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'धुरंधर' को मिलेगा नेशनल अवार्ड? डायरेक्टर आदित्य धर ने दिया हिंट, बोले- अगले साल...'

बता दें, आदित्य धर और यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म और यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला है. वहीं, समारोह में आदित्य धर ने लगातार सफल फिल्मों के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'हम यहां 'आर्टिकल 370' के लिए आए हैं. अगर हम अगले साल भी आए तो उम्मीद है कि 'धुरंधर' पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज, सारा ध्यान आर्टिकल 370 पर है'.

हैदराबाद: गुजरात के केवड़िया में 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 का आयोजन हो रहा है. यहां एक्ट्रेस पत्नी यामी गौतम के साथ पहुंचे धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने फैंस को बड़ा सरप्राइजिंग हिंट दिया है. डायरेक्टर ने उम्मीद जताई है कि आज उनकी पत्नी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है और अगले साल उनकी फिल्म धुरंधर ऐसा सम्मान हासिल कर सकती है. आदित्य यहां अपनी पत्नी यामी का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे थे.

बता दें, यामी गौतम अपना पहला नेशनल अवार्ड पाकर बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि वह अपने सपनों को जी रही हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'बहुत अच्छा लग रहा है. यह किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है. यह आपके देश द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है. मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इसे शब्दों में व्यक्त कर पाऊंगी'.

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि आर्टिकल 370 ने उन्हें एक अभिनेत्री के तौर पर वो सब कुछ दिया, जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थीं. उन्होंने कहा, 'मैं अभी भी इस एहसास को आत्मसात करने की कोशिश कर रही हूं. मैं मुस्कुरा रही हूं, लेकिन अंदर से मैं अभी भी एक न्यूकमर जैसी ऊर्जा महसूस कर रही हूं, जिसके लिए सब कुछ बहुत बड़ा और बहुत खास है. आर्टिकल 370 जैसी फिल्म ने मुझे एक कलाकार, एक अभिनेत्री के तौर पर इतना कुछ दिया - वो सब कुछ जो मैं लंबे समय से करना चाहती थी'.

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2024 से भारतीय सिनेमा की बेस्ट फिल्मों को सम्मानित किया जा रहा है. धर की फिल्म 'धुरंधर', जो 2025 में रिलीज हुई थी, अगले साल के पुरस्कारों के लिए विचाराधीन होगी. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का दूसरा भाग, 'धुरंधर: द रिवेंज ', 2026 में रिलीज हुआ था, जिसका मतलब है कि धर बाद के किसी संस्करण में भी फिल्म को विचार के लिए पेश कर सकते हैं.

इस साल सम्मानित होने वालों में कार्तिक आर्यन और मलयालम सुपरस्टार ममूटी भी शामिल हैं, जिन्होंने क्रमशः चंदू चैंपियन और ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार साझा किया. दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भी इस साल दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.