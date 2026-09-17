आकृति अग्रवाल-पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, 6 महीने पहले हुई थी सगाई, पढ़ें पोस्ट में क्या बोलीं एक्ट्रेस
पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल ने 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी के मौके पर रिश्ते को ऑफिशियल किया था. 8 मार्च 2026 को सगाई हुई थी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 4:39 PM IST
हैदराबाद: सोशल मीडिया पर्सनैलिटी और एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल ने घोषणा की है कि उन्होंने और उनके मंगेतर भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने अलग होने का फैसला किया है. यह घोषणा दोनों के सगाई की सार्वजनिक घोषणा के लगभग छह महीने बाद हुई है. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस ने एक बयान साझा करते हुए अपने सेपरेशन का एलान किया.
भावुक होकर उन्होंने कहा कि यह निर्णय आपसी सहमति से लिया गया है क्योंकि दोनों को एहसास हुआ कि उनके भविष्य के लक्ष्य और परिस्थितियां अलग-अलग हैं. उन्होंने कहा कि एक-दूसरे के प्रति प्यार और स्नेह के बावजूद, वे यह स्वीकार करते हैं कि अब उनका जीवन साथ नहीं चल सकता.
उन्होंने लिखा, 'भारी मन से मैं यह बताना चाहती हूं कि मेरे मंगेतर और मैंने अपने भविष्य के लक्ष्यों और परिस्थितियों में असमानता के कारण अलग होने का फैसला किया है. हम एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक-दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन हमने यह स्वीकार कर लिया है कि हमारा जीवन एक साथ नहीं चल सकता. अपनी जिम्मेदारियों और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, हमने आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय लिया है'. उन्होंने आगे कहा, 'मैं वास्तव में हम दोनों के लिए आगे बढ़ने के साथ-साथ शुभकामनाएं, शांति और खुशी की कामना करती हूं'.
पोस्ट के अंत में आकृति ने लिखा, 'मैं सभी से विनम्र निजता का सम्मान करने और इस कठिन समय में हमारे निर्णय के पीछे के कारणों के बारे में अटकलें लगाने या अनुमान लगाने से बचने का अनुरोध करती हूं. हमारी निजता को समझने और सम्मान देने के लिए धन्यवाद'.
पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल की सगाई
पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने मार्च 2026 में अपनी सगाई की घोषणा की थी. क्रिकेटर ने अपनी सगाई समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते का ऐलान किया था.
हालांकि, इसके तुरंत बाद, जुलाई में अग्रवाल द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने के बाद उनका रिश्ता सार्वजनिक जांच के दायरे में आ गया. धोखे के बारे में उस पोस्ट ने अटकलों को जन्म दिया कि वह शॉ की ओर इशारा कर रही थीं.
बाद में, उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वह शॉ के बारे में नहीं बल्कि अपने दोस्तों के बारे में बात कर रही थीं. फिर भी, अग्रवाल के नए बयान से पुष्टि होती है कि दोनों ने आपसी सहमति से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है. हालांकि आकृति ने अलगाव के कारणों का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने सभी से उनकी निजता का सम्मान करने और उनके अलगाव के कारण पर अटकलें न लगाने का आग्रह किया.