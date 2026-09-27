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'पुरुषन' के सेट पर चोटिल हुए एक्टर विशाल, साउथ इंडियन आर्टिस्ट्स एसोसिएशन की बैठक में नहीं हो पाएंगे शामिल

एक्टर विशाल ( IANS )

हैदराबाद: सुंदर सी. के डायरेक्शन में बन रही अगली फिल्म 'पुरुषन' के लिए एक जबरदस्त एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान एक्टर विशाल को पीठ पर चोट लग गई. इस तमिल फिल्म में वह तमन्ना भाटिया के साथ काम कर रहे हैं. एक्टर ने बताया कि गोवा में सेट पर लगी चोट की वजह से उन्हें काम से ब्रेक लेना पड़ रहा है. चोट की वजह से वह साउथ इंडियन आर्टिस्ट्स एसोसिएशन की आने वाली जनरल बॉडी मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने ठीक होने और काम पर लौटने के लिए लोगों के सपोर्ट और शुभकामनाओं का शुक्रिया अदा किया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विशाल ने बताया कि उन्हें यह चोट सुंदर सी. के निर्देशन में बन रही फिल्म 'पुरुषन' के एक मुश्किल एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान लगी. विशाल ने कहा, "सुंदर सी. के निर्देशन में बन रही मेरी अगली फिल्म 'पुरुषन' के क्लाइमैक्स की शूटिंग गोवा में हो रही थी. एक जबरदस्त फाइट सीन के दौरान एक अनचाहा हादसा हो गया और मेरी पीठ में चोट लग गई." घटना के तुरंत बाद एक्टर की मेडिकल जांच की गई और उन्हें अपनी रेगुलर एक्टिविटीज पर लौटने से पहले पूरी तरह आराम करने की सलाह दी गई. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार, पूरी तरह ठीक होने में तीन हफ्ते का आराम लगेगा.