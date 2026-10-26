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'बेपरवाह': अहान पांडे की नई फिल्म का एलान, देखें दमदार पोस्टर, 'सैयारा' एक्टर अब इस हीरोइन संग करेंगे रोमांस, जानें रिलीज डेट

अहान पांडे की नई फिल्म बेपरवाह का पोस्टर ( Film Poster )

हैदराबाद: सैयारा से धमाकेदार बॉलीवुड डेब्यू करने वाले एक्टर अहान पांडे एक बार फिर धमाका करने की फिराक में हैं. पूरे एक साल बाद उनकी नई फिल्म 'बेपरवाह' लॉन्च हुई है और साथ ही इसकी रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है. फिल्म में उनकी हीरोइन का भी खुलासा हो चुका है. फिल्म 'बेपरवाह' से आज 26 अक्टूबर को पहला पोस्टर भी आया है. पोस्टर में अहान पांडे लवर बॉय की इमेज से अलग नए अवतार में नजर आ रहे हैं. अहान पांडे की नई फिल्म 'बेपरवाह' की कहानी क्या है, कब रिलीज होगी, किसने डायरेक्ट किया है और हीरोइन कौन हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ.

कब होगी रिलीज फिल्म और कौन है हीरोइन?

अहान पांडे की अपकमिंग फिल्म 'बेपरवाह' एक शानदार फिल्म मालूम पड़ रही है. 'बेपरवाह' इंडियन सिनेमा के अग्रणी फिल्म प्रोडक्शन हाउस यशराज बैनर तले बन रही है. यशराज ने फिल्म का पहला पोस्टर शेयर कर फिल्म के नाम का ऐलान किया है. यशराज बैनर के साथ अहान की यह दूसरी फिल्म है. यशराज बैनर ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म और उसके टाइल का एलान करते हुए लिखा है, 'प्यार में निडर, बेपरवाह, फिल्म 26 मार्च 2027 को रिलीज होगी. फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो अहान की हीरोइन इस बार शरवरी वाघ को चुना है. फिल्म की कहानी अली अब्बार जफर ने लिखी है और फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने किया है. फिल्म के निर्माता यशराज बैनर के मालिक आदित्य चोपड़ा हैं. फिल्म से अहान पांडे का पहला डायलॉग "फिल्म के पोस्टर के पीछे से अहान पांडे की आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें एक्टर बोल रहे हैं, बेपरवाह है इश्क, क्या करूं, बेपरवाह- बेइंतहा करूं, दरमियान अब कोई भी आया तो, सब तबाह, तबाह तबाह करूं ".