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अनुष्का ने पति विराट संग देखी 'धुरंधर 2', फिल्म को बताया फंटेस्टिक, कोहली भी बोले- वाओ, दिल जीत लेगा डायरेक्टर का जवाब

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने देखी धुरंधर 2 ( ANI/POSTER )

हैदराबाद: बीते 19 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही रणवीर सिंह की एक्शन स्पाई थ्रिलर धुरंधर 2 को अब स्टार कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने साथ में मिलकर बैठकर देख लिया है. दोनों ने ही एक साथ सोशल मिडिया पर आकर एक ही टाइमिंग में फिल्म का रिव्यू शेयर किया है. धुरंधर 2 के विराट और अनुष्का को दोनों को ही पसंद आई. कपल ने ना सिर्फ फिल्म बल्कि रणवीर सिंह के अभिनय की भी जमकर तारीफ की है. अनुष्का ने फिल्म बैंड बाजा बारात के को-स्टार रणवीर सिंह की इस फिल्म को धमाकेदार बताया है. यह मानकर चलिए कि विराट और अनुष्का को उनकी उम्मीद से ज्यादा यह फिल्म भाई है. दोनों ने ही अपनी इंस्टा स्टोरी पर फिल्म की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं. अनुष्का ने पति विराट संग देखी 'धुरंधर 2' (Anushka Sharma IG Story Post) अनुष्का शर्मा ने की धुरंधर 2 की तारीफ अनुष्का शर्मा ने बीती 6 अप्रैल की रात को अपनी इंस्टा स्टोरी पर फिल्म धुरंधर 2 की तारीफ में लिखा है, आदित्य धर आपने क्या फिल्म बनाई है. इस फिल्म ने 4 घंटे तक खुद से चिपकाकर रखा. यह फिल्म जोड़े रखती है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. फिल्म में एक भी सीन आपको बोरियत महसूस नहीं कराता. आप वाकई में जबरदस्त फिल्ममेकर हैं. रणवीर सिंह तुमने अपने करियर का अब तक का सबसे शानदार रोल प्ले किया है. आर माधवन, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी सर फिल्म के अंदर एक से एक एक्टर हैं. आपके लिए बिना इस फिल्म का कल्पना भी नहीं की जा सकती. इस शानदार फिल्म के पीछे मेहनत करने वाले हर एक का शुक्रिया.'.