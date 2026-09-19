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शादी, तलाक और रिश्तों की अहमियत.. 'हमसफर' के हर्ष और लुबना की जुबानी सोनल और समीर की कहानी

‘हमसफर’ में पति-पत्नी के रिश्ते का सवाल हर्ष छाया ‘हमसफर’ नाटक का हिस्सा हैं. इसकी कहानी पति-पत्नी के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है. दोनों अलग होना चाहते हैं और उनके बीच ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि उन्हें लगता है कि अलग हो जाना ही सही फैसला है. लेकिन जब वे मिलते हैं तो अलग नहीं हो पाते. इसके बाद कहानी रिश्ते की उस उलझन को सामने लाती है, जिसमें साथ रहने और अलग होने दोनों के फैसले आसान नहीं रह जाते.

"फिल्मों और टीवी सीरियल की तुलना में थिएटर में आर्थिक लाभ कम है. मंच पर काम करने से मिलने वाली संतुष्टि अलग है. लाइव दर्शकों के सामने अभिनय करने और उनकी तत्काल प्रतिक्रिया महसूस करने का अनुभव कलाकार को वह आत्मसंतुष्टि देता है, जो दूसरे माध्यमों में उसी रूप में नहीं मिलती." - हर्ष छाया, अभिनेता

मंच पर सीन के मंचन करते हर्ष और लुबना (सलीम आरिफ द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीर)

हर्ष छाया ने बताया कि अगर कोई कलाकार अचानक सीन भूल जाए और करीब दो मिनट तक मंच पर साइलेंस हो जाए तो यह उसके लिए बेहद असहज स्थिति होती है. अनुभवी कलाकार अपने अनुभव से ऐसे क्षण को संभाल लेते हैं. जरूरत पड़ने पर वह उसी समय सीन को नए तरीके से क्रिएट कर कहानी को आगे बढ़ाते हैं. दर्शकों को शायद इसका अंदाजा न हो, लेकिन कलाकारों को मालूम रहता है कि कहां कुछ गलत हुआ. हर्ष छाया ने कहा कि बिना रीटेक के गलती को संभालकर कहानी को आगे ले जाना ही थिएटर की खूबसूरती है. पैसे से ज्यादा थिएटर की संतुष्टि हर्ष छाया ने माना कि फिल्मों और टीवी सीरियल की तुलना में थिएटर में आर्थिक लाभ कम है. इसके बावजूद वह थिएटर को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मंच पर काम करने से मिलने वाली संतुष्टि अलग है. लाइव दर्शकों के सामने अभिनय करने और उनकी तत्काल प्रतिक्रिया महसूस करने का अनुभव कलाकार को वह आत्मसंतुष्टि देता है, जो दूसरे माध्यमों में उसी रूप में नहीं मिलती.

अभिनेता ने कहा कि कई प्रस्तुतियां हाउसफुल हो रही हैं. उनके मुताबिक, दर्शकों का यह जुड़ाव बताता है कि फिल्मों और टीवी के दौर में भी लाइव थिएटर की अपनी अलग जगह है. स्क्रीन पर रिकॉर्डेड प्रदर्शन देखने और कलाकार को अपनी आंखों के सामने मंच पर अभिनय करते देखने का अनुभव एक जैसा नहीं हो सकता. रीटेक नहीं, मंच पर उसी पल कहानी संभालनी पड़ती है थिएटर की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए हर्ष छाया ने कहा कि यह पूरी तरह लाइव विधा है. कलाकार के सामने दर्शक मौजूद होते हैं और मंच पर जो होता है, वह उसी क्षण कहानी का हिस्सा बन जाता है. फिल्म या सीरियल में किसी सीन में गलती हो जाए तो उसे दोबारा शूट किया जा सकता है, लेकिन थिएटर में कलाकार के पास ऐसा विकल्प नहीं होता.

मंच पर हर्ष छाया और लुबना सलीम (सलीम आरिफ द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीर)

हर्ष छाया ने कहा कि थिएटर की स्थिति पहले कभी ऐसी नहीं थी और आज यह अपने स्वर्णिम दौर में जा रहा है. वहीं लुबना सलीम के लिए थिएटर अभिनय से कहीं आगे जिंदगी को समझने और दर्शकों के अनुभवों से जुड़ने का माध्यम है. हर्ष छाया ने कहा कि थिएटर के लिए मौजूदा दौर बेहद खास है. पहले जिस तरह थिएटर के लिए दर्शक जुटाना चुनौती माना जाता था, आज लोग खुद टिकट खरीदकर शो देखने पहुंच रहे हैं.

पटना: थिएटर को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ रही है. लोग टिकट खरीदकर नाटक देखने पहुंच रहे हैं और कई शो हाउसफुल हो रहे हैं. चर्चित अभिनेता हर्ष छाया और अभिनेत्री लुबना सलीम इन दिनों पटना में अपने नाटकों के मंचन के लिए पहुंचे हैं. हर्ष छाया का बिहार में यह पहला थिएटर शो है, जबकि लुबना सलीम दूसरी बार बिहार में मंचन कर रही हैं. दोनों कलाकारों ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में थिएटर के बदलते दौर, इसकी चुनौतियों और दर्शकों से सीधे जुड़ने की ताकत पर बात की.

नाटक दांपत्य जीवन में अहंकार और छोटी-छोटी बातों के असर को भी सामने रखता है. इसी वजह से दर्शक इसकी कहानी से खुद को जोड़ पाते हैं. कई दर्शक प्रस्तुति के बाद लुबना सलीम से मिलकर अपनी निजी जिंदगी के अनुभव साझा करते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने समय रहते कुछ बातों को समझ लिया होता तो शायद परिस्थितियां अलग होतीं.

थिएटर की संतुष्टि अलग

वहीं अभिनेत्री लुबना सलीम ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि वह थिएटर इसलिए करती हैं क्योंकि इससे उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है. मंच पर दर्शक सीधे कलाकार के सामने होते हैं और प्रस्तुति के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी तुरंत मिल जाती है. कई बार दर्शक उन्हें रोककर नाटक की कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं. यही संवाद उनके लिए थिएटर को खास बनाता है.

"हमसफर नाटक को 15 वर्षों से अधिक समय से कर रही हूं और हर प्रस्तुति से पहले दो बार रिहर्सल जरूर करती हूं. इतने लंबे अनुभव के बावजूद पूरी तैयारी के साथ हर शो करती हूं क्योंकि लाइव मंच पर गलती सुधारने का कोई विकल्प नहीं होता."- लुबना सलीम, अभिनेत्री

रिहर्सल करते हर्ष और लुबना (सलीम आरिफ द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीर)

थिएटर जिंदगी को समझने का माध्यम

लुबना सलीम ने कहा कि थिएटर सिर्फ अभिनय करने की विधा नहीं है, बल्कि जिंदगी को समझने का भी माध्यम है. यह बताता है कि छोटी गलतियों को कई बार नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन अहंकार को रिश्तों पर हावी होने देने की कीमत बड़ी हो सकती है. उनका कहना है कि शादी करना जितना आसान दिखाई देता है, तलाक लेना भी उतना ही आसान हो सकता है, लेकिन तलाक के बाद की परिस्थितियों को समझना जरूरी है.

सीरियल के कलाकार भी थिएटर से सीखते हैं

लुबना सलीम का कहना है कि थिएटर उनके लिए खुद सीखने के साथ दूसरे कलाकारों के लिए भी सीखने का माध्यम है. जब वह मंच पर अभिनय करती हैं तो सीरियल में काम करने वाले कई कलाकार उनकी प्रस्तुति देखते हैं. कुछ कलाकारों को यह महसूस होता है कि अगर उन्होंने थिएटर किया होता तो अभिनय की कई बारीकियां बेहतर तरीके से सीख पाते. उनके मुताबिक, थिएटर कलाकार को संवाद और अभिनय के साथ टाइमिंग, प्रतिक्रिया और दर्शकों के साथ जुड़ने की कला भी सिखाता है.



‘री-डेवलपमेंट’ में विकास के बीच टूटते घर की कहानी

लुबना सलीम इस बार 'हमसफर' के साथ-साथ ‘री-डेवलपमेंट’ में एक बिल्कुल अलग विषय लेकर दर्शकों के सामने हैं. यह शहरों के पुनर्विकास और उसके बीच आम इंसान के सामने आने वाली मुश्किलों की कहानी है. नाटक एक ऐसी महिला की जिंदगी को सामने लाता है, जिसने अपना घर बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी. घर उसके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, संघर्ष और जिंदगी भर की यादों का हिस्सा है.

दर्द को सामने लाता है नाटक

अभिनेत्री ने बताया कि जब शहर के विकास के नाम पर पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जाता है तो उसी प्रक्रिया में उसका घर भी टूट जाता है. पुनर्विकास के बाद उसके हिस्से में एक छोटी-सी कोठरी रह जाती है. शहर के लिए यह विकास हो सकता है, लेकिन उस महिला के लिए यह उस जीवन के टूटने जैसा है जिसे उसने घर बनाने में लगा दिया.

नाटक हमसफर के एक दृश्य में हर्ष छाया और लुबना सलीम (सलीम आरिफ द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीर)

अभिनय की अलग चुनौती

गौरतलब है कि नाटक ‘री-डेवलपमेंट’ की खासियत यह है कि इसकी पूरी कहानी लुबना सलीम अकेले नरेट करती हैं. उन्होने कहा कि नाटक इसी दर्द को सामने लाता है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के बीच उस व्यक्ति का क्या होता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक घर खड़ा करने में लगा दी. अभिनेत्री के मुताबिक अकेले मंच पर कहानी को आगे बढ़ाना और महिला के दर्द को दर्शकों तक पहुंचाना उनके अभिनय की अलग चुनौती है.

पटना में दूसरी बार लुबना, हर्ष छाया का पहला शो

लुबना सलीम का बिहार में यह दूसरा थिएटर शो है. इससे पहले पिछले साल उन्होंने पटना के ‘हाउस ऑफ वैरायटी’ में एक दूसरी कहानी का मंचन किया था. वहीं हर्ष छाया पहली बार बिहार में थिएटर प्रस्तुति दे रहे हैं. दोनों कलाकारों के नाटक अलग-अलग विषयों को उठाते हैं, लेकिन दोनों का केंद्र इंसानी जिंदगी और उसके रिश्ते हैं. शनिवार को 'हमसफर' के दो शो होने हैं और रविवार को 'री-डेवलपमेंट' के दो शो होने है. आयोजकों का कहना है कि दोनों दिन के शो हाउसफुल हो चुके है.

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