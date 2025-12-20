ETV Bharat / entertainment

संदीप रेड्डी वांगा ने की 'धुरंधर की तारीफ, आदित्य धर ने 'एनिमल' के डायरेक्टर को ऐसे कहा धन्यवाद

फिल्ममेकर ने अपनी पूरी ट्वीट में इस भावना को बिल्कुल सही तरीके से कहा, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस ट्वीट ने न सिर्फ फिल्म धुरंधर की तारीफ को और तेज किया है, बल्कि इसके लीड एक्टर रणवीर सिंह के लिए मिल रही सराहना में भी एक नया सुर जोड़ दिया है.

वांगा की तारीफ सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि सीधे रणवीर की उस खास खूबी को छूती है, जिसमें वह अपने किरदार में इस तरह घुल जाते हैं कि अभिनेता दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ किरदार बचता है. आज के दौर में, जहां ज़्यादातर चीज़ें दिखावे और सतही बदलावों पर टिकी होती हैं, रणवीर की एक्टिंग अपनी सच्ची भावनाओं और अंदरूनी गहराई की वजह से अलग नजर आती है. धुरंधर में वह एक्टिंग नहीं करते, बल्कि उस किरदार को जीते हैं.

हैदराबाद: रणवीर सिंह की तारीफों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसमें एक और बड़ा नाम फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा जुड़ गया है. उनकी बातों ने न सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि दर्शकों के बीच भी गहरी छाप छोड़ी है. ऐसे समय में जब धुरंधर अपनी ताकत, असर और भव्यता के लिए सराही जा रही है, हम सब महसूस कर रहे हैं कि इस फिल्म की असली जान रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस ही है.

'धुरंधर एक ऐसे इंसान की तरह बनाई गई है जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है, धुरंधर नाम फिल्म पर बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि फिल्म पूरे रौब और ताकत के साथ आगे बढ़ती है, प्रस्तुति बहुत साफ है, कहीं कोई उलझन नहीं, संगीत, अभिनय, कहानी और निर्देशन, सब बहुत ऊंचे स्तर के हैं, #AkshayKhanna सर और @RanveerOfficial अपने किरदारों में इस तरह ढल गए कि अभिनेता दिखाई ही नहीं देते, धन्यवाद @AdityaDharFilms, जिन्होंने अनकहे बलिदानों की अहमियत सबको महसूस कराई'.

एनिमल डायरेक्टर ने आगे लिखा है, 'यह सिर्फ तारीफ नहीं है, बल्कि उस ऊंचे स्तर की पहचान है जिसे बहुत कम अभिनेता हासिल कर पाते हैं, जब संदीप रेड्डी वांगा जैसे निर्देशक कहते हैं कि रणवीर पूरी तरह किरदार में घुल गए और अभिनेता दिखाई ही नहीं दिया, तो वही बात सामने आती है, जो दर्शक पहले से महसूस कर रहे हैं कि रणवीर सिंह सिर्फ किरदार निभाते नहीं, बल्कि उन्हें जीते हैं.

आदित्य धर ने कहा धन्यवाद

संदीप रेड्डी के रिएक्शन पर आदित्य धर ने उनका धन्यवाद कर लिखा है, 'धन्यवाद, मेरे प्रिय संदीप, आपके मुंह से यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, सिनेमा के प्रति आपके निडर रवैये और बेबाक, मर्दाना कहानी कहने के आपके विश्वास की मैं हमेशा से प्रशंसा करता रहा हूं, धुरंधर को ईमानदारी, संयम और दृढ़ विश्वास के साथ गढ़ा गया थ, आपके शब्द उस सफर को खामोश मान्यता देते हैं, आप जैसी आवाजों के लिए आभारी हूं, जो भारतीय सिनेमा को ईमानदार, जमीनी और सशक्त बनाए रखती हैं, दो फिल्म निर्माता, अलग-अलग रास्ते, फिर भी भाई की तरह एक सशक्त सिनेमा और अपने देश के लिए एक साहसी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, सिनेमा साहस को याद रखता है, सहमति जताने वालों को नहीं.

चाहे फिल्म समीक्षक हों, बड़े निर्देशक हों, साथी कलाकार हों या आम दर्शक धुरंधर में रणवीर सिंह की एक्टिंग की हर जगह तारीफ हो रही है. यह रोल ऊंची आवाज या ज्यादा ड्रामे का नहीं है, बल्कि शांति, गहरी भावना, कम बोलने और अंदर की ताकत का है, और रणवीर इसे बहुत सादगी और मजबूती से निभाते हैं। यही उनकी खासियत है.

रणवीर सिंह बार-बार साबित कर चुके हैं कि अच्छी एक्टिंग सिर्फ लुक बदलने से नहीं होती, बल्कि किरदार को पूरी तरह जीने से होती है. धुरंधर में वह पूरी तरह उस किरदार में डूबे हुए दिखते हैं. जैसे-जैसे तारीफें बढ़ रही हैं, यह साफ होता जा रहा है कि रणवीर सिर्फ अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि एक नया लेवल बना रहे हैं. इसमें कोई शक नहीं कि आज वह अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं.