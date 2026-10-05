भूमि पेडनेकर ने पुष्कर ट्रिप से Food Vlogging का वीडियो किया साझा, पुष्कर के मालपुए खाकर कहा- ये नहीं खाया तो...
फिल्म अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुष्कर के जायके की तारीफ की है.
Published : October 5, 2026 at 5:25 PM IST
अजमेर : फिल्म अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने जून माह में पुष्कर की आध्यात्मिक यात्रा की थी. हाल ही में उन्होंने पुष्कर यात्रा की यादों को सोशल मीडिया पर साझा किया है. उन्होंने पुष्कर के प्रसिद्ध मालपुए का जायका लेते हुए उसकी तारीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है. इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है. भूमि ने पुष्कर में कई फूड ब्लॉग बनाए हैं. इनमें से यह एक है.
जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए : फिल्म अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने पुष्कर में शानदार अनुभव लिया. जून माह की गर्मी में भूमि ने बाइक के पीछे बैठ पुष्कर की सड़कों पर घूमती दिखीं. खास बात यह है कि उन्हें किसी ने पहचाना भी नहीं. इस दौरान उन्होंने आम तीर्थ यात्रियों की तरह जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए और पुष्कर के पवित्र सरोवर के घाट पर बैठकर आध्यात्म वातावरण को महसूस किया.
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मालपुआ का स्वाद भी चखा : यहां कई मंदिरों के दर्शन के साथ उन्होंने एनिमल केयर सोसायटी के कामकाज को देखा और सराहा. उन्होंने पुष्कर के खास जायके का भी आनंद लिया. पुष्कर की आध्यात्मिक यात्रा के बीच भूमि ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए फूड ब्लॉग भी शूट किए है. इसमें उन्होंने पुष्कर के बाजारों और गलियों को घूमते हुए शूट किया, स्थानीय लोगों से संवाद किया. साथ ही पुष्कर के प्रसिद्ध राबड़ी के मालपुआ का स्वाद भी चखा.
वीडियो में उन्होंने मालपुए के स्वाद की तारीफ की. साथ ही पुष्कर आने वाले पर्यटकों को मालपुए का स्वाद लेने के लिए कहा. पुष्कर में सिंधी घाट के पास इजरायली व्यंजन लाफा के चटपटे स्वाद का भी आनंद लिया. इसके बाद पुष्कर की प्रसिद्ध खस्ता कचौड़ी भी उन्होंने चटनी के साथ खाई. पुष्कर के प्रसिद्ध काले जामुन भी उन्होंने चखे और कहा कि उनकी मां को भी जामुन बेहद पसंद हैं. पुष्कर की यह यात्रा उनके लिए यादगार बन गई. उनके फूड ब्लॉग के वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है.