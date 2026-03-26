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'धुरंधर 2' की गलत AI इमेज फैलाने वालों पर एक्शन लेंगे आदित्य धर, दर्शकों से बोले- ऑफिशियल कंटेंट पर भरोसा करें

इसमें हमजा/जसकिरत की एक इमेज को सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें पगड़ी पहने जसकिरत स्मोकिंग कर रहा है.

Aditya Dhar
'धुरंधर 2' की गलत AI इमेज फैलाने वालों पर एक्शन लेंगे आदित्य धर (IANS/POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 26, 2026 at 10:31 AM IST

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हैदराबाद: स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर: द रिवेंज एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर कमाई का अंबार लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर फिल्म एक के बाद एक कंट्रोवर्सी में भी घिर रही है. कई लोगों ने धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया है, तो कई फिल्म के कुछ सीन पर भी आपत्ति जता रहे हैं. कंट्रोवर्सी के बीच धुरंधर 2 की कमाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है. धुरंधर ने अपनी रिलीज का एक हफ्ता पूरा कर लिया है और वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस बीच फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने एक सोशल मीडिया पर में उन सभी अटकलों को खारिज किया है, जिसमें एक सीन में सिखों का अपमान बताया जा रहा है.

आदित्य धर ने आज 26 मार्च की सुबह-सुबह सोशल मिडिया पर एक पोस्ट जारी किया है. इस पोस्ट में डायरेक्टर ने लिखा है, धुरंधर द रिवेंज को मिले जबरदस्त प्यार से में आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं. इस बीच मुझे पता चला है कि कुछ लोग फिल्म के सीन को तोड़-मरोड़कर सोशल मीडिया पर शेयर कर फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं. इसमें हमजा/जसकिरत की एक इमेज को सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें पगड़ी पहने जसकिरत स्मोकिंग कर रहा है. यह जानबूझकर बनाया गया फोटो है, ताकि फिल्म पर बुरा प्रभाव पड़ सके'. डायरेक्टर ने सिख समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए लिखा है, मेरे दिल में सिख कम्यूनिटी के लिए बहुत सम्मान है'.

उन्होंने आगे लिखा है, 'मैं सिख समुदाय का बहुत सम्मान करता हूं और फिल्म में हर चित्रण को अत्यंत संवेदनशीलता, गरिमा और जिम्मेदारी के साथ पेश किया गया है. किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की गई सामग्री के माध्यम से इसके विपरीत कुछ भी कहने का प्रयास दुर्भावनापूर्ण और बेईमानी है. मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और फिल्म को उसके मूल उद्देश्य के अनुसार देखें, और गलत इरादों से फैलाई जा रही एआई जनरेटेड गलत सूचनाओं के झांसे में न आएं. ऐसे कामों से सख्ती से निपटा जाएगा.

बता दें, धुरंधर 2 बीती 19 मार्च को रिलीज हुई थी और फिल्म ने 7 दिनों में वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तेजी से रफ्तार पकड़ रही है. फिल्म का पहला पार्ट 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ था और फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये कमाए थे.

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