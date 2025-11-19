ETV Bharat / entertainment

'KGF' स्टार यश की मां के साथ धोखाधड़ी, 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज

कन्नड़ सुपरस्टार यश की मां ने धोखाधड़ी के मामले में 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

ETV Bharat Entertainment Team

November 19, 2025

बेंगलुरु: कर्नाटक पुलिस ने कन्नड़ सुपरस्टार यश की मां-फिल्म निर्माता पुष्पा ने फिल्म प्रमोटर हरीश अरासु के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने एक महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. यह एफआईआर पीआरओ हरीश और चार अन्य के खिलाफ दर्ज की गई है.

यह मामला बुधवार को बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया. हरीश उर्स, मनु, नितिन, महेश गुरु और स्वर्णलता को आरोपी बनाया गया है. पुलिस के अनुसार, पुष्पा ने फिल्म 'कोट्टालावाड़ी' का निर्माण किया था. उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने 64 लाख रुपये लिए और फिल्म का प्रचार नहीं किया.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म का प्रचार करने के बजाय, उन्होंने सक्रिय रूप से उसका प्रचार कम किया. पुष्पा ने उन पर ब्लैकमेल करने और धमकियाँ देने का भी आरोप लगाया है.

मीडिया से बात करते हुए, पुष्पा ने कहा, 'आरोपी हरीश उर्स ने फिल्म के प्रचार के लिए हमसे पैसे लिए. उसने शुरुआत में 23 लाख रुपये में प्रचार का काम संभालने की हामी भरी थी. उसने शूटिंग के दौरान भी पैसे लिए. जब फिल्म रिलीज के लिए तैयार हुई, तो उसने निर्देशक से कहा कि अगर वह हिसाब मांगेगा, तो वह फिल्म का प्रचार बंद करवा देगा.'

उन्होंने कहा, 'हम चुप रहे और शूटिंग पूरी होने के बाद उससे हिसाब मांगा. आरोपी ने निर्देशक को फिर से धमकाया और और पैसे के लिए ब्लैकमेल किया. इस पृष्ठभूमि में, हमने अदालत से निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.'

