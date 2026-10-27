ETV Bharat / entertainment

अहान पांडे-शरवरी वाघ की 'बेपरवाह' की पंजाब में शूटिंग खत्म, सामने आईं तस्वीरें, जानें क्या बोले डायरेक्टर

'बेपरवाह' की पंजाब में शूटिंग खत्म ( Film Poster )

हैदराबाद: सैयारा एक्टर अहान पांडे की नई म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म बेपरवाह का बीती 26 अक्टूबर को एलान हुआ था. मेकर्स ने फिल्म की लीड स्टारकास्ट का पोस्टर शेयर कर इसकी रिलीज डेट का भी खुलासा किया था. फिल्म में अहान पांडे इस बार शरवरी वाघ संग रोमांस करते दिखेंगे. फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है. इससे पहले आज 27 अक्टूबर को बेपरवाह के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने अहान के फैंस को बड़ा अपडेट दिया है. अली ने बताया कि उन्होंने फिल्म बेपरवाह की पंजाब में शूटिंग पूरी कर ली है. डायरेक्टर ने पंजाब के सेट से कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं.

क्या बोले डायरेक्टर?