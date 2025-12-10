ETV Bharat / entertainment

धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर पहुंचे नैना देवी मंदिर, कन्या पूजन कर लिया मां का आशीर्वाद

धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने नैना देवी मंदिर में माता के दर्शन किए. उनके साथ उनकी पत्नी यामी गौतम भी नजर आई.

नैना देवी मंदिर पहुंचे आदित्य धर
नैना देवी मंदिर पहुंचे आदित्य धर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 7:31 PM IST

बिलासपुर: डायरेक्टर आदित्य धर की 'धुरंधर' फिल्म 5 दिसंबर को शानदार ओपनिंग के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बॉक्स-ऑफिस पर ये फिल्म धूम मचा रही है. आदित्य धर के निर्देशन में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म में की जमकर तारीफ हो रही है. आदित्य धर ने अपनी इस फिल्म से एक बार फिर अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है.

निर्देशक आदित्य धर इन दिनों अपनी नई फिल्म 'धुरंधर' की सफलता का जश्न मना रहे हैं. फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद फिल्मी डायरेक्टर आदित्य धर और उनकी धर्मपत्नी अभिनेत्री यामी गौतम परिवार सहित हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर पहुंचे. उन्होंने माता जी के दरबार में विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर कंजक पूजन किया वहीं पर माताजी से प्रार्थना भी की. डायरेक्टर आदित्य धर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 'माता जी के दरबार में आकर बहुत ही आत्म शांति महसूस होती है और माता रानी हर मनोकामना पूर्ण करती है. बार-बार मां श्री नयना देवी के दरबार में आने को दिल करता है. आज भी माता जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए और माता जी का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे.' नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों की चोटी पर स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जो देवी सती के नेत्र गिरने के स्थान के रूप में जाना जाता है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है. यहां देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं.

बता दें कि आदित्य धर ने हिमाचल के बिलासपुर से संबंध रखने वाली अभिनेत्री यामी गौतम से शादी की है. वो कई बार परिवार के साथ नैना देवी मंदिर में दर्शनों के लिए आते रहे हैं. आदित्य धर एक निर्देशक हैं. फिल्म निर्देशक बनने से पहले आदित्य धर एक स्क्रीन राइटर थे. इसके बाद उन्होंने निर्देशन में हाथ आजमाया. उनकी पहली फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक थी. ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित थी और ये काफी हिट भी साबित हुई थी. अब उनकी धुरंधर फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. वहीं, बताया जा रहा है कि उनकी धुरंधर पार्ट-2 मार्च 2026 में सिनेमा घरों में रिलीज हो सकती है.

