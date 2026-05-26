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'मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था', इम्तियाज अली की सफाई, दीपिका पादुकोण पर किया था कुछ ऐसा कमेंट

इम्तियात अली ने उस बयान के बाद सफाई दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दीपिका को कॉकटेल में मीरा के

Imtiaz Ali and Deepika Padukone
इम्तियाज अली और दीपिका पादुकोण (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 26, 2026 at 11:20 AM IST

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Updated : May 26, 2026 at 11:26 AM IST

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हैदराबाद: फिल्म निर्माता इम्तियाज अली ने फिल्म 'कॉकटेल ' (2012) की कास्टिंग के दौरान दीपिका पादुकोण की इमेज पर की गई अपनी टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर अपना क्लियरीफिकेशन दिया है. इस टिप्पणी पर ऑनलाइन काफी आलोचना हुई थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बातें मजाकिया अंदाज में की गई थीं और इनका मकसद दीपिका को ठेस पहुंचाना नहीं था. इंस्टाग्राम पर अपने बयान का वीडियो दोबारा साझा करते हुए अली ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि उनके शब्दों को गलत समझा जा सकता है और इससे दीपिका को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए उन्होंने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से बोलने का फैसला किया.

यह क्लियरीफिकेशशन अली के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि दीपिका को 2012 की फिल्म में मीरा के किरदार के लिए पहले ऑडिशन देने को कहा गया था, उसके बाद ही उन्हें वेरोनिका के किरदार के लिए चुना गया था, जो उस समय उनकी पब्लिक इमेज से बिल्कुल अलग था. उनके इस बयान ने फिल्म और उसमें पादुकोण के अभिनय को लेकर चर्चा को फिर से हवा दे दी है, ऐसे समय में जब कॉकटेल 2 आगामी 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

Deepika Padukone director Imtiaz Ali
इम्तियाज अली का पोस्ट (director Imtiaz Ali IG POST)

'मेरी बात को गलत मत सझमना'

अपने नोट में अली ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें दीपिका के लिए इस तरह का डिस्क्लेमर लिखना पड़ेगा, लेकिन वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे. उन्होंने लिखा, 'मेरी प्यारी और खूबसूरत दीपिका पादुकोण, तुम मेरी सहेली हो, मेरी दोस्त हो, मेरे लिए हंसी-मजाक का सबसे भरोसेमंद जरिया हो. मुझे लगता है कि तुम मेरे मजाक करने को कभी गलत नहीं समझोगी क्योंकि तुम सबसे ज्यादा जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम्हारी कितनी तारीफ करता हूं, तुम्हें कितना समझता हूं और तुम्हारी कितनी कद्र करता हूं, लेकिन मुझे बताया गया है कि तुम गलत समझ सकती हो और आहत हो सकती हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, कृपया ऐसा मत करना'.

डायरेक्टर ने आगे कहा कि उनके लिए इस लाइफ में उनके लिए कठोर बनना संभव नहीं है, और उन्होंने अपने नोट के आखिरी में उन्हें शुभकामनाएं दी और अपना प्यार भेजा. अली ने यह भी कहा कि दीपिका किसी और से बेहतर जानती हैं कि वह उनसे कितना प्यार करते हैं, उनकी कितनी तारीफ करते हैं, उन्हें कितना समझते हैं और उनकी कितनी सराहना करते हैं.

दीपिका पादुकोण के बारे में डायरेक्टर ने क्या कहा था?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉकटेल की कास्टिंग के बारे में बात करते हुए अली ने बताया था कि उन्होंने फिल्म की कहानी लिखी थी और दीपिका को पहले मीरा के किरदार के लिए ऑडिशन देने को कहा गया था, जिसे बाद में डायना पेंटी ने निभाया. उन्होंने बताया कि बाद में दीपिका ने उन्हें फोन किया, जिसके बाद उन्होंने उनसे वेरोनिका के किरदार के लिए ऑडिशन देने को कहा.

अली ने कहा कि उस समय वेरोनिका, दीपिका की पब्लिक इमेज से बहुत अलग थीं. उन्होंने कहा, 'वेरोनिका उस समय दीपिका की छवि से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मैं उनके साथ कई पार्टियों में जा चुका हूं, इसलिए मुझे पता है कि वह कितनी बिंदास और बेबाक हो सकती हैं, भले ही उस समय वह एक 'अच्छी लड़की' की छवि पेश कर रही थीं'.

कॉकटेल में दीपिका की भूमिका के बारे में

फिल्म कॉकटेल में वेरोनिका के रोल में दीपिका को अक्सर उनके करियर का एक अहम रोल माना जाता है, क्योंकि इसने उन्हें उन ग्लैमरस रोमांटिक रोल से कहीं अधिक इमोशनल रोल प्ले किया, जिनसे वे इससे पहले जुड़ी हुई थीं. फिल्म में, वेरोनिका को लंदन की एक साहसी, धनी और बेहद स्वतंत्र पार्टी गर्ल के रूप में दिखाया गया है, जो अपनी इमोशनली खालीपन को एक बेफिक्र लाइफस्टाइल के पीछे छुपाती है, साथ ही मीरा की परवाह भी करती है.

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Last Updated : May 26, 2026 at 11:26 AM IST

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