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'अफसाना बनाया आपने' सॉन्ग रिलीज, हिमेश रेशमिया ने लगाया फिर ऊंचा सुर, याद दिलाया गाना 'आशिक बनाया आपने'

हिमेश ने आज से 21 साल पहले आशिक बनाया आपने गाया था और उसी तर्ज पर अफसाना बनाया आपने गाया है.

Afsaana Banaaya Aapne song
'अफसाना बनाया आपने' सॉन्ग रिलीज (song Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 12:18 PM IST

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हैदराबाद: इमरान हाशमी एक बार फिर लवर बॉय वाली भूमिका में नजर आने वाले हैं. एक्टर की नई फिल्म गनमास्टर जी 9 रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का निर्देशन आशिक बनाया आपने के डायरेक्टर आदित्य दत्त ने किया है. लंबे समय बाद इमरान और आदित्य की जोड़ी साथ में काम करने जा रही है. और भी ज्यादा एक्साइटेड यह है कि इस फिल्म में भी हिमेश रेशमिया का म्यूजिक है. आशिक बनाया आपने की यह तिकड़ी क्या धमाल करेगी यह तो सिनेमाघरों में ही पता चलेगा. इससे पहले आपको बता दें, आज 23 सितंबर को फिल्म गनमास्टर जी 9 का पहला गाना अफसाना बनाया आपने रिलीज हो चुका है, जोकि आशिक बनाया आपने की तर्ज पर बना है.

हिमेश रेशमिया ने खुद लिखा गाना

अफसाना बनाया आपने को खुद हिमेश रेशमिया ने अपने पुराने अंदाज में गाया है. ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अपना टाइमलेस हिट आशिक बनाया आपने गाया था. इस गाने में भी हिमेश के लंबे सुर सुनाई दे रहे हैं. हिमेश के साथ फीमेल वर्जन असीस कौर ने गाया है. गाने के बोल खुद हिमेश रेशमिया ने लिखे हैं. वहीं, इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की जोड़ी गाने में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. गाने में इमरान वनसाइड लवर के रूप में दिख रहे हैं. वह जेनेलिया के आगे-पीछे चक्कर लगा रहे हैं और कहीं-कहीं उन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं. गाने के आखिर में दोनों के बीच थोड़ा-बहुत रोमांस भी देखने को मिल रहा है.

गनमास्टर जी 9 के बारे में

गनमास्टर जी 9 एक हाई-ऑक्टेन एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है. फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है. सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट बैनर तले दीपक मुकुट और संगीता अहिर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म में इमरान हाशमी 'ईश्वर' और जेनेलिया 'आरती' और अपारशक्ति खुराना 'देसू' (अभिषेक सिंह) के रोल में नजर आएंगे. फिल्म आगामी 27 नवंबर को वर्ल्डवाइज रिलीज होने जा रही है.

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