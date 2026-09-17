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आकृति अग्रवाल-पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, 6 महीने पहले हुई थी सगाई, पढ़ें पोस्ट में क्या बोलीं एक्ट्रेस

आकृति अग्रवाल-पृथ्वी शॉ ( IANS )

हैदराबाद: सोशल मीडिया पर्सनैलिटी और एक्ट्रेस आकृति अग्रवाल ने घोषणा की है कि उन्होंने और उनके मंगेतर भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने अलग होने का फैसला किया है. यह घोषणा दोनों के सगाई की सार्वजनिक घोषणा के लगभग छह महीने बाद हुई है. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस ने एक बयान साझा करते हुए अपने सेपरेशन का एलान किया. भावुक होकर उन्होंने कहा कि यह निर्णय आपसी सहमति से लिया गया है क्योंकि दोनों को एहसास हुआ कि उनके भविष्य के लक्ष्य और परिस्थितियां अलग-अलग हैं. उन्होंने कहा कि एक-दूसरे के प्रति प्यार और स्नेह के बावजूद, वे यह स्वीकार करते हैं कि अब उनका जीवन साथ नहीं चल सकता. उन्होंने लिखा, 'भारी मन से मैं यह बताना चाहती हूं कि मेरे मंगेतर और मैंने अपने भविष्य के लक्ष्यों और परिस्थितियों में असमानता के कारण अलग होने का फैसला किया है. हम एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक-दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन हमने यह स्वीकार कर लिया है कि हमारा जीवन एक साथ नहीं चल सकता. अपनी जिम्मेदारियों और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, हमने आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय लिया है'. उन्होंने आगे कहा, 'मैं वास्तव में हम दोनों के लिए आगे बढ़ने के साथ-साथ शुभकामनाएं, शांति और खुशी की कामना करती हूं'.