इस वैलेंटाइन रोमांस के साथ डर का माहौल बनाएगी आदर्श गौरव और शनाया कपूर की 'तू या मैं', देखें खौफनाक टीजर

टीजर की शुरुआत दो कंटेंट क्रिएटर्स से होती है, जो अलग-अलग सोच, बैकग्राउंड और पर्सनैलिटी से आते हैं. एक को नए अनुभव और एडवेंचर की तलाश है, तो दूसरा क्लाउट और कंटेंट के पीछे भागता दिखता है. दोनों का साथ आना शुरुआत में एक मज़ेदार कोलैबोरेशन लगता है, लेकिन हालात उस वक्त पलट जाते हैं जब उनका सामना एक खतरनाक मगरमच्छ से होता है.

करीब एक साल पहले सामने आए टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो ने ही फिल्म को लेकर अच्छी-खासी चर्चा पैदा कर दी थी. अब रिलीज हुए टीजर ने उस एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है.

हैदराबाद: वैलेंटाइन वीक को आमतौर पर रोमांटिक फिल्मों का सीजन माना जाता है, लेकिन साल 2026 में यह ट्रेंड बदलने जा रहा है. निर्देशक बेजय नांबियार की अपकमिंग सर्वाइवल थ्रिलर ‘तू या मैं’ का टीजर रिलीज हो चुका है, जो यह साफ संकेत देता है कि इस बार प्यार के साथ डर भी बराबर का हिस्सा होगा. फिल्म में आदर्श गौरव और शनाया कपूर पहली बार एक साथ नजर आएंगे और उनका यह फ्रेश पेयर दर्शकों के लिए एक बिल्कुल अलग अनुभव लेकर आ रहा है.

टीजर में दिखाया गया सर्वाइवल एलिमेंट कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है. जंगल, पानी और अनजान खतरे के बीच फंसे ये दोनों किरदार सिर्फ जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक-दूसरे पर भरोसा करने की जंग भी लड़ते नजर आते हैं. यही वह मोड़ है, जहां रोमांस, डर और थ्रिल एक साथ टकराते हैं. दर्शक आखिरी पल तक यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या यह जोड़ी इस जानलेवा स्थिति से बच पाएगी या नहीं.

‘तू या मैं’ की सबसे बड़ी खासियत इसका न्यू-एज ट्रीटमेंट है. फिल्म आज के डिजिटल युग के युवाओं से सीधे जुड़ती है, जहां कंटेंट, फेम और सोशल मीडिया लाइफ का अहम हिस्सा बन चुके हैं. बेजय नांबियार की पहचान हमेशा से ही डार्क, इंटेंस और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा रही है, और इस फिल्म में भी वही स्टाइल झलकता है.

फिल्म का निर्माण आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने कलर यैलो बैनर तले किया है, जबकि विनोद भानुशाली और कमलेश भानुशाली की भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड भी इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है. दमदार स्टारकास्ट, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट और अलग जॉनर के साथ ‘तू या मैं’ को वैलेंटाइन वीक की सबसे हटकर रिलीज़ माना जा रहा है.

आदर्श गौरव और शनाया कपूर स्टारर यह फिल्म 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अगर आप इस वैलेंटाइन सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि थ्रिल और डर का भी अनुभव करना चाहते हैं, तो ‘तू या मैं’ आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.