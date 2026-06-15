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अरिजीत सिंह के बाद प्रीतम ने भी लिया रिटायरमेंट?, कंपोजर के पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाई खलबली

एक पहले के इंटरव्यू में, प्रीतम ने खुलासा किया था कि अरिजीत सिंह के एलान ने उन्हें अपने ब्रेक लेने की प्लान पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित किया था. संगीतकार ने कहा कि वह लंबे समय से मुख्यधारा से दूर जाने का साहस जुटाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अरिजीत ने बस अपने अंतर्ज्ञान का पालन किया और बिना किसी झिझक के यह निर्णय लिया.

14 जून को अपने 55वें जन्मदिन पर, प्रीतम ने इंस्टाग्राम पर कई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें साझा कीं और साथ ही प्राथमिकताओं में बदलाव और लंबे समय से रुके सपनों को पूरा करने के बारे में एक नोट भी लिखा है. हालांकि संगीतकार ने रिटायरमेंट का जिक्र नहीं किया, लेकिन कई फॉलोअर्स ने उनके इस बयान को कमर्शियल बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स से ब्रेक लेने के संभावित संकेत के रूप में समझा.

हैदराबाद: पॉपुलर संगीतकार और गायक प्रीतम चक्रवर्ती के बारे में नए सिरे से अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि उनके एक मिस्टीरियस सोशल मीडिया पोस्ट ने यह अफवाह फैला दी है कि वे मुख्यधारा के हिंदी फिल्म संगीत से विदा लेने की तैयारी कर रहे हैं. यह चर्चा सिंगर अरिजीत सिंह के प्ले बैक सिंगिंग से संन्यास लेने के एलान के कुछ महीनों बाद शुरू हुई है, जिससे फैंस ने दोनों घटनाओं की तुलना करना शुरू कर दिया है. प्रीतम के लंबे पोस्ट के एक हिस्से में 'अलग तरह से जीने' को प्राथमिकता देने का जिक्र था. इस लाइन ने उनके रिटायरमेंट की अफवाहों को और हवा दे दी.

जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए फैंस को धन्यवाद देते हुए, प्रीतम ने खुलासा किया कि वह आने वाले सालों को जीवन के एक अलग चरण को तलाशने के लिए समर्पित करना चाहते हैं.

'आप सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. मैं हर किसी को व्यक्तिगत रूप से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मेरे प्रणाण स्वीकार करें. आज मैंने खुद को कुछ साल उपहार में देने का फैसला किया है ताकि मैं जीवन को एक अलग तरीके से जी सकूं. उन चीजों की भरपाई कर सकूं जो मैंने खो दी हैं'.

संगीतकार ने आगे कहा कि वे उन 'नए सफर' पर निकलने के लिए तैयार हैं जिन्हें सालों से टाला जा रहा था. उन्होंने कहा, 'मुख्यधारा में रहना एक शानदार अनुभव है, लेकिन मैं हमेशा से अनछुए रास्तों के बारे में अधिक उत्सुक रहा हूं'.

फैंस रिटायरमेंट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं?

पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में प्रीतम के संगीत जगत में भविष्य को लेकर सवालों की बाढ़ ला दी. कुछ ने पूछा कि क्या वह कुछ समय के लिए संगीत से ब्रेक लेने की योजना बना रहे हैं, जबकि अन्य ने सीधे तौर पर पूछा कि क्या वह बॉलीवुड संगीत से पूरी तरह संन्यास ले रहे हैं.

एक फैन ने अरिजीत सिंह के पहले के फैसले का हवाला देते हुए लिखा कि मुख्यधारा के संगीत से उनका एक और अलगाव एक युग का अंत होगा. अन्य लोगों ने संगीतकार से संगीत जगत न छोड़ने का आग्रह किया और भविष्य की फिल्म प्रोजेक्ट्स से उनकी संभावित अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की.

क्या प्रीतम ने अपने संन्यास का एलान कर दिया है?

फिलहाल, प्रीतम ने संन्यास या मुख्यधारा के संगीत से विराम लेने के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. संगीतकार बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली संगीत निर्देशकों में से एक हैं, जो 'तुम ही हो बंधु', 'सुभानल्लाह' , 'केसरिया' और 'शायद' जैसे हिट गानों के लिए जाने जाते हैं. फिलहाल, उनके जन्मदिन के पोस्ट ने किसी भी प्लान की पुष्टि करने के बजाय अटकलों को और हवा दी है.