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'गुठली' से निर्देशन में उतरीं एक्ट्रेस अनुरिता झा, बोलीं- 'बिहार की कहानियां गुंडाराज और हिंसा तक सीमित नहीं'

अभिनेत्री अनुरिता झा ने अपनी पुरस्कार विजेता पहली शॉर्ट फिल्म 'गुठली' से निर्देशन में कदम रखा, जो बिहार की सकारात्मक कहानी दिखाएगी. कृष्णनंदन की रिपोर्ट

ANURITA JHA
एक्ट्रेस अनुरिता झा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2026 at 11:00 AM IST

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पटना: अभिनय की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली बिहार की अभिनेत्री अनुरिता झा अब कैमरे के सामने से निकलकर उसके पीछे की दुनिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं. अभिनय के बाद उन्होंने निर्देशन की कमान संभाली और अपनी पहली शॉर्ट फिल्म 'गुठली' के जरिए यह बताने की कोशिश की कि एक छोटी और बेहद सामान्य-सी लगने वाली घरेलू कहानी भी दर्शकों के दिल तक पहुंच सकती है.

अनुरिता झा को बेस्ट वुमन फिल्ममेकर अवॉर्ड

फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन में बेस्ट वुमन फिल्ममेकर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. इन दिनों अनुरिता झा पटना में आयोजित इंडियन सिने कम्यून फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने पहुंची हैं. यहां फिल्म की स्क्रीनिंग के साथ उन्होंने क्वेश्चन-आंसर सेशन में दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और बाद में ईटीवी भारत से खास बातचीत में अभिनय से निर्देशन तक के अपने सफर, बिहार की कहानियों और आने वाले प्रोजेक्ट्स पर खुलकर बात की.

अभिनेत्री अनुरिता झा (ETV Bharat)

बॉलीवुड की कई फिल्में में किया अभिनय

बिहार के कटिहार से ताल्लुक रखने वाली अनुरिता झा ने अभिनय की शुरुआत अनुराग कश्यप की चर्चित फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से की थी. फिल्म के दोनों हिस्सों में उन्होंने शमा परवीन का किरदार निभाया. इसके बाद 'जुगनी', 'बाराात कंपनी', 'रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट', 'थाई मसाज' जैसी फिल्मों और 'आश्रम', 'परिवार' और 'असुर 2' जैसे वेब प्रोजेक्ट्स में भी काम किया.

'बिहार की कहानी सिर्फ हिंसा और राजनीति नहीं'

अनुरिता झा ने बिहार को फिल्मों में दिखाए जाने के तरीके पर भी अपनी बात रखी. उनका कहना है कि बॉलीवुड में बिहार की पृष्ठभूमि वाली कई कहानियों में हिंसा, रंगदारी और राजनीति को ज्यादा जगह मिलती है. इससे प्रदेश की एक सीमित और नकारात्मक छवि बनती है. जबकि बिहार की वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा बड़ी है.

"बिहार की कहानी सिर्फ हिंसा और राजनीति सीमित नहीं है. यहां गांव हैं, परिवार हैं, रिश्ते हैं, त्योहार हैं, लोक परंपराएं हैं, इतिहास है और सबसे महत्वपूर्ण यहां के लोगों की अपनी मानवीय कहानियां हैं. 'गुठली' इसी सोच का एक छोटा उदाहरण है, जहां बिहार के गांव के एक बच्चे की प्यारी-सी कहानी को केंद्र में रखा गया है. अगर बिहार की अपनी कहानियों को अच्छी तरह लिखा जाए और ईमानदारी से प्रस्तुत किया जाए तो दर्शक उन्हें भी जरूर स्वीकार करेंगे."-अनुरिता झा, निर्देशक

बॉलीवुड की नजर में बिहार का दायरा बढ़ाने की जरूरत

अनुरिता का मानना है कि बिहार में कहानी कहने के लिए विषयों की कोई कमी नहीं है. यहां के पर्व-त्योहार, लोक परंपराएं, ग्रामीण जीवन, इतिहास और आम लोगों के अनुभव अपने आप में फिल्मों के लिए मजबूत आधार बन सकते हैं. उन्होंने कहा कि कई बार जिस तरह की फिल्में बनती हैं, उनमें अश्लीलता या हिंसा को इसलिए जगह मिलती है क्योंकि दर्शक उसे देखते हैं और बाजार उसी दिशा में आगे बढ़ता है.

ANURITA JHA
शॉर्ट फिल्म से निर्देशन में कदम (ETV Bharat)

अभिनय से निर्देशन तक का सफर

मॉडलिंग से अभिनय तक पहुंचने वाली अनुरिता ने अब लेखन, निर्देशन और कहानी विकसित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है. पटना से शुरुआती शिक्षा के बाद 2005 से उन्होंने मॉडलिंग शुरू की थी और उसके बाद अभिनेत्री और अब एक फिल्म निर्देशक के तौर पर पहचान बनाई हैं.

डेढ़ साल तक चलती रही 'गुठली' की कहानी

अनुरिता झा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि निर्देशन को लेकर उनके मन में विचार कई वर्षों से था, लेकिन उसे आकार देने का मौका धीरे-धीरे मिला. 'गुठली' की कहानी पर करीब डेढ़ साल तक काम चला. जब भी उन्हें समय मिलता, वह कहानी को आगे बढ़ाती थीं. उनके लिए लेखन और निर्देशन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि रचनात्मक यात्रा का अगला पड़ाव है.

लेखन और निर्देशन पर नजर

अनुरिता के मुताबिक अभिनय, लेखन और निर्देशन एक ही पेड़ की अलग-अलग शाखाओं की तरह हैं. तीनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और कलाकार की क्रिएटिविटी को अलग-अलग तरीके से सामने लाते हैं. फिलहाल उनका ध्यान लेखन और निर्देशन पर भी है और वह इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं.

भाई-बहन की नोकझोंक बनी फिल्म की कहानी

'गुठली' की खासियत यह है कि इसकी कहानी किसी बड़े सामाजिक संघर्ष या भारी-भरकम घटना से नहीं, बल्कि बचपन की बेहद सामान्य दुनिया से निकलती है. अनुरिता ने बताया कि फिल्म भाई-बहन के बीच होने वाली लड़ाई और नोकझोंक के इर्द-गिर्द बुनी गई है. घर में जब पहला बच्चा होता है और उसके बाद दूसरा बच्चा आता है तो बड़े बच्चे के मन में एक तरह की जलन और असुरक्षा पैदा होती है. फिर दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों पर होने वाली लड़ाई, शिकायत और मनुहार कहानी को आगे बढ़ाती है. अनुरिता ने इस रिश्ते की मासूमियत को फिल्म में सहजता के साथ रखने की कोशिश की है.

'हमारे बच्चे भी ऐसे ही लड़ते हैं'-विदेशी दर्शक

अनुरिता के लिए 'गुठली' की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह रही कि कहानी बिहार के गांव की पृष्ठभूमि में होने के बावजूद अलग-अलग देशों के दर्शकों से जुड़ गई. उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कई विदेशी दर्शकों ने फिल्म देखने के बाद उनसे कहा कि उनके बच्चे भी आपस में इसी तरह लड़ते-झगड़ते हैं. बोस्टन और मेक्सिको में पैरेंट्स की तरफ से फिल्म को मिली प्रतिक्रिया ने उन्हें खास तौर पर प्रभावित किया.

SHORT FILM GUTHLI
पुरस्कार विजेता पहली शॉर्ट फिल्म गुठली (ETV Bharat)

प्रतिक्रियाओं ने बदली धारणा

उनके मुताबिक जब कोई दर्शक फिल्म से जुड़ा अपना निजी अनुभव साझा करता है तो उससे ज्यादा संतोष किसी फिल्ममेकर के लिए शायद ही कुछ हो सकता है. उन्हें पहले आशंका थी कि गांव और बिहार की पृष्ठभूमि वाली कहानी दूसरे देशों के दर्शकों को कितनी समझ आएगी, लेकिन प्रतिक्रियाओं ने उनकी इस धारणा को बदल दिया.

'गुठली' में बच्चों की मासूमियत बचाने की कोशिश

अनुरिता ने कहा कि फिल्म बनाते समय उनकी सबसे बड़ी कोशिश बच्चों की मासूमियत को बरकरार रखना था. कहानी को जरूरत से ज्यादा नाटकीय बनाने के बजाय उन्होंने उसे उसी सहजता में पेश किया, जिसमें भाई-बहन का रिश्ता दिखाई देता है. यही वजह है कि अलग-अलग जगहों के दर्शकों ने इसमें अपने घर और अपने बच्चों की झलक देखी. उनके लिए यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहानी जितनी स्थानीय थी, उसकी भावना उतनी ही ग्लोबल निकली.

'बिहार की कहानी सिर्फ हिंसा और राजनीति नहीं'

बिहार में फिल्मों के निर्माण को लेकर बढ़ते सरकारी प्रोत्साहन पर अनुरिता ने कहा कि इससे निश्चित तौर पर लोगों में फिल्म निर्माण को लेकर रुचि बढ़ी है. पटना के फिल्म फेस्टिवल में भी उन्हें दर्शकों और फिल्म निर्माण में रुचि रखने वाले लोगों की तरफ से कई गंभीर और दिलचस्प सवाल मिले. उनका मानना है कि अगर बिहार में फिल्म निर्माण को सरकार और संस्थागत स्तर पर बढ़ावा मिलता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा बिहार की अपनी कहानियों को होगा.

अपनी कहानियों और कलाकारों को प्रोत्साहित करने की जरूरत

बिहार की संस्कृति से जुड़ी नई-नई कहानी लोगों के बीच में आएगी. उन्होंने कहा कि पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल और दक्षिण भारत के कई राज्य अपनी संस्कृति और फिल्म इंडस्ट्री को समर्थन देते हैं. बिहार भी अगर अपनी कहानियों और कलाकारों को प्रोत्साहित करेगा तो इसका फायदा इसी प्रदेश को मिलेगा.

'कंटेंट क्रिएटर' और फिल्ममेकर में फर्क जरूरी

नई पीढ़ी के फिल्मकारों को लेकर अनुरिता ने एक महत्वपूर्ण बात कही. उनका कहना है कि हर कंटेंट क्रिएटर को फिल्ममेकर कह देना सही नहीं होगा. उनके मुताबिक फिल्मों को सिर्फ कंटेंट कहना भी उचित नहीं है. अगर किसी के मन में फिल्म बनाने का विचार है तो उसे उस विचार पर काम शुरू कर देना चाहिए. फिल्ममेकिंग सीखने के लिए आज संसाधनों की कमी नहीं है. ऑनलाइन और यूट्यूब पर कई माध्यम हैं, जहां शुरुआती स्तर से फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखी जा सकती हैं.

ज्यादा सोचने से रुक जाता है काम

अनुरिता ने नए फिल्मकारों को सलाह देते हुए कहा कि किसी विचार पर बहुत ज्यादा सोचते रहना या हर कदम पर बहुत अधिक लोगों की राय लेना कई बार काम को शुरू होने से पहले ही रोक देता है. अगर मन में कोई कहानी है और लगता है कि इस पर फिल्म बननी चाहिए तो उस पर काम शुरू कर देना चाहिए. हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और फिल्ममेकिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपना अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक बनता है. पहली फिल्म में जो कमियां नजर आती हैं, उन्हें अगली फिल्म में सुधारा जा सकता है. जरूरी यह है कि व्यक्ति लगातार काम करता रहे और हर प्रोजेक्ट के साथ अपने अनुभव को आगे बढ़ाए.

SHORT FILM GUTHLI
इंडिया सिने कम्यून फिल्म फेस्टिवल (ETV Bharat)

अब बिहार में शूट होगी अगली फिल्म

अनुरिता झा अब एक और फिल्म पर काम कर रही हैं और इस प्रोजेक्ट को लेकर उनका फोकस भी बिहार पर है. उन्होंने बताया कि वह चाहती हैं कि उनकी अगली फिल्म की पूरी शूटिंग बिहार में ही हो. इसके लिए लोकेशन और दूसरी तैयारियों पर काम चल रहा है. उनकी कोशिश है कि इस फिल्म में भी बिहार के कलाकारों को मौका मिले. 'गुठली' में काम करने वाला बच्चा भी बिहार से ही है और आने वाले प्रोजेक्ट में भी स्थानीय कलाकारों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी. यह उनके लिए सिर्फ शूटिंग लोकेशन का सवाल नहीं है, बल्कि कहानी और उसके परिवेश को वास्तविकता के करीब रखने का प्रयास भी है.

हवा मिठाई' में होगी एक नई कहानी

अनुरिता ने बताया कि आने वाले समय में वह 'हवा मिठाई' नाम की फिल्म पर भी काम करने जा रही हैं. इस प्रोजेक्ट में एक नई कहानी सामने आएगी जो बिहार की ही होगी. उनका मानना है कि हर निर्देशक अपनी नजर से कहानी को देखता है. एक ही कहानी अलग-अलग फिल्मकारों को अलग तरीके से प्रभावित कर सकती है और वही उनकी फिल्म की भाषा बनती है. अनुरिता के मुताबिक किसी को हिंसा आकर्षित करती है, किसी को रिश्ते, किसी को समाज और किसी को बच्चों की दुनिया. वह खुद उन कहानियों की तरफ आकर्षित होती हैं, जिनमें उन्हें इंसान और उसके अनुभवों की कोई ऐसी परत दिखाई देती है, जिसे दर्शकों तक ईमानदारी से पहुंचाया जा सके.

अभिनय के बाद अब कहानियां कहने की जिम्मेदारी

अनुरिता झा के लिए निर्देशन की यह शुरुआत सिर्फ भूमिका बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि कहानी कहने के तरीके को विस्तार देने की यात्रा है. अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने कैमरे के सामने किरदारों को जिया है और अब निर्देशक के रूप में कहानी, कलाकार, लोकेशन और दृश्य की पूरी दुनिया को अपनी नजर से देखने की कोशिश कर रही हैं. 'गुठली' के जरिए उन्होंने एक छोटे बच्चे और उसके भाई-बहन के रिश्ते को केंद्र में रखकर यह संदेश दिया है कि बिहार की कहानी कहने के लिए हमेशा बंदूक, अपराध और राजनीति की जरूरत नहीं है.

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