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'पुरुषन' के सेट पर चोटिल हुए एक्टर विशाल, साउथ इंडियन आर्टिस्ट्स एसोसिएशन की बैठक में नहीं हो पाएंगे शामिल

एक बयान में एक्टर विशाल ने बताया कि सुंदर सी. की फ़िल्म 'पुरुषन' के लिए एक मुश्किल एक्शन सीन करते समय उन्हें चोट लग गई.

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एक्टर विशाल (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 27, 2026 at 5:09 PM IST

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हैदराबाद: सुंदर सी. के डायरेक्शन में बन रही अगली फिल्म 'पुरुषन' के लिए एक जबरदस्त एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान एक्टर विशाल को पीठ पर चोट लग गई. इस तमिल फिल्म में वह तमन्ना भाटिया के साथ काम कर रहे हैं. एक्टर ने बताया कि गोवा में सेट पर लगी चोट की वजह से उन्हें काम से ब्रेक लेना पड़ रहा है. चोट की वजह से वह साउथ इंडियन आर्टिस्ट्स एसोसिएशन की आने वाली जनरल बॉडी मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने ठीक होने और काम पर लौटने के लिए लोगों के सपोर्ट और शुभकामनाओं का शुक्रिया अदा किया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विशाल ने बताया कि उन्हें यह चोट सुंदर सी. के निर्देशन में बन रही फिल्म 'पुरुषन' के एक मुश्किल एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान लगी. विशाल ने कहा, "सुंदर सी. के निर्देशन में बन रही मेरी अगली फिल्म 'पुरुषन' के क्लाइमैक्स की शूटिंग गोवा में हो रही थी. एक जबरदस्त फाइट सीन के दौरान एक अनचाहा हादसा हो गया और मेरी पीठ में चोट लग गई." घटना के तुरंत बाद एक्टर की मेडिकल जांच की गई और उन्हें अपनी रेगुलर एक्टिविटीज पर लौटने से पहले पूरी तरह आराम करने की सलाह दी गई. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार, पूरी तरह ठीक होने में तीन हफ्ते का आराम लगेगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साउथ इंडियन आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (जिसे नादिगर संगम भी कहा जाता है) के जनरल सेक्रेटरी और एक्टर, 27 सितंबर को होने वाली ऑर्गनाइजेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे. उन्होंने कहा, "मुझे सच में अफसोस है कि मैं खुद इसमें शामिल नहीं हो पा रहा हूं. उम्मीद है आप मेरी स्थिति समझेंगे. मैं जल्द ठीक होकर अपने रेगुलर कामों पर लौटने का इंतजार कर रहा हूं." उन्होंने इस जरूरी मीटिंग में शामिल न हो पाने पर अफसोस भी जताया. विशाल ने दुआओं और अपनी सेहत के बारे में चिंता जताते हुए पूछने के लिए सभी का शुक्रिया भी अदा किया.

विशाल और तमन्ना एक बार फिर सुंदर सी. की फिल्म 'पुरुषन' के लिए साथ आ रहे हैं. विशाल 'मीसाया मुरुक्कू' (2017) और 'एक्शन' जैसी हिट फिल्मों के बाद इस डायरेक्टर के साथ फिर से काम कर रहे हैं. उनकी पिछली साथ वाली फिल्म 'मधा गजा राजा' थी. विशाल की पिछली फिल्म 'मगुदम' थी, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट भी किया था. इस फिल्म में उन्होंने किरुबाकरन 'कृपा' और डॉन लिंगप्पा 'लिंगा' के तौर पर डबल रोल निभाया था.

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