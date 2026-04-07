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अनुष्का ने पति विराट संग देखी 'धुरंधर 2', फिल्म को बताया फंटेस्टिक, कोहली भी बोले- वाओ, दिल जीत लेगा डायरेक्टर का जवाब

बीती रात को अनुष्का शर्मा ने अपने स्टार क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली संग अपने को-एक्टर रणवीर सिंह की धुरंधर 2 देखी.

Dhurandhar 2
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने देखी धुरंधर 2 (ANI/POSTER)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 10:43 AM IST

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हैदराबाद: बीते 19 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही रणवीर सिंह की एक्शन स्पाई थ्रिलर धुरंधर 2 को अब स्टार कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने साथ में मिलकर बैठकर देख लिया है. दोनों ने ही एक साथ सोशल मिडिया पर आकर एक ही टाइमिंग में फिल्म का रिव्यू शेयर किया है. धुरंधर 2 के विराट और अनुष्का को दोनों को ही पसंद आई. कपल ने ना सिर्फ फिल्म बल्कि रणवीर सिंह के अभिनय की भी जमकर तारीफ की है. अनुष्का ने फिल्म बैंड बाजा बारात के को-स्टार रणवीर सिंह की इस फिल्म को धमाकेदार बताया है. यह मानकर चलिए कि विराट और अनुष्का को उनकी उम्मीद से ज्यादा यह फिल्म भाई है. दोनों ने ही अपनी इंस्टा स्टोरी पर फिल्म की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं.

Virat kohli and Anushka Sharma Dhurandhar 2
अनुष्का ने पति विराट संग देखी 'धुरंधर 2' (Anushka Sharma IG Story Post)

अनुष्का शर्मा ने की धुरंधर 2 की तारीफ

अनुष्का शर्मा ने बीती 6 अप्रैल की रात को अपनी इंस्टा स्टोरी पर फिल्म धुरंधर 2 की तारीफ में लिखा है, आदित्य धर आपने क्या फिल्म बनाई है. इस फिल्म ने 4 घंटे तक खुद से चिपकाकर रखा. यह फिल्म जोड़े रखती है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. फिल्म में एक भी सीन आपको बोरियत महसूस नहीं कराता. आप वाकई में जबरदस्त फिल्ममेकर हैं. रणवीर सिंह तुमने अपने करियर का अब तक का सबसे शानदार रोल प्ले किया है. आर माधवन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी सर फिल्म के अंदर एक से एक एक्टर हैं. आपके लिए बिना इस फिल्म का कल्पना भी नहीं की जा सकती. इस शानदार फिल्म के पीछे मेहनत करने वाले हर एक का शुक्रिया.'.

Virat kohli and Anushka Sharma Dhurandhar 2
अनुष्का ने पति विराट संग देखी 'धुरंधर 2' (Virat Kohli IG Story Post)

विराट कोहली ने किया धुरंधर 2 का रिव्यू

वहीं, दुनिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल 2026 के बीच टाइम निकालकर स्टार वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म देखी. विराट ने धुरंधर 2 की तारीफ में लिखा है, मैं यह फिल्म आज देख ली है. मैं पूरी हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि मैंने इंडिया में बनी आज तक ऐसी फिल्म नहीं देखी है. यह फिल्म हर जमीनी इमोशन को बयां करती है. चार घंटे कब निकल गए पता नहीं चला. आदित्य धर आपने जो यह बनाया है इसकी तारीफ के लिए शब्द नहीं है और आप वाकई में कमाल हैं. सलाम है आपको, आप जीनियस हैं. सभी स्टार्स ने शानदार काम किया, लेकिन रणवीर सिंह आपका काम अलग लेवल का दिखा. आपकी परफॉर्मेंस ब्रिलियंट से भी परे है. वाकई में वाओ.

Virat kohli and Anushka Sharma Dhurandhar 2
अनुष्का ने पति विराट संग देखी 'धुरंधर 2' (Aditya Dhar IG Story Post)
Virat kohli and Anushka Sharma Dhurandhar 2
अनुष्का ने पति विराट संग देखी 'धुरंधर 2' (Aditya Dhar IG Story Post)

डायरेक्टर ने किया कपल का शुक्रिया अदा

आदित्य धर ने विरुष्का की तारीफ बटोरने के बाद अपने पोस्ट में उनका शुक्रिया अदा भी किया है. आदित्य ने विराट का पोस्ट रिशेयर कर लिखा है, वाओ, विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो रहा है. विराट, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है. मैं आपका अंडर 19 वर्ल्डकप से फैन हूं. आपने हमारे देश को सम्मान दिलाया और कई जनरेशन को प्रेरित किया. हम सभी आपका शुक्रिया अदा करते हैं. जय हिंद'. वहीं, अनुष्का शर्मा के पोस्ट पर आदित्य धर ने लिखा है, आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों से तारीफ मिलना वाकई में बहुत सुखद अनुभव है. थैंक्यू अनुष्का, आपकी तारीफ हमें और आगे जाने के लिए प्रेरित कर रही है. ईमानदारी से अपनी कहानी कहने की हिम्मत दे रही है.'.

बता दें, धुरंधर बीती 19 मार्च को रिलीज हुई थी और भारत में 1000 करोड़ रुपये कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है. वर्ल्डवाइड धुरंधर 2 ने 1600 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी भी जलवा दिखा रही है.

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