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'मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था', इम्तियाज अली की सफाई, दीपिका पादुकोण पर किया था कुछ ऐसा कमेंट

इम्तियाज अली और दीपिका पादुकोण ( IANS )

हैदराबाद: फिल्म निर्माता इम्तियाज अली ने फिल्म 'कॉकटेल ' (2012) की कास्टिंग के दौरान दीपिका पादुकोण की इमेज पर की गई अपनी टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर अपना क्लियरीफिकेशन दिया है. इस टिप्पणी पर ऑनलाइन काफी आलोचना हुई थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बातें मजाकिया अंदाज में की गई थीं और इनका मकसद दीपिका को ठेस पहुंचाना नहीं था. इंस्टाग्राम पर अपने बयान का वीडियो दोबारा साझा करते हुए अली ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि उनके शब्दों को गलत समझा जा सकता है और इससे दीपिका को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए उन्होंने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से बोलने का फैसला किया. यह क्लियरीफिकेशशन अली के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि दीपिका को 2012 की फिल्म में मीरा के किरदार के लिए पहले ऑडिशन देने को कहा गया था, उसके बाद ही उन्हें वेरोनिका के किरदार के लिए चुना गया था, जो उस समय उनकी पब्लिक इमेज से बिल्कुल अलग था. उनके इस बयान ने फिल्म और उसमें पादुकोण के अभिनय को लेकर चर्चा को फिर से हवा दे दी है, ऐसे समय में जब कॉकटेल 2 आगामी 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इम्तियाज अली का पोस्ट (director Imtiaz Ali IG POST) 'मेरी बात को गलत मत सझमना' अपने नोट में अली ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें दीपिका के लिए इस तरह का डिस्क्लेमर लिखना पड़ेगा, लेकिन वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे. उन्होंने लिखा, 'मेरी प्यारी और खूबसूरत दीपिका पादुकोण, तुम मेरी सहेली हो, मेरी दोस्त हो, मेरे लिए हंसी-मजाक का सबसे भरोसेमंद जरिया हो. मुझे लगता है कि तुम मेरे मजाक करने को कभी गलत नहीं समझोगी क्योंकि तुम सबसे ज्यादा जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम्हारी कितनी तारीफ करता हूं, तुम्हें कितना समझता हूं और तुम्हारी कितनी कद्र करता हूं, लेकिन मुझे बताया गया है कि तुम गलत समझ सकती हो और आहत हो सकती हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, कृपया ऐसा मत करना'.