धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर पहुंचे नैना देवी मंदिर, कन्या पूजन कर लिया मां का आशीर्वाद

बिलासपुर: डायरेक्टर आदित्य धर की 'धुरंधर' फिल्म 5 दिसंबर को शानदार ओपनिंग के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बॉक्स-ऑफिस पर ये फिल्म धूम मचा रही है. आदित्य धर के निर्देशन में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म में की जमकर तारीफ हो रही है. आदित्य धर ने अपनी इस फिल्म से एक बार फिर अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है.

निर्देशक आदित्य धर इन दिनों अपनी नई फिल्म 'धुरंधर' की सफलता का जश्न मना रहे हैं. फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद फिल्मी डायरेक्टर आदित्य धर और उनकी धर्मपत्नी अभिनेत्री यामी गौतम परिवार सहित हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर पहुंचे. उन्होंने माता जी के दरबार में विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर कंजक पूजन किया वहीं पर माताजी से प्रार्थना भी की. डायरेक्टर आदित्य धर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 'माता जी के दरबार में आकर बहुत ही आत्म शांति महसूस होती है और माता रानी हर मनोकामना पूर्ण करती है. बार-बार मां श्री नयना देवी के दरबार में आने को दिल करता है. आज भी माता जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए और माता जी का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे.' नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों की चोटी पर स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जो देवी सती के नेत्र गिरने के स्थान के रूप में जाना जाता है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है. यहां देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं.