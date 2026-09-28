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'इंडियाज गॉट लेटेंट' में अदनान सामी की देशभक्ति का बना मजाक?, सिंगर बोले- पहले मुझसे राइट्स ले लो, फिर...

हैदराबाद: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने पिछले वीकेंड अपने रोस्ट शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट'के सीजन 2 का एक और एपिसोड रिलीज किया. इस एपिसोड में उनके साथी यूट्यूबर आदित्य कुलश्रेष्ठ (उर्फ कुल्लू) की वापसी हुई, साथ ही तीन नए मेहमान भी शामिल हुए- स्टैंड-अप कॉमेडियन रजत सूद, मेंटलिस्ट सुहानी शाह और एक्टर आयुष्मान खुराना. आयुष्मान ने शो में अपनी आने वाली स्पाई-कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' का प्रमोशन भी किया. इस दौरान आयुष्मान के पाकिस्तानी जासूस से भारतीय देशभक्त बनने वाले किरदार पर मजाक किया गया. अब इस मजाक पर अदनान सामी ने प्रतिक्रिया दी है.

समय ने अपने नए एपिसोड का एक प्रोमो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है. प्रोमो में देखा जा सकता है कि समय आयुष्मान से पूछते कि क्या वह अपनी नई फिल्म को प्रमोट करने के लिए 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' में आए हैं, तो एक्टर ने मना कर दिया, हालांकि उन्होंने 'उड़ता तीर' टी-शर्ट पहनी है. आलिया भट्ट भी अपनी को-स्टार शरवरी के साथ 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 के प्रीमियर पर अपनी नई स्पाई थ्रिलर 'अल्फा' को प्रमोट करने पहुंची थीं. जब समय ने पूछा कि 'अल्फा' किस बारे में है, तो आलिया ने कहा कि वह फिल्म को प्रमोट करने के लिए वहां नहीं आई हैं, हालांकि उन्होंने 'अल्फा' कैप पहनी हुई थी.

आयुष्मान ने मजाक में कहा, "जैसे आलिया 'अल्फा' को प्रमोट करने के लिए नहीं थीं, वैसे ही मैं भी 'उड़ता तीर' को प्रमोट करने के लिए यहां नहीं हूं." जब समय ने पूछा कि फिल्म किस बारे में है, तो आयुष्मान ने इसे भारत की पहली पैट-कॉम यानी देशभक्ति वाली कॉमेडी बताया. इसमें उनका किरदार एक पाकिस्तानी जासूस का है जो जासूसी करने के लिए भारत में घुस आता है. लेकिन उसका याददाश्त खो जाता है. वह देशभक्त तो बना रहता है, लेकिन वह पाकिस्तान को भूल जाता है और एक हिंदुस्तानी देशभक्त बन जाता है.

उन्होंने कहा, "जासूस मैं हूं. पाकिस्तानी जासूस भारत में और उसकी याददाश्त चली जाती है और वह सोचता है कि वह भारतीय है. तो उसकी देशभक्ति तो याद है, लेकिन देश कौन सा है, वह भूल जाता है." जैसे ही आयुष्मान ने किरदार के बारे में बताया, आदित्य कुलश्रेष्ठ कूद पड़े और बोले, "वो अदनान सामी है." अदनान ने एपिसोड के वायरल रील पर टिप्पणी की और लिखा, "पहले मुझसे 'राइट्स' लो और फिर फिल्म बनाओ."

'इंडियाज गॉट लेटेंट' के पोस्ट पर अदनान सामी का रिएक्शन (IG)

यह मजाक गायक के पाकिस्तानी मूल और भारतीय नागरिकता को लेकर उन्हें ट्रोल किए जाने के इतिहास पर आधारित है. बता दें, अदनान सामी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और 2016 में वे भारतीय नागरिक बने. भारतीय नागरिक बनने के उनके फैसले को लेकर पाकिस्तानी यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया है, वहीं भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने भी उन्हें "पाकिस्तानी एजेंट" कहा.

सामी ने भारत या भारतीय सेना के बारे में पोस्ट करते समय अक्सर ऐसी ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने भारत और पाकिस्तान, दोनों ही जगहों पर अपनी देशभक्ति को लेकर उठने वाले सवालों का सामना करने के बारे में भी बात की है.