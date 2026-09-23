'पुष्पा' भगदड़ मामले का दिया हवाला, तेलंगाना CM ने नानी से 'द पैराडाइज' के स्पेशल शो के लिए पुलिस की अनुमति लेने को कहा
नानी स्टारर फिल्म 'द पैराडाइज' कल 24 सितंबर को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 2:21 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने एक्टर नानी को स्थानीय पुलिस में आधिकारिक आवेदन दाखिल करने को कहा है, क्योंकि अभिनेता ने 23 सितंबर को हैदराबाद के आरटीसी एक्स रोड्स में फिल्म 'द पैराडाइज' के प्रीमियर में शामिल होने की अनुमति मांगी थी. भीड़ प्रबंधन और जन सुरक्षा के नजरिए से इस अनुरोध पर विचार किया जाएगा, जो दिसंबर 2024 में इसी क्षेत्र में हुई फिल्म पुष्पा भगदड़ त्रासदी को देखते हुए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.
मंगलवार को नानी ने मुख्यमंत्री, सिनेमाटोग्राफी मंत्री कोमातिरेड्डी वेंकट रेड्डी और राज्य पुलिस से संपर्क किया और कहा कि वह दर्शकों के साथ फिल्म देखना चाहते हैं. नानी ने यह अनुरोध किया और बताया कि दर्शकों के साथ फिल्म देखना हमेशा से सिनेमा के साथ उनके रिश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. उन्होंने विशेष रूप से आरटीसी एक्स रोड्स को इसलिए चुना क्योंकि हैदराबाद में इसका संबंध बड़े थिएटर आयोजनों से है.
We appreciate your respect for safety guidelines, @NameisNani, and your commitment for the film directed by our talented young Telangana director, @odela_srikanth.— Revanth Reddy (@revanth_anumula) September 23, 2026
To ensure seamless crowd management and public safety, please submit an official application to the designated… https://t.co/w8NAZOBzsd
उन्होंने लिखा, 'मेरे लिए सिनेमा का मतलब हमेशा उन लोगों के साथ सिनेमा देखना रहा है, जो इसे मेरी ही तरह बेहद पसंद करते हैं और हैदराबाद में, आरटीसी एक्स रोड्स में इस अनुभव का एक विशेष स्थान है'.
नानी ने आगे कहा, 'मेरा मानना है कि फिल्म बनाने का सबसे बड़ा संतोष दर्शकों के बीच बैठकर उनकी प्रतिक्रिया का अनुभव करने में निहित है'. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा. सारिपोधा शनिवाराम के अभिनेता ने आगे कहा, 'हम सभी आवश्यक प्रोटोकॉल और सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करेंगे. यही हमारी प्राथमिकता होगी'.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की प्रतिक्रिया
इस पर रेवंत रेड्डी ने नानी को सीधे अनुमति नहीं दी. इसके बजाय, उन्होंने उनसे स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक आवेदन जमा करने को कहा, जहां अधिकारी भीड़ प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर अनुरोध का मूल्यांकन करेंगे.
एक पोस्ट में, नानी ने मुख्यमंत्री को उनकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वे चिंताओं को समझते हैं. उन्होंने कहा कि वे पुलिस विभाग के अंतिम निर्णय का सम्मान करेंगे और यदि उनकी उपस्थिति से सुरक्षा या भीड़ प्रबंधन संबंधी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वे यात्रा में शामिल न होने के लिए तैयार हैं.
हालांकि, यह अनुरोध ऐसे स्थान पर आया है, जहां भीड़ नियंत्रण पहले से ही एक बड़ी सुरक्षा चिंता का विषय बन चुका है. दिसंबर 2024 में फिल्म पुष्पा 2: द रूल के प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर के बाहर भीड़ के उमड़ने से रेवती नाम की एक महिला की मौत हो गई थी और उसका छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था.
उस समय अभिनेता अल्लू अर्जुन भी थिएटर में मौजूद थे . इस घटना के बाद भीड़भाड़ वाली फिल्म स्क्रीनिंग में मशहूर हस्तियों की उपस्थिति और ऐसे आयोजनों को संभालने के लिए थिएटर, आयोजकों और सार्वजनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर एक व्यापक बहस छिड़ गई थी.
'द पैराडाइज' 24 सितंबर को विश्व स्तर पर रिलीज होने वाली है और इसका स्पेशन प्रीमियर 23 सितंबर को है. तेलंगाना प्रशासन ने स्पेशल शो को मंजूरी दे दी है और फिल्म के टिकटों की कीमतों में संशोधन की अनुमति भी दे दी है.
श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित फिल्म 'द पैराडाइज' में नानी मुख्य भूमिका में हैं और इसकी कहानी 1980 के दशक के सिकंदराबाद में घटित होती है. यह फिल्म ' दशहरा' के बाद नानी और ओडेला का दूसरा कोलैब है.