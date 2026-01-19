'अगर अहान शेट्टी कमेंट करेंगे तो..' 'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले इंटरनेट पर सुनील शेट्टी के बेटे को लेकर मचा हल्ला, पोस्ट पर जवाब दे रहे एक्टर
अहान शेट्टी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और लोग उनका नाम लेकर उन्हें 'ब्लैकमेल' कर रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 19, 2026 at 1:08 PM IST
हैदराबाद: सोशल मीडिया से पता चलता है कि लोग बॉर्डर 2 देखने के लिए कितने बेताब हैं. फिल्म बॉर्डर 2 आगामी 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने जा रही है. पूरे 28 साल बाद फिल्म बॉर्डर का सीक्वल आ रहा है, जिसे लेकर देशभर में अलग ही क्रेज और लहर देखने को मिल रही है. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसने फिल्म के प्रति एक अलग ही माहौल सेट कर दिया है. ट्रेलर पर आए लोगों के रिएक्शन बता रहे हैं कि वह इस देशभक्ति फिल्म को देखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसी बीच एक 'ब्लैकमेलिंग' ट्रेंड भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. लोग धड़ल्ले से रील बनाकर शेयर कर रहे हैं और अहान शेट्टी समेत फिल्म की पूरी स्टारकास्ट से एक ही सवाल कर रहे हैं.
क्या है ये 'ब्लैकमेलिंग' ट्रेंड?
सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने पर हर दूसरी रील पर एक ही बात लिखी आ रही है, 'अगर अहान शेट्टी मेरे पोस्ट पर कमेंट कर दे तो मैं बॉर्डर 2 देखने जाऊंगा/जाऊंगी'. इस 'ब्लैकमेलिंग' ट्रेंड? में बच्चों से लेकर नौजवान और बूढ़े महिला-पुरुष तक शामिल हैं. यहां तक कि यह ट्रेंड कॉर्पोरेट में भी पहुंच चुका है और कई ऑफिस से कुछ इस तरह की रील आ रही है कि अगर अहान शेट्टी उनके पोस्ट पर कमेंट कर दे तो वह बॉस पूरे ऑफिस को फ्री में फिल्म दिखाएंगे'. अब लोग अहान शेट्टी समेत फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को अपने पोस्ट पर कमेंट करने के लिए इसी तरह 'ब्लैकमेल' कर रहे हैं.
कोई कह रहा है पूरा थिएटर बुक करके फिल्म देखूंगा, तो कोई कह रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यह फिल्म दिखाऊंगा. इतना ही नहीं इस 'ब्लैकमेलिंग' ट्रेंड में इंडियन आर्मी के फौजी भी शामिल हैं. अब अहान शेट्टी और उनके स्टार सुनील शेट्टी इन पोस्ट पर दिन रात रिएक्शन दे रहे हैं.
लोगों के पोस्ट पर एक्टर का रिएक्शन
इधर, लोगों में अपने लिए इतना प्यार देखने के बाद अहान शेट्टी, सुनील शेट्टी और फिल्म की बाकी स्टारकास्ट बहुत ही ज्यादा खुश हैं. अहान शेट्टी और सुनील शेट्टी इन वायरल 'ब्लैकमेलिंग' पोस्ट पर एक के बाद एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं और लोगों को थिएटर जाकर फिल्म देखने को बोल रहे हैं. ऐसे तकरीबन हर पोस्ट पर अहान शेट्टी का कमेंट जरूर नजर आ रहा है और वह अपने फैंस का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं.
बता दें, अहान शेट्टी के पिता सुनील शेट्टी फिल्म बॉर्डर (1997) में थे और उन्होंने भैरव सिंह का शानदार रोल प्ले किया था. अहान फिल्म में नेवी ऑफिसर के रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन अहम रोल में नजर आएंगे. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म बॉर्डर 2 को जेपी दत्ता (बॉर्डर के डायरेक्टर) की बेटी निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है. अब फिल्म बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग भी ओपन हो चुकी है.