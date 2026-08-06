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शाहरुख-अजय संग किया काम, कर्ज उतारने के लिए करनी पड़ी C-ग्रेड फिल्में, 'गोलमाल' एक्ट्रेस का शॉकिंग खुलासा

एक्ट्रेस ने कहा, "तो मैंने ऐसा किया, और क्या मैंने अपनी आत्मा बेच दी? बिल्कुल, मैंने अपनी आत्मा बेच दी. क्या मुझे इस पर अच्छा लगा? मुझे तब अच्छा नहीं लगा था. मुझे अब भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह मेरी बेबसी थी'.

सुष्मिता मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में आर्थिक कठिनाइयों के कारण "महिलाओं के प्रति अपमानजनक फिल्मों" में काम करने के अपने फैसले पर खेद व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "किसी ने मुझसे पूछा, 'मैडम, आपने घटिया फिल्मों में काम क्यों किया?' मैं चौंक गई क्योंकि अपने जीवन में पीछे मुड़कर यह सोचना बहुत परेशान करने वाला है कि मैंने ऐसी लिंगभेदी, घटिया फिल्मों में, महिलाओं का अपमान करने वाली फिल्मों में क्यों काम किया, लेकिन मैंने अच्छी फिल्मों में काम किया, अश्लील फिल्मों में नहीं, भगवान कसम, बस घटिया फिल्में, गलत चुनाव'.

हैदराबाद: अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी ने 1 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने के लिए "सी-ग्रेड फिल्मों" में अभिनय करने की बात याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन के एक कठिन दौर में "अपनी आत्मा बेच दी" थी. एक वीडियो में उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन कंपनी के दिवालिया हो जाने के बाद वह काम पर लौटीं और उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिन पर उन्हें गर्व नहीं है.

61 साल की एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे 2002 में उनका कारोबार तबाह हो गया था, जब उन्होंने और उनके पति ने ट्रैक सिनेमा और अनिल चौधरी प्रोडक्शन जैसे अन्य ब्रांडों के साथ मिलकर "1 करोड़ रुपये के कर्ज" का भुगतान न कर पाने के कारण अपना मीडिया व्यवसाय, प्रयास प्रोडक्शन गवां दिया था. अचानक हुई इस तंगी का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि वे इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि "टेक्नोलॉजी का एक नया युग आ चुका था, एंजेल निवेश और वेंचर कैपिटल, जिससे वे तालमेल बिठाने में असमर्थ रहे और आखिर में दिवालिया हो गए.

सुष्मिता मुखर्जी की लाइफ पर इसका बुरा असर पड़ा. उन्होंने बताया कि कैसे वसूली एजेंट उनके दरवाजे पर आकर उन्हें गालियां देते थे, जबकि उनके बच्चे उस समय बहुत छोटे थे. भारी कर्ज चुकाने के लिए उन्हें काम पर वापस लौटना पड़ा. उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें ये विकल्प चुनने ही पड़े क्योंकि उन्होंने और उनके पति ने 1 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने के लिए तीन से चार साल तक अथक परिश्रम किया.

अभिनेत्री ने बताया कि उनके फैसलों के पीछे उनकी बेटी की विदेश में शिक्षा का खर्च उठाने की इच्छा भी एक वजह थी. उन्होंने स्वीकार किया कि "मेरे अंदर की बंगाली मां जाग उठी" जब उन्होंने अपने पति के राष्ट्रवादी विचार के बावजूद, जो मानते थे कि भारतीय संस्थान पर्याप्त हैं, अपनी बेटी को विदेश भेजने पर जोर दिया. उनकी बेटी ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अपनी "बहुत महंगी" पढ़ाई पूरी की, जिसके चलते सुष्मिता मुखर्जी को खर्चों को पूरा करने के लिए लगातार काम करना पड़ा.

अपने करियर के विकल्पों पर विचार करते हुए, सुष्मिता मुखर्जी ने इस विडंबना का जिक्र किया कि जिस काम को वह अच्छा मानती थीं, "दुर्भाग्यवश, उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ", जिसके परिणामस्वरूप उनके पास ऐसे प्रोजेक्ट रह गए जिन पर उन्हें "गर्व नहीं" था. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर किसी को काम करने का अपना मापदंड स्वयं तय करना चाहिए - चाहे वह "रचनात्मक संतुष्टि" से प्रेरित हो, "बेबसी" से, या केवल "बच्चों को पढ़ाने" और जीवनयापन करने की आवश्यकता से.

अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हुए, अभिनेत्री ने साझा किया कि उन्होंने एक मध्यमवर्गीय जीवन जिया है और एक शिक्षिका के रूप में महीने-दर-महीने काम करती थीं, जिससे पैसे के बारे में उनकी समझ बनी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धन कमाने के पीछे के कारण को लेकर हर किसी को स्पष्ट होना चाहिए. अपने खुद के फैसलों के बारे में बताते हुए, उन्होंने स्वीकार किया कि भले ही उन्हें अपने द्वारा चुने गए प्रोजेक्ट्स पर गर्व न हो, लेकिन उस समय उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे सही थे.

शाहरुख खान की 'किंग अंकल', अजय देवगन की 'गोलमाल रिटर्न्स', संजय दत्त की 'खलनायक' और प्रियंका चोपड़ा की ' दोस्ताना' जैसी फिल्मों के लिए जानी जाने वाली सुष्मिता मुखर्जी ने बताया कि यह दौर आर्थिक दबाव, घर में छोटे बच्चों और विदेश में बेटी की पढ़ाई के खर्च से प्रभावित था. उन्होंने आगे कहा कि अब वह ऐसा कोई काम नहीं करतीं जो उनकी आत्मा को सुकून न दे.

वर्कफ्रंट की बात करें तो, सुष्मिता मुखर्जी को पिछली बार नेटफ्लिक्स क्राइम सीरीज, डब्बा कार्टेल (2025) में देखा गया था, जिसमें अभिनेता शबाना आजमी, ज्योतिका, शालिनी पांडे, निमिषा सजयन, साईं तम्हंकर और अंजलि आनंद प्रमुख भूमिकाओं में थे.