'अगर अहान शेट्टी कमेंट करेंगे तो..' 'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले इंटरनेट पर सुनील शेट्टी के बेटे को लेकर मचा हल्ला, पोस्ट पर जवाब दे रहे एक्टर

'बॉर्डर 2' ( Screen Grab )

हैदराबाद: सोशल मीडिया से पता चलता है कि लोग बॉर्डर 2 देखने के लिए कितने बेताब हैं. फिल्म बॉर्डर 2 आगामी 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने जा रही है. पूरे 28 साल बाद फिल्म बॉर्डर का सीक्वल आ रहा है, जिसे लेकर देशभर में अलग ही क्रेज और लहर देखने को मिल रही है. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसने फिल्म के प्रति एक अलग ही माहौल सेट कर दिया है. ट्रेलर पर आए लोगों के रिएक्शन बता रहे हैं कि वह इस देशभक्ति फिल्म को देखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसी बीच एक 'ब्लैकमेलिंग' ट्रेंड भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. लोग धड़ल्ले से रील बनाकर शेयर कर रहे हैं और अहान शेट्टी समेत फिल्म की पूरी स्टारकास्ट से एक ही सवाल कर रहे हैं. क्या है ये 'ब्लैकमेलिंग' ट्रेंड? सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने पर हर दूसरी रील पर एक ही बात लिखी आ रही है, 'अगर अहान शेट्टी मेरे पोस्ट पर कमेंट कर दे तो मैं बॉर्डर 2 देखने जाऊंगा/जाऊंगी'. इस 'ब्लैकमेलिंग' ट्रेंड? में बच्चों से लेकर नौजवान और बूढ़े महिला-पुरुष तक शामिल हैं. यहां तक कि यह ट्रेंड कॉर्पोरेट में भी पहुंच चुका है और कई ऑफिस से कुछ इस तरह की रील आ रही है कि अगर अहान शेट्टी उनके पोस्ट पर कमेंट कर दे तो वह बॉस पूरे ऑफिस को फ्री में फिल्म दिखाएंगे'. अब लोग अहान शेट्टी समेत फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को अपने पोस्ट पर कमेंट करने के लिए इसी तरह 'ब्लैकमेल' कर रहे हैं.