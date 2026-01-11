Nupur Sanon Stebin Ben Wedding : एक दूजे के हुए नूपुर और स्टेबिन, मौनी रॉय-दिशा पटानी भी हुईं शादी में शामिल
Udaipur Royal Wedding- क्रिश्चियन वेडिंग के बाद आयोजित म्यूजिकल नाइट इस शादी समारोह का खास आकर्षण रही.
Published : January 11, 2026 at 3:23 PM IST
उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर देश की सेलिब्रिटी वेडिंग का गवाह बना. बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन ने शनिवार को उदयसागर झील के बीच स्थित लग्जरी होटल रेफल्स में क्रिश्चियन रीति-रिवाज से विवाह किया. झील के पानी से घिरे होटल परिसर में रॉयल और इंटरनेशनल स्टाइल का अनोखा संगम देखने को मिला.
शादी के दौरान नूपुर सेनन क्लासिक सफेद गाउन में नजर आईं. वहीं, स्टेबिन बेन ने व्हाइट सूट पहनकर समारोह को एलिगेंट टच दिया. इस खास मौके पर कृति सेनन स्काई ब्लू गाउन में नजर आईं. शादी के बाद चले जश्न में परिवार और करीबी दोस्तों ने जमकर खुशियां मनाईं. क्रिश्चियन वेडिंग के बाद आयोजित म्यूजिकल नाइट इस समारोह का खास आकर्षण रही. प्रसिद्ध सिंगर बी प्राक ने अपने भावनात्मक गीतों से माहौल को यादगार बना दिया, जबकि कव्वाली गायक सागर भाटिया की प्रस्तुति ने मेहमानों को झूमने पर मजबूर कर दिया. संगीत, रोशनी और झील के शांत वातावरण खूबसूरत बना दिया.
इस हाई-प्रोफाइल शादी के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी और मौनी रॉय भी उदयपुर पहुंचीं. दोनों ने शादी के पलों को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे यह आयोजन और ज्यादा चर्चा में आ गया. वहीं, शादी में शामिल हुए एंकर ऑलमोस्ट आयुष को फ्लाइट कैंसिल होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी.
लेकसिटी में नूपुर-स्टेबिन की रॉयल वेडिंग में शुक्रवार रात मेहंदी सेरेमनी में कृति सेनन जमकर थिरकी. उन्होंने भोजपुरी सहित कई बॉलीवुड तरानों पर अपनी बहन व मेहमानों के साथ डांस किया. शादी के गोपनीय आयोजनों के तहत शनिवार शाम को होटल राफेल्स में ईसाई रीति रिवाज से शादी हुई. रात को संगीत सेरेमनी में सूफी कव्वाली गायक सागर भाटिया ने प्रस्तुति दी.