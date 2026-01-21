ETV Bharat / entertainment

बॉलीवुड छोड़ दुबई जा बसी ये एक्ट्रेस, बनीं रियल एस्टेट एजेंट, पहचानना हुआ मुश्किल, सलमान-आमिर संग कर चुकी काम

इस एक्ट्रेस को दस साल पहले बॉलीवुड में आखिरी बार देखा गया था. इसके बाद से यह एक्ट्रेस बॉलीवुड से गायब है.

Rimi Sen
रिमी सेन (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 21, 2026 at 10:50 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: फिल्मी दुनिया में वैसे भी एक्ट्रेस का करियर छोटा माना जाता है. बहुत कम एक्ट्रेस होती हैं, जो लंबे समय तक बॉलीवुड में टिकी रहती हैं. फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली एक्ट्रेस फ्लॉप होने के बाद दूसरी लाइन पकड़ लेती हैं या फिर शादी कर घर बसा लेती हैं. अब बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जो अब दुबई में रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम कर रही है. इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में एक से एक हिट फिल्म दी है. इसने सलमान खान, आमिर खान और अजय देवगन संग भी काम किया है. आज यह एक्ट्रेस भारत नहीं दुबई में है और वहां बतौर रियल एस्टेट एंजेट काम करती हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने इसका खुलासा किया है. वहीं, इस एक्ट्रेस को अब पहचानना तक मुश्किल हो रहा है और उन पर लोग प्लास्टिक सर्जरी कराने के आरोप भी लगा रहे हैं.

कौन हैं ये एक्ट्रेस?

हंगामा, धूम, गोलमाल, फिर हेरा फेरी और क्योंकि जैसी फिल्मों में काम कर चुकी इस एक्ट्रेस का नाम रिमी सेन हैं, जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी. आज एक्ट्रेस को देखने के बाद उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है. रिमी ने बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स संग काम किया है. यहां तक कि वह बड़े-बड़े विज्ञापन भी कर चुकी हैं, लेकिन समय के साथ-साथ एक्ट्रेस को काम मिलना पूरी तरह से बंद होने गया और वह पिछली बार साल 2011 में आखिरी किसी फिल्म में दिखी थीं.



रियल एस्टेट में क्यों आई ये एक्ट्रेस ?

रिमी ने अपने हालिया इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है. एक रियल एस्टेट कंपनी को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया है, 'दुबई दुनिया का दिल खोलकर स्वागत करता है. यही कारण है कि यहां की 95 फीसदी आबादी बाहर की है. यहां सभी धर्मों को सम्मान मिलता है. हर धर्म के लोगों का ख्याल रखा जाता है. दुबई का सबसे बड़ा मकसद लोगों के लाइफस्टाइल और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना है'. एक्ट्रेस ने भारत के हालात पर कहा, 'हमारे यहां का सिस्टम खराब हो चुका है. सरकार रातों-रात नीतियां बदल लेती है. भारत में लोगों के लिए रहना मुश्किल हो रहा है. लोग वहां टैक्स के बोझ तले दब गया है. टैक्स देने के बाद भी कोई फैसिलिटी नहीं है. भारत में बिजनेस करना मुश्किल है. दुबई में ऐसा नहीं है. यहां सब अच्छे सिस्टम और अनुशासन के तहत काम होता है'.

प्लास्टिक सर्जरी के आरोपों पर क्या बोलीं?

रिमी सेन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाएंगे, तो उन्हें देखने के बाद आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे. इसलिए लोग उन पर प्लास्टिक सर्जरी कराने का आरोप लगा रहे हैं. इस पर एक्ट्रेस कहती हैं, 'अगर लोगों को लगता है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और वो इसे सही मान रहे हैं, तो मेरे लिए अच्छा है. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कराया है. मैंने सिर्फ पीआरपी, बोटॉक्स और फिलर्स ट्रीटमेंट लिया है'.

