान'.