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'रामायण' के बाद अब यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च की तैयारी, मेकर्स ने बनाया क्या प्लान?

दिलचस्प बात यह है कि बेंगलुरु भी इस साल की शुरुआत में टीम की प्रमोशन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा था. जब टॉक्सिक को शुरू में मार्च में रिलीज करने की योजना थी, तब निर्माताओं ने कथित तौर पर शहर में ट्रेलर रिलीज करने की योजना बनाई थी. हालांकि, फिल्म की मार्च रिलीज़ तिथि स्थगित होने के बाद उन योजनाओं को रद्द कर दिया गया.

हालांकि फिल्म निर्माताओं ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन फिल्म जगत की मानें तो कर्नाटक की राजधानी में एक भव्य लॉन्च की तैयारियां चल रही हैं. यह कार्यक्रम फिल्म की सिनेमाघरों में रिलीज से पहले प्रचार के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक होने की उम्मीद है.

हैदराबाद: यश की आगामी फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' का प्रमोशन अब अगले चरण में जाता दिख रहा है. खबरों के मुताबिक, फिल्म निर्माता भव्य ट्रेलर लॉन्च की तैयारी में जुटे हैं. बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर फिल्म 26 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और बताया जा रहा है कि इसका ट्रेलर 8 अगस्त को बेंगलुरु में एक भव्य कार्यक्रम में जारी किया जाएगा.

नई रिलीज तिथि तय हो जाने के बाद, टीम इस विचार पर फिर से विचार कर रही है और बेंगलुरु में दर्शकों के सामने ट्रेलर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित, 'टॉक्सिक' एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो पिता-पुत्र के रिश्ते पर बेस्ड बताई जा रही है. हालांकि फिल्म निर्माताओं ने कहानी के बारे में चुप्पी साध रखी है, लेकिन फिल्म का भव्य स्वरूप, दृश्य शैली और यश के किरदार राया के इर्द-गिर्द का रहस्य दर्शकों की उत्सुकता को बनाए हुए है.

फिल्म की तकनीकी टीम में रवि बस्रूर शामिल हैं, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि विशाल मिश्रा और तनिष्क बागची ने गानों पर काम किया है. एक्शन सीक्वेंस हॉलीवुड स्टंट विशेषज्ञ जेजे पेरी और तमिल एक्शन जोड़ी अनबरीव द्वारा कोरियोग्राफ किए गए हैं. पॉपुलर सिनेमैटोग्राफर राजीव रवि ने फिल्म के सीन शूट किए हैं.

फिल्म की महिला अभिनेत्रियों के टीजर के रिलीज होने के बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह काफी बढ़ गया , जिसमें नयनतारा , कियारा आडवाणी , रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी की झलक दिखाई गई थी. यश और कियारा आडवाणी पर फिल्माया गया गाना 'तबाही' भी प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के बीच काफी चर्चा का विषय बना.

केवीएन प्रोडक्शंस और यश के सहयोग से निर्मित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' 26 अगस्त को कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी. खबरों के अनुसार, 8 अगस्त को ट्रेलर लॉन्च के जरिए प्रशंसकों को 'टॉक्सिक' की दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी झलक देखने को मिलेगी , जो इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित भारतीय फिल्मों में से एक है.