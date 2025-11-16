ETV Bharat / entertainment

Please Be Careful: फर्जी शूट के नाम पर ठगी, अदिति राव हैदरी ने लोगों को चेताया, बयान जारी कर बोलीं- ये मैं नहीं हूं...

अदिति राव हैदरी ( IANS )

मुंबई: भारतीय सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने आज, 16 नवंबर को अपने फैंस के लिए बयान जारी किया है. इस बयान को देख सभी के होश उड़ गए हैं. उन्होंने अपने बयान में जालसाजी के बारे में बात करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. रविवार को अदिति राव हैदरी ने एक बयान जारी कर खुलासा किया है कि कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर उनकी पहचान का इस्तेमाल कर रहा है और उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके फोटोग्राफरों से फर्जी फोटोशूट के अनुरोध कर रहा है. अदिति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन जालसाजों के बारे में विस्तृत से बताया. उन्होंने अपने चाहने वालों को बताया, 'सभी को हेलो, मैं एक बात बताना चाहता था जो आज कुछ लोगों ने मेरे ध्यान में लाई. कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर मेरा रूप धारण करके मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है और फोटोग्राफरों को 'फोटोशूट' के बारे में मैसेज कर रहा है.'