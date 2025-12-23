ETV Bharat / entertainment

बर्थडे: 28 साल के इस एक्टर ने बॉलीवुड में अचानक ली एंट्री, डेब्यू फिल्म से रचा इतिहास, स्टार किड्स में निकला सबसे बड़ा 'धुरंधर'

यह एक्टर इस पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस का कजिन है, जो अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले पर्दे के पीछे काम कर चुका है.

Ahaan Panday turns 28
अहान पांडे बर्थडे (Screen Grab)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 23, 2025 at 12:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बॉलीवुड में इस साल कई स्टार किड्स ने एंट्री ली थी. इसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अजय देवगन के भतीजे अमान देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी का नाम शामिल है, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसे एक्टर ने भी बॉलीवुड में कदम रखा, जिसे कोई उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी स्टार कजिन के नाम से जानता था. मौजूदा साल में जब उसने अपनी डेब्यू फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा तो इतिहास रच डाला. अब यह एक्टर अपनी कजिन के नाम से नहीं बल्कि अपनी पहचान से जाना जाता है. आज इस एक्टर का 28वां बर्थडे है, चलिए जानते हैं इसके बारे में.

कौन है धुरंधर डेब्यू एक्टर?

जब इस एक्टर की डेब्यू फिल्म का पहला पोस्टर, टीजर और ट्रेलर आया था, तब तक कोई भी इसे सीरीयस नहीं ले रहा था, लेकिन देखते ही देखते उसकी डेब्यू फिल्म ने भारतीय दर्शकों पर ऐसा कब्जा कर लिया कि वह रातों-रात सुपरस्टार बन गया. हम बात कर रहे हैं अनन्या पांडे के कजिन अहान पांडे की जो अब सैयारा के 'कृष कपूर' के नाम से जाने जाते हैं. 18 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म सैयारा से अहान पांडे ने डेब्यू किया और उनकी हीरोइन बनी थी अनीत पड्डा. बॉलीवुड की इस फ्रेश जोड़ी को दर्शकों का इतना प्यार मिला कि इन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म से इतिहास रच दिया. फिल्म सैयारा को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था, जो इंडियन सिनेमा की सबसे कमाऊ लव स्टोरी फिल्म है. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 581 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

एक्टर का जन्म, फैमिली और एजुकेशन

23 दिसंबर 1997 को अहान पांडे का जन्म चिक्की और डीन पांडे के घर हुआ था. अहान की मां एक जानी मानी फिटनेस एक्सपर्ट और हेल्थ कोच हैं. अहान के पिता एक बिजनेसमैन हैं. उनकी बहन अलाना पांडे, जो सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं. यानी अहान के घर से कोई भी फिल्म लाइन में नहीं है. मगर उनके चाचा चंकी पांडे और कजिन अनन्या पांडे जरूर बॉलीवुड से जुड़े हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी में अब अहान ने अपनी कजिन अनन्या को भी पीछे छोड़ दिया है. अहान की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने मुंबई के ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूलिंग की. इसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स, सिनेमैटिक आर्ट्स, फिल्म एंड टेलिविजन में स्नातक की डिग्री ली.


डेब्यू एक्टर का संघर्ष

अहान पांडे के लिए बॉलीवुड में एंट्री लेना इतना आसान नहीं था, जितना देखने से लगता है. अहान ने पहले फिल्म मेकिंग के गुण सीखे. साल 2016 में उनकी शुरुआत फिल्म फ्रीकी से हुई. इस फिल्म से उनका नाम बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़ा था. सैयारा से पहले वह यशराज की फिल्म मर्दानी 2 के लिए भी काम कर चुके हैं. यहां भी अहान पर्दे के पीछे रहे. अहान ने फिफ्टी और जॉलीवुड जैसी शॉर्ट फिल्मों के लिए भी काम किया. जैसा कि अहान टॉल एंड हैंडसम है और वह नंदिता महतानी के लिए रैंप वॉक भी कर चुके हैं.


कैसे मिला बड़ा ब्रेक?

अहान ने मोहित सूरी की फिल्म सैयारा के लिए ऑडिशन दिए, जो सफल नहीं रहे. अहान ने कुछ फिल्मों के सीन की एक्टिंग की और मोहित इंप्रेस नहीं हुए. इसके बावजूद अहान ने मोहित से उन्हें एक और मौका देने को कहा और साथ ही फिल्म की एक्ट्रेस अनीत पड्डा के नाम का भी सुझाव दिया. कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से अहान की अच्छी दोस्ती थी और मोहित भी कहीं ना कहीं अहान की पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट थे. मोहित ने कुछ लुक टेस्ट और ऑडिशन के बाद फिल्म में उनका नाम पक्का कर लिया.

कैसे हुई डेब्यू फिल्म की शुरुआत?

फिल्म सैयारा का एलान 22 अप्रैल 2025 को हुआ था और 30 मई को फिल्म टीजर रिलीज हुआ था, जिसमें अहान पांडे रॉकस्टार लुक में नजर आए थे. यशराज बैनर तले बनी फिल्म सैयारा का ट्रेलर 8 जुलाई को रिलीज हुआ और 18 जुलाई को फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर चल पड़ी. सैयारा को शुरुआत में ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन अहान और अनीत की इमोशनल लव-स्टोरी ने जेन जी को इतना प्रभावित किया कि थिएटर में इस जनरेशन के सिर पकड़-पकड़ कर रोने और बदहवाश होने के वीडियो वायरल होने लगे और देखते ही देखते फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि इसकी कमाई बढ़ने लगी और फिर अहान पांडे के रूप में बॉलीवुड को एक चमकता हुआ नया स्टार मिला और आईएमडीबी के मुताबिक सैयारा 2025 की मोस्ट पॉपुलर का खिताब अपने नाम कर गई.

ये भी पढ़ें:

IMDbs मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार ऑफ 2025: आमिर खान-ऋषभ शेट्टी को पछाड़ लिस्ट में टॉप पर अहान पांडे-अनीत पड्डा, जाहिर की खुशी

'सैयारा' बनी 2025 की मोस्ट पॉपुलर मूवी, साल की सबसे कमाऊ फिल्म को पछाड़ा, देखें IMDb की टॉप 10 लिस्ट

'सैयारा' के अहान पांडे-अनीत पड्डा समेत ये हैं 2025 की ऑन-स्क्रीन सबसे रोमांटिक जोड़ियां, सभी में दिखी कमाल की केमिस्ट्री

TAGGED:

AHAAN PANDAY
AHAAN PANDAY SAIYAARA
AHAAN PANDAY BIRTHDAY
अहान पांडे
AHAAN PANDAY TURNS 28

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.