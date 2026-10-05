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भूमि पेडनेकर ने पुष्कर ट्रिप से Food Vlogging का वीडियो किया साझा, पुष्कर के मालपुए खाकर कहा- ये नहीं खाया तो...

पुष्कर में भूमि पेडनेकर ( Source: IG : bhumisatishpednekkar )

अजमेर : फिल्म अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने जून माह में पुष्कर की आध्यात्मिक यात्रा की थी. हाल ही में उन्होंने पुष्कर यात्रा की यादों को सोशल मीडिया पर साझा किया है. उन्होंने पुष्कर के प्रसिद्ध मालपुए का जायका लेते हुए उसकी तारीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है. इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है. भूमि ने पुष्कर में कई फूड ब्लॉग बनाए हैं. इनमें से यह एक है.