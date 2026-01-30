ETV Bharat / entertainment

सात साल बाद भारत रंग महोत्सव का हिस्सा बना 'जश्न ए बचपन', बच्चों में दिखा जबरदस्त उत्साह

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव में जश्न-ए-बचपन की फिर से शुरूआत,फिल्म निर्माता कृष्णिका लुल्ला रही आयोजन की मुख्य अतिथि

7 सालों बाद भारत रंग महोत्सव का हिस्सा बना "जश्न ए बचपन'
7 सालों बाद भारत रंग महोत्सव का हिस्सा बना "जश्न ए बचपन' (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 30, 2026 at 12:30 PM IST

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा आयोजित, भारत रंग महोत्सव (भ्रमगम) में 7 वर्षों बाद 'जश्न ए बचपन' का पुनः शुभारंभ किया गया है. वर्षों बाद शुरू किए गए इस आयोजन में बच्चों के अंदर नाट्यमंचन को लेकर उत्साह देखने को मिला. इसके पहले 2018 में जश्न ए बचपन का आयोजन किया गए था. 18 फरवरी तक देशभर से आए युवा कलाकारों द्वारा 24 नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निर्देशक चितरंजन त्रिपाठी ने बताया कि हमें खुशी हो रही है कि करीब 7 वर्ष बाद जश्न ए बचपन भारंगम का हिस्सा बन पाया है, उसके लिए एनएसडी की संपूर्ण टीन को शुभकामना.

फिल्म निर्माता कृष्णिका लुल्ला रही समारोह में मुख्य अतिथि

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चितरंजन त्रिपाठी और रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार मोहंती भी इस अवसर के साक्षी बने. प्रसिद्ध फिल्म निर्माता कृष्णिका लुल्ला उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं. समारोह में माहौल-आधारित कलात्मक प्रस्तुतियों ने एक उत्सवी, जीवंत और समावेशी वातावरण रचा. कृष्णिका लुल्ला ने अपने संबोधन में बताया, “जश्न-ए-बचपन हमें याद दिलाता है कि कहानी कहना क्यों महत्वपूर्ण है. बच्चे बिना डर के रचते हैं, बिना दिखावे के प्रदर्शन करते हैं और बिना सीमाओं के कल्पना करते हैं और यही पवित्रता महान कला की आत्मा है. आज इन युवा कलाकारों को देखकर ऐसा लगा मानो हम देश की भविष्य की सांस्कृतिक धड़कन को देख रहे हों. मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को इस प्रयास के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ.”

भारत में बाल रंगमंच की व्यापक और विकसित होती भाषा का प्रतिनिधित्व

जश्न-ए-बचपन का उद्देश्य बचपन के भीतर कल्पना, जिज्ञासा, संवेदना और रचनात्मक साहस को उभरने वाला मंच दिया जाए. यह महोत्सव बच्चों द्वारा प्रस्तुतियों, बच्चों और वयस्कों की संयुक्त प्रस्तुतियों, तथा वयस्कों द्वारा बच्चों के लिए तैयार प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत में बाल रंगमंच की व्यापक और विकसित होती भाषा का प्रतिनिधित्व करता है. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चित्तारंजन त्रिपाठी ने कहा कि जश्न-ए-बचपन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि युवा मनों और बड़े समाज के बीच रचनात्मक संवाद का अवसर है, जो एक संवेदनशील और कल्पनाशील भविष्य की नींव रखता है.

विभिन्न संगठनों से वंचित बच्चों का भी उद्घाटन समारोह में आमंत्रण

कला के क्षेत्र में लोकतंत्रीकरण की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न संगठनों से वंचित बच्चों को भी उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया, जिससे उन्हें मुख्यधारा के सांस्कृतिक अनुभवों से जुड़ने और रंगमंच और प्रदर्शन कलाओं की दुनिया को करीब से समझने का अवसर मिला. 1998 में स्थापना के बाद से जश्न-ए-बचपन भारत के सबसे बड़े बाल रंगमंच महोत्सवों में विकसित हुआ है और थिएटर-इन-एजुकेशन आंदोलन के माध्यम से नवाचार, समावेशन और रचनात्मकता को निरंतर प्रोत्साहित करता रहा है.

मोहित जैन के निर्देशन में बने नाटक ‘नन्हा साइंटिस्ट’, का मंचन

उद्घाटन दिवस पर प्रस्तुत नाटक ‘नन्हा साइंटिस्ट’, का मंचन किया गया. इसका निर्देशन मोहित जैन ने किया. यह नाटक महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बचपन की प्रेरक कहानियों पर आधारित था. नाटक दर्शाता है कि कैसे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली उनकी असामान्य सोच को समझ नहीं पाई, लेकिन उनकी मां के स्नेह और प्रोत्साहन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी. 2026 का यह संस्करण कल्पना, साहस, सामाजिक जागरूकता, हास्य, लोककथाओं और भावनात्मक दृढ़ता जैसे विविध विषयों पर आधारित अनेक विशिष्ट प्रस्तुतियों को मंच पर ला रहा है, जो सभी आयु-वर्गों के दर्शकों के लिए एक समृद्ध और प्रेरक अनुभव प्रस्तुत करेगा.

संपादक की पसंद

