अहान पांडे-शरवरी वाघ की 'बेपरवाह' की पंजाब में शूटिंग खत्म, सामने आईं तस्वीरें, जानें क्या बोले डायरेक्टर
फिल्म में अहान पांडे और शरवरी वाघ के बीच पंजाबी की हरियालियों के बीच रोमांस नजर आने वाला है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 11:55 AM IST
हैदराबाद: सैयारा एक्टर अहान पांडे की नई म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म बेपरवाह का बीती 26 अक्टूबर को एलान हुआ था. मेकर्स ने फिल्म की लीड स्टारकास्ट का पोस्टर शेयर कर इसकी रिलीज डेट का भी खुलासा किया था. फिल्म में अहान पांडे इस बार शरवरी वाघ संग रोमांस करते दिखेंगे. फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है. इससे पहले आज 27 अक्टूबर को बेपरवाह के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने अहान के फैंस को बड़ा अपडेट दिया है. अली ने बताया कि उन्होंने फिल्म बेपरवाह की पंजाब में शूटिंग पूरी कर ली है. डायरेक्टर ने पंजाब के सेट से कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं.
क्या बोले डायरेक्टर?
फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो में तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है. इन तस्वीरों में डायरेक्टर खुद नजर आ रहे हैं. साथ ही पंजाब में फिल्म की कहां-कहां शूटिंग हुई है, उन लोकेशन की भी झलकियां दिख रही हैं. इस पोस्ट को शेयर कर डायरेक्टर ने लिखा है, 'पंजाब में 'बेपरवाह' की शूटिंग पूरी हो गई है! यह एक बहुत ही भावुक सफर रहा, @YRF के लिए फिर से निर्देशन करना, घर वापस आने जैसा महसूस होता है, फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू का शुक्रिया. अब इसे सिनेमाघरों में लाने का बेसब्री से इंतजार है, रब राखा'.
बेपरवाह के बारे में
बेपरवाह का निर्माण यशराज फिल्म्स बैनर कर रहा है. अहान पांडे का बॉलीवुड डेब्यू इस बैनर के तहत हुआ था. बेपरवाह के प्रोड्यूसर भी आदित्य चोपड़ा हैं. अहान की डेब्यू फिल्म सैयारा है, जिसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था. अहान को लेकर अली अब्बास फिल्म बना रहे हैं. बेपरवाह में अहान पांडे और शरवरी वाघ की जोड़ी देखने को मिलेगी. यह फिल्म 26 मार्च 2027 को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
सैयारा से किया था धमाका
बता दें, चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई से अंबार लगा दिया था. फिल्म में अहान और अनीत की जोड़ी ने जेन जी का खूब दिल जीता था. आज भी इस जोड़ी को साथ में देखने के बाद उनके फैंस खूब प्यार लुटाते हैं. सैयारा के बाद से फैंस को अनीत और अहान की नई फिल्म का भी इंतजार रहता है.